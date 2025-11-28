Kino-Highlights im Dezember 2025

Das sind die MORITZ- Kinotipps im Dezember

MORITZ-Skala

1 schrott

2 naja

3 okay

4 top

5 mega

Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße

Dieser Film ist sein Vermächtnis. Ein Jahr nach seinem Tod kommt Wolfgang Beckers letzter Spielfilm auf die Leinwand, basierend auf dem 2022 erschienenen Roman von Maxim Leo. Es ist wie mehr als 20 Jahre zuvor bei „Goodbye Lenin“ wieder eine Geschichte mit einer satten Prise Ostalgie. Charly Hübner erhält als Videothekenbesitzer Micha Hartung 30 Jahre nach dem Mauerfall Besuch von einem Journalisten und konfrontiert ihn mit den Ereignissen vom 23.6.1984. Der damals bei den Verkehrsbetrieben angestellte Micha soll in jener Nacht eine Weiche manipuliert haben, weshalb eine U-Bahn nach Westberlin abbog und Menschen zur Freiheit verhalf. Ob Wahrheit oder Lüge: kaum ist die herzerwärmende Geschichte publik, hat Micha keine ruhige Minute mehr. Allerdings halten ihn manche für einen Hochstapler. Für Paula (Christiane Paul) ist er ein Held. Und verfilmt werden soll das Ereignis auch noch – mit Daniel Brühl vor Dani Levy hinter der Kamera. Start: 11. Dezember 4

Eternity

Sich mit wichtigen Lebensentscheidungen auseinanderzusetzen hört in dieser Liebeskomödie auch nach dem Tod nicht auf. Verstorbene checken darin nicht nur in einer Version ihrer selbst aus einer ihrer glücklichsten Lebensphasen in einer betriebsamen Zwischenwelt ein, sie haben zudem die Wahl zwischen einer Vielzahl an Jenseitswelten. Joan hat’s nun besonders schwer, als sie nach ihrem Tod sowohl ihrer im Krieg gefallenen ersten Liebe wie auch ihrem Mann begegnet – und von beiden heftig umworben wird. Vor der Frage nach ewigem Strandurlaub oder glücklicher Lebensabend in den Bergen entwickelt sich ein Hahnenkampf mit unterhaltsamen und komischen, aber auch emotional herausfordernden Situationen. Start: 4. Dezember 4

Sentimental Value

Langsam tastet sich die Kamera um ein traditionelles, rot gestrichenes norwegisches Holzhaus. Es ist ein Haus mit Geschichte. Darin gewohnt hat einst der Filmregisseur Gustav Borg (Stellan Skarsgard) – und der ist nun, kurz nachdem seine Ex-Frau verstorben ist, wieder zurück. Die erwachsenen Töchter mögen ihn nicht, gleichwohl wünscht er sich, dass die am Theater schauspielernde Nora darin die Hauptrolle übernimmt. Mag sie aber nicht. Also geht Gustav das Projekt mit der Amerikanerin an. Joachim Triers Familiendrama kreist um Gefühle und Erinnerungen, um Schmerz und Enttäuschung. Er zitiert Filme von Bergmann und Dramen von Ibsen, vor allem weiß er mit Skarsgard und Reinve zwei großartige Darsteller vor der Kamera. Start: 4. Dezember 4

Rückkehr nach Ithaka

Dass der griechische Held Odysseus unter einer posttraumatischen Belastungsstörung nach der Rückkehr vom Trojanischen Krieg zurückgekehrt wäre, ist so nicht überliefert. Der Film von Uberto Pasolini verzichtet aber auf das Mystische der Geschichte. Start: 27. November 3

Mit Liebe und Chansons

Wäre Sylvie Vartan nicht gewesen, der kleine Roland hätte sein Schicksal, aufgrund eines angeborenen Klumpfußes nicht wie Gleichaltrige zum Spielen nach Draußen zu können, vielleicht nicht so gut ertragen. Seine Mutter tut dennoch alles, dass er laufen lernt. Start: 27. November 4

Stromberg - Wieder alles wie immer

Christoph Maria Herbst ist zurück in seiner Paraderolle als Chaos-Chef bei einer Versicherung. Als Bernd Stromberg gibt er erneut bissige wie launische Kommentar über die Arbeits- und Bürowelt und natürlich auch über die sich immer wandelnde Gesellschaft ab. Start: 4. Dezember 4

Teresa

Wie das war, bevor die heute als Mutter Teresa bekannte indische Nonne sich Ende der 1950er Jahre entschloss, einen eigenen Orden in Kalkutta mit später mehr als 500 Stationen zu gründen, davon erzählt der mit Noomi Rapace in der Hautrolle besetzte Spielfilm. Start: 4. Dezember 3

15 Liebesbeweise

Seit 2021 können gleichgeschlechtliche Paare in Frankreich die gemeinsame Elternschaft vor der Geburt eines Kindes anerkennen lassen. Alice Douards Spielfilm spielt sieben Jahre zuvor, was für die zwei miteinander verheiratete Ehefrauen viele Schwierigkeiten bedeutet. Start: 4. Dezember 4

Dreamers

Zwei Frauen, die in einem Auffanglager auf die Bewilligung ihres Asylantrages warten, träumen davon, später einmal zusammen zu ziehen. Weiße Wände wollen sie in ihrer Wohnung nicht haben. Bei aller Farbenfreude bleibt die Präsenz innerer Dämonen aber nicht aus. Start: 11. Dezember 3

Ein Leben ohne Liebe ist möglich

Eine Dienstreise verändert das Leben der seit 25 Jahren verheirateten Eva. Die zufällige Begegnung mit einem Argentinier weckt bei der Spanierin die Lust darauf, sich wieder verlieben zu wollen. Doch wie genau das gehen soll, erzählt die Komödie mit viel Humor. Start: 11. Dezember 5

Lurker

Als Lurker bezeichnet man in der Netzsprache Leute, die in Online-Foren fleißig mitlesen, mit Kommentaren aber eher passiv bleiben. Für Matthew ist’s deshalb ein Glückstreffer, als er Oliver, den von ihm angehimmelten Popstar, eines Tages persönlich treffen darf. Start: 18. Dezember 4

La Scala - Die Macht des Schicksals

Man muss Verdis Oper »Die Macht des Schicksals« nicht kennen, um mit dieser Dokumentation fasziniert hinter die Kulissen einer Produktion der Mailänder Scala zu schauen. 900 Personen sind die Zahnrädchen im Getriebe eines komplexen künstlerischen Apparats. Start: 18. Dezember 4

Sorry, Baby

Im Ton hat dieser US-Indiefilm aus Massachusetts etwas von »Frances Ha«. Eva Victor schrieb das Drehbuch, führte Regie und spielt auch die Hauptrolle jener jungen Frau, die durch einen unangenehmen Vorfall aus der Bahn geworfen wird, langsam aber wieder zu sich findet. Start: 18. Dezember 4

Der Medicus II

Philipp Stölzl hat 2013 Noah Gordons Bestseller verfilmt, und nun eine Fortsetzung mitverfasst. Sein im 11. Jahrhundert lebender und heilender Held, gespielt erneut von Tom Payne, ist begleitet von Medizinern aus dem Morgenland wieder zurück in England.Start: 25. Dezember 3

