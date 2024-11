Kino-Highlights im Dezember

Das sind die MORITZ- Kinotipps im Dezember

MORITZ-Skala

1 schrott

2 naja

3 okay

4 top

5 mega

Heretic

Fans von Hugh Grant, seid vorgewarnt: in diesem Thriller tritt der britische Starschauspieler zwar erneut so eloquent, charmant und witzig auf wie man das von ihm aus zahlreichen Liebeskomödien (u.a. „Bridget Jones“) von ihm kennt und auch erwarten darf. Als in einer Villa lebendem Rentner, der nun den von ihm erbetenen Besuch zweier religiöser junger Damen mit dem Auftrag, mit ihm über Glaubensfragen zu diskutieren, empfängt, zeigt er sich aber auch noch von einer anderen, zutiefst finsteren Seite. Als hobbyphilosophierender Mr. Reed spielt Grant mit den jungen Missionarinnen (Sophie Thatcher und Chloe East) in seinem labyrinthischen Anwesen ein durchtriebenes schwarzhumoriges Katz- und Mausspiel, bei dem es am Ende nicht nur um Glauben, sondern vor allem ums Überleben geht. Inszeniert haben dies zwei Herren, die schon als Autoren des Psychohorror-Streifens „A Quiet Place“ von sich reden machten. Allein dieser Verweis sollte deutlich machen: Hugh Grant darf sich hier mal von einer ganz anderen Seite zeigen. Er tut’s mit enormer Spielfreude. Start: 26. Dezember 2024 4

Raub ihren Atem

Die letzte Nacht vor Silvester. Polizistin Maxine und ihr Partner Joggl brauchen einen Erfolg, sonst verlieren sie ihren Job. Ein Insider-Tipp führt beide in ein Luxushotel. Ihr Ziel:eine Liste mit den wahren Identitäten hunderter V-Leute und Informanten. Doch auch die Meisterdiebin Laura ist hinter der Liste her – und beginnt mit Maxine ein gefährliches Katzund-Maus-Spiel. Beide ahnen nicht, dass sie ins Visier des skrupellosen Laschla gekommen sind. Laura und Maxines Chancen, diese Nacht zu überleben, schwinden. Denn es geschieht, was nicht geschehen darf – sie verlieben sich. Eberhofer-Krimi trifft auf Film Noir – »Raub ihren Atem« verbindet pulpiges Genrekino mit viel Humor und echten Gefühlen. Zugleich ist der Film eine Liebeserklärung an zwei ungeliebte Dialekte: Schwäbisch und Sächsisch. Große Bilder, überraschende Wendungen – das ist Hollywood made in Heilbronn, produziert vom Heilbronner Filmstudio HNYWOOD, bekannt für die Komödie »Faustdick«. Start: 26. Dezember 2024 5

Der Spitzname

Willkommen zurück im Leben der Familie Böttcher/Berger. Viel Spaß hatte man mit ihr bereits, als es um die Namensfindung des ersten Babys ging (Adolf stand zur Debatte), nicht minder amüsant die Entscheidung von Stammesmutter Dorothea (Iris Berben), nach der Heirat mit ihrem Adoptivsohn (Justus von Donhany) dessen Nachnamen anzunehmen – sehr zum Verdruss des leiblichen Sohnes Thomas (Florian David Fitz). Der lädt nun endlich selbst zur Hochzeitsfeier mitsamt Sippe in einem Luxusressort in einem Skigebiet in Tirol, wo nun ein weiteres Mal herrlich gestritten wird, Worte auf die Goldwaage gelegt und Gesellschaftsfragen wie Whataboutism, sexuelle Identität und Cancel Culture und sonstige Kulturkampfthemen kontrovers diskutiert werden. Start: 19. Dezember 3

Die leisen und die großen Töne

Ein wenig muss man den Stardirigenten Thibault (Benjamin Lavherne) schon bewundern, wie er umgeht mit seiner plötzlich diagnostizierten Leukämieerkrankung. Er hat aber auch Glück, dass er mit Jimmy (Pierre Lottin) unverhofft einen Bruder auftut, der als Kind ebenfalls in eine Adoptivfamilie aufgenommen wurde, mindestens ebenso musikalisch ist, allerdings aufwuchs in einem anderen sozialen Umfeld. Thibaults Schicksal und die Bitte um eine Knochenmarkspende bringt die beiden einander näher. Erzählt ist das bewegend mit allen Höhen und Tiefen sowie komischen Reibungen. Der heimliche Star dieser französischen Tragikomödie von Regisseur Emmanuel Courcol („Ein Triumph“) freilich ist Underdog Jimmy mit seinen nur allzu menschlichen Kanten. Start: 26. Dezember 2024 4

Der Vierer

Weil’s Eheleben im Bett nicht mehr klappt, wollen Sophie (Julia Koschitz) und Paul (Florian David Fitz) dem Missstand mit einem Vierer auf die Sprünge helfen. Im Planablauf verschieben sich jedoch die Konstanten. Was neckisch klingt, zerredet die Komödie fürchterlich. Start: 28. November 2024 3

A Different Man

Sebastian Stan, der kürzlich den jungen Donald Trump in „The Apprentice“ spielte, ist nun ein unter Neurofibromatosis leidender Mann. Von der Optik werden Erinnerungen an „Elephant Man“ wach. Nun wird seine Leidensgeschichte für ein Theater adaptiert. Start: 5. Dezember 2024 4

Reinas

Für zwei Schwestern und ihre Mutter heißt es Abschied nehmen vom Heimatland Peru, das im Jahr 1992 von politischen Unruhen erschüttert wird. Die bleiben im Spielfilm von Regisseurin Klaudia Reynicke jedoch reines Hintergrundrauschen. Start: 5. Dezember 2024 3

Toni und Helene

Zwei ungleiche Seniorinnen schließen sich für eine abenteuerliche, aber würdevollen Autoreise zu einer Sterbeklinik in der Schweiz zusammen. Auch wenn das Thema ernst ist, die Dialoge sind gut gelaunt, unterwegs warten naturgemäß diverse Überraschungen. Start: 5. Dezember 2024 4

Black Dog – Weggefährten

In Cannes war dieser Film ein Geheimtipp. Erzählt wird die Geschichte eines entlassenen Häftlings, der zurückkehrt in sein Provinzkaff und Freundschaft schließt mit einem angeblich tollwütigen Windhund. Geblickt wird auf ein gescheitertes China der Gegenwart. Start: 12. Dezember 2024 4

Wilder Diamant

Die 19-jährige Liane träumt davon, als Influencerin groß rauszukommen. Sie verliert sich dabei in einer Welt falsch verstandener Schönheitsideale, schafft mit einem Video aber die Vorrunde einer TV-Realityshow. Das bringt ihr Follower, die Unsicherheit aber bleibt. Start: 12. Dezember 2024 3

Freud - Jenseits des Glaubens

1939 flieht der schwer kranke Psychoanalytiker Sigmund Freud (Anthony Hopkins) mit seiner Tochter (Liv Lisa Fries) nach London. Dort trifft er auf C.S. Lewis (Matthew Goode). Eine kontroverse Debatte über Fragen des Glaubens entspinnt sich. Start: 19. Dezember 2024 4

Es liegt an dir, Chéri

Nach 20 Jahren Ehe erwägt Sandrine (Charlotte Gainsbourg) die Trennung von ihrem temperamentvollen Mann (José Garcia). Der versucht, mit einer dreitägigen Spontanreise an Stationen gemeinsamer Erinnerungen, die selbstbestimmte Gattin umzustimmen. Start: 19. Dezember 2024 4

Emilia Perez

Ein Identitätswechsel ist gemeinhin ein gutes Mittel, um unterzutauche. In Jacques Audiards Thriller soll eine Anwältin (Zoe Saldana) dies für einen mexikanischen Drogenboss einfädeln. Raffiniert ist, wie Musicalszenen dem Seelenleben der Protagonisten Ausdruck verleihen. Start: 28. November 5

Die Saat des Heiligen Feigenbaums

Es gibt Filmemacher aus dem Iran, die sich trauen, die Zustände zu zeigen, wie sie sind. Mohammad Rasoulof gehört dazu. Er erzählt von einem Mann, seiner Frau und den Töchtern, die nach einer beruflichen Veränderung den Himmel erwarten, jedoch durch die Hölle gehen. Start: 26. Dezember 5

Here

Regisseur Robert Zemecki hat die Kamera starr aufs Stativ gestellt und nichts mehr verrückt. Was man sieht, umfasst rund 120 Jahren in einem Raum eines Hauses. Tom Hanks und Robin Wright spielen zwei der vielen Figuren, die hier eine gewisse Zeit verbracht haben. Start: 12. Dezember 4

The Outrun