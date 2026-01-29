Kino-Highlights im Februar 2026

Das sind die MORITZ- Kinotipps im Februar

MORITZ-Skala

1 schrott

2 naja

3 okay

4 top

5 mega

Father Mother Sister Brother

Jim Jarmuschs neuer Spielfilm ist als wohlkonstruiertes Triptychon angelegt, dessen von feiner Melancholie begleitete Teile jeweils vom Verhältnis von Eltern zu ihren erwachsenen Kindern handeln. In den ersten beiden Geschichten drücken sich die Besuche beim scheinbar hinterwäldlerisch lebenden Dad (Tom Waits), bzw. der schick in Dublin residierenden Zyniker-Mum (Charlotte Rampling) durch emotionale Distanz aus. In beiden Teilen liegt das Vergnügen vor allem in der Besetzung der Rollen. Im einen Fall sorgen sich Adam Driver und Mayim Bialik um die Gesundheit des Vaters, im anderen glänzen Cate Blanchett und Vicky Krieps beim Teestündchen bei Muttern. Skater im Straßenbild und die ominöse Erwähnung eines Onkel Bob tauchen ebenso wie Rolex-Uhren dann auch in der letzten, nun von einer harmonischen Familienaufstellung handelnden Episode in Paris auf, wo Indya Moore und Luka Sabbat sich an die verunglückten Eltern und schöne Kindheitserlebnisse erinnern. Start: 28. Februar 2026 4

No Other Choice

Ein koreanisches Sprichwort sagt: „Man soll seiner Liebsten keine schönen Schuhe kaufen, sie könnte damit weglaufen.“ Der seit 25 Jahren mit guter Karriereentwicklung in einer Papierfabrik arbeitende Man-su tut’s trotzdem – weil er es kann und sich sicher sein ist, dass sein Status und Wohlstand ausreichen, damit die Familie zusammenbleibt. Dann wird ihm gekündigt. Weil es für neue Jobs aber mehr Bewerber als Plätze gibt, beschließt er, Konkurrenten auszuschalten. Das verläuft alles andere als glatt, weshalb Regisseur Park Chan-wook („Oldboy“) sich für eine satirische schwarze Komödie entschieden hat und seinem Gesellschaftsdrama viele absurde Momente beimischt. Sie machen den Film zu einem bitterbösen Vergnügen. Start: 5. Februar 2026 4

Die Ältern

Bücher von Jan Weiler werden gerne verfilmt. „Maria ihm schmeckt’s nicht“, „Das Pubertier“ gehörten bislang dazu, Sönke Wortmann führte zuletzt bei „Eingeschlossene Gesellschaft“ Regie – und nun beim 2023 erschienenen Bestseller wieder. Darin spielt Sebastian Bezzel einen um Spätboomer-Weisheiten nie verlegenen Bestsellerautor, der kaum Neues wagt und Veränderungen gegenüber verschlossen ist, während sich um ihn herum - angefangen bei den eigenen Kindern - die Welt weiterdreht. Als Frau und Tochter eines Tages ausziehen, muss er sich neu erfinden und seine Komfortzone verlassen – und wenn es nur die Umbenennung eines Kohlrabigemüses in Choux Rave ist. Dass Herbert Grönemeyer vom „Sekundenglück“ singen darf, hat gute Gründe. Start: 12. Februar 2026 4

Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke

Schon toll, wenn man wie der Schauspieler und Autor Joachim Meyerhoff autobiografisch aus einem bewegten Leben erzählen kann. Hier nun kommt die Episode seines Weges zum Schauspielschüler. Start: 29. Januar 2026 4

Woodwalkers 2

Das 2024 mit einer Dreiviertelmillion Zuschauern erfolgreiche Gestaltwandler-Fantasy geht in die zweite Runde, diesmal mit Moritz Bleibtreu und Tom Schilling in prominenten Gastauftritten. Regie führt erstmals Sven Unterwaldt („Die Schule der magischen Tiere“). Start: 29. Januar 2026 3

Winter in Sokcho

Sokcho ist eine kleine Küstenstadt in Südkorea, in die sich ab und an auch Touristen verirren. Die 23-jährige Soo-Ha (Bella Kim) trifft dort in einem Guesthouse auf einen Künstler aus Paris (Roschdy Zem), was in ihr Fragen zu ihrem ihr unbekannten Vater aufwirft. Start: 5. Februar 2026 3

Ein Kuchen für den Präsidenten der Erde

Ein Mädchen im Irak erhält in der Schule den Auftrag, zum Geburtstag des Präsidenten Saddam Hussein einen Kuchen zu backen – ausgerechnet in Zeiten knapper Lebensmittel. Start: 5. Februar 2026 4

Wuthering Heights – Sturmhöhe

Mehr als ein Dutzend male ist Emily Brontës Liebesroman bereits verfilmt worden, nun mit Margot Robbie („Barbie“) und Jacob Elordi (Elvis in „Priscilla“). Als Schwester und verwaister Adoptivbruder verlieben sie sich unsterblich ineinander. Start: 12. Februar 2026 4

Das Beste liegt noch vor uns

Zweifel am Zustand der Welt und über das eigene Leben im Speziellen kommen Künstlern ja immer wieder. Nanni Moretti lamentiert in seinem Drama über den Zustand des Kinos im Zeitalter von Streaming-Medien. Mal wieder ein typischer Moretti-Film. Start: 12. Februar 2026 4

Das Flüstern der Wälder

Im der neuesten Doku von Vincent Mounier („Der Schneeleopard“) nimmt der Naturfilmer seinen Enkel mit auf die Pirsch durch die mystischen Landschaften des Elsass, später auch Norwegens. Auch als Zuschauer liegt man mit ihnen auf der Lauer. Start: 19. Februar 2026 4

Dead of Winter - Eisige Stille

Wenn Schnee in Minnesota fällt, dann verheißt das in Filmen oft Unheil. So auch im von Emma Thompson mitproduzierten Thriller über eine von ihr gespielte Witwe, die die Asche ihres Mannes an einem See verstreuen will und Zeugin einer Entführung wird. Start: 19. Februar 2026 2

G.O.A.T. - Bock auf große Sprünge

Schon mal von der Sportart Roarball gehört? Sie wurde eigens für diesen mit tierischen Animationscharakteren besetzten Action- und Comedyspaß erfunden. Dabei handelt es sich um einen Vollkontaktsport, der Elemente von Basketball, Soccer und Rugby vereint. Start: 19. Februar 2026 3

Souleymans Geschichte

Die Auslieferer von Essensbestellungen sind nicht zu beneiden, stehen sie doch stets unter Zeitdruck und verdienen auch nicht sonderlich. Der aus Guinea stammende Souleyman ist ein solcher Foodradler in Paris – und voller Hoffnung, dass sein Asylantrag genehmigt wird. Start: 19. Februar 2026 4

Ein (fast) perfekter Antrag

Heiner Lauterbach als persistenter alter weißer Mann auf Eroberungsfeldzug um eine Jugendliebe und Iris Berben als freiheitsliebende Kunstprofessorin als Objekt der Begierde, das ist zumindest schon Mal eine perfekte Besetzung für diese romantische Komödie. Start: 29. Februar 2026 4

Marty Supreme