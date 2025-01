Kino-Highlights im Februar

Das sind die MORITZ- Kinotipps im Januar

MORITZ-Skala

1 schrott

2 naja

3 okay

4 top

5 mega

Maria

Ihr Ende markiert den Anfang dieses großartigen Porträts. Am 16. Juli 1977 verstarb die berühmte Opern-Diva Maria Callas in ihrer Pariser Wohnung, durch die Flügeltüren von deren großen Salons hindurch sieht man, wie Hauspersonal und Sanitäter sich ihres Todes gewahr werden. Natürlich wird alsbald zurückgeblendet – auf die letzten Tage an der Seine, und auf wichtige Lebensstationen, etwa ihre Zeit an der Seite des Reedereimilliardärs Aristoteles Onassis. Der chilenische Regisseur Pablo Larraín hat keine Mühe gescheut und alte Super-8-Schnippsel und fernsehbekannte Interviewszenen der Callas mit Hauptdarstellerin Angelina Jolie nachgestellt. In keiner Szene lässt sich dieses kunstvoll gestaltete Werk lumpen. Besonders ist auch, dass der Film sich, anders als in diesem Genre üblich, nicht an Triumphen und Niederlagen abarbeitet, sondern ein Psychogramm eines wie ein Vogel in einem Käfig isolierten und gebrochenen Menschen nachzeichnet. Jolie hat sogar die Gesangsparts selbst eingesungen. Start: 6. Februar 5

Die leisen und die großen Töne

Ein wenig muss man den Stardirigenten Thibault (Benjamin Lavherne) schon bewundern, wie er umgeht mit seiner plötzlich diagnostizierten Leukämieerkrankung. Er hat aber auch Glück, dass er mit Jimmy (Pierre Lottin) unverhofft einen Bruder auftut, der als Kind ebenfalls in eine Adoptivfamilie aufgenommen wurde, mindestens ebenso musikalisch ist, allerdings aufwuchs in einem anderen sozialen Umfeld. Thibaults Schicksal und die Bitte um eine Knochenmarkspende bringt die beiden einander näher. Erzählt ist das bewegend mit allen Höhen und Tiefen sowie komischen Reibungen. Der heimliche Star dieser französischen Tragikomödie von Regisseur Emmanuel Courcol („Ein Triumph“) freilich ist Underdog Jimmy mit seinen nur allzu menschlichen Kanten. Start: 26. Dezember 2024 4

Paddington in Peru

Paddington, der schon in zwei Kinofilmen abenteuerliches in London und mit seiner Ziehfamilie, den Browns, erlebte, ist zurück auf der großen Leinwand und will seine Tante Lucy in Peru besuchen. Dort angekommen erfährt er, oh Schreck: sie ist aus ihrem Heim für betagte Bären spurlos verschwunden. Zusammen mit den Browns und Nachbarin Mrs. Bird geht’s auf Spurensuche durchs Amazonasgebiet. Ein englischer Qualitätsschirm erweist Paddington in der Folge gute Dienste. In Sachen Humor und Herz trifft Teil 3 erneut ins Schwarze, gerät leider aber des Öfteren auch etwas zu albern, agieren vor allem die Gegenspieler (Banderas, Coleman) doch eine Spur zu überzogen. Der Bär kontert dies mit Gelassenheit und der Hoffnung auf ein Happy End aber locker aus. Start: 30. Januar 3

Wunderschöner

Vor drei Jahren hatte sich Karoline Herfurths Episodenfilm „Wunderschön“ an die Spitze der deutschen Kinocharts gesetzt. Mit Humor und Sensibilität verknüpfte die Komödie das Leben von fünf Frauen in unterschiedlichen Lebensphasen im Spannungsfeld zwischen angekratztem Selbstbild und vermeintlich notwendiger Selbstoptimierung – und traute sich, mit derbem Klamauk und der Darstellung von Körperlichkeit die Grenzen zum Body-Horror feministischer Verzweiflung auszudrücken. Die eingeschlagenen Wege der Figuren von Nora Tschirner, Emilia Schüle und Herfurth verfolgt die Fortsetzung nun turbulent weiter, neu an Bord sind die von ihrem Mann mit einer Prostituierten betrogene Nadine (Anneke Kim Sarnau) und deren Tochter (Emilia Packard). Start: 13. Februar 4

Sechs Richtige

Ein Lottogewinn weckt Begehrlichkeiten. Im französischen Episodenfilm wird auf anarcho-komödiantische Weise von vier Glückspilzen und wie es ihnen nach der Nachricht ihrer sechs Richtigen erging erzählt. Gemeinsam ist den Handlungssträngen ein fehlendes Happy-End. Start: 30. Januar 3

Babygirl

Nicole Kidman spielt die schwierige Rolle einer erfolgreichen Karrierefrau und Familienmutter. Deren einziger Makel scheint, dass sie ihre Orgasmen mit dem Ehemann (Banderas) faken muss. Und dann zündelt sie auch noch mit dem Feuer, als sie mit einem Praktikanten anbandelt. Start: 30. Januar 3

Poison - Eine Liebesgeschichte

Romantische Momente finden sich in diesem Ehedrama von Desirée Nosbusch keine. Zehn Jahre nach ihrer Trennung sehen sich Edith (Dyrholm) und ihr Ex (Roth) auf einem Friedhof wieder. Sie ist immer noch in Trauer um den zehnjährig verunglückten Sohn, dessen Tod sie entzweite. Start: 30. Januar 3

Der Lehrer, der uns das Meer versprach

Dass der neue Lehrer im spanischen Dorf die Kinder zu selbständig denkenden Menschen zu erziehen will stört. Zudem sorgt die kippende Stimmung vor dem Bürgerkrieg für Gefahr. Jahre später steht eine junge Frau vor Gräbern und versucht zu verstehen, was passiert ist. Start: 6. Februar 3

Könige des Sommers

Auch in der französischen Filmlandschaft findet sich viel Käse. Dieses Entwicklungsdrama in der sich der 18-jährige Protagonist nicht nur um seine kleine Schwester kümmern muss, sondern auch an einem Käsewettbewerb gewinnen will, gehört nicht dazu. Start: 6. Februar 4

Willkommen in den Bergen

Ein Lehrer aus Rom lässt sich in die Abruzzen versetzen. Die Schule aber hat bald schon das Problem zu weniger Schüler. Durch die Umsiedlung von Flüchtlingsfamilien soll das Ende für die Schule verhindert werden. Mit komödiantischen Mitteln wird dafür gekämpft . Start: 13. Februar 4

Hundreds of Beavers

Das ist Pech für den Apfelschnaps destillierenden Jean Kayak, als ein Biber sein Fass anknabbert, der Alkohol sich entzündet und sein Anwesen niederbrennt. Gedreht in Schwarz-Weiß und sich vor Charlie Chaplin verbeugend, verspricht das Low-Budget-Werk ein Slapstick-Feuerwerk. Start: 13. Februar 4

Die Wärterin

Psychologisch sehr interessant, ein wenig rätselhaft aber auch, ist dieser dänische Gefängnisfilm um eine Wärterin (Sidse Babett Knudsen), die sich hausintern versetzen lässt, um sich an einem Häftling (Sebastian Bull) zu rächen. Sie bringt sich damit allerding selbst in Gefahr. Start: 20. Februar 3

Flight Risk

Von wegen „über den Wolken ist die Freiheit wohl grenzenlos“. Denn was, wenn der Pilot einen Killerauftrag hat wie in Mel Gibsons Action-Thriller? Passagiere des Flugs sind eine Air Marshall und der Kronzeuge eines Mafia-Prozesses, Mark Wahlberg spielt den Bösewicht. Start: 20. Februar 3

Pfau - Bin ich echt?

Albrecht Schuchist als Matthias Begleiter für besondere Anlässe. Mal spielt er den Sohn eines Reichen, mal den kultivierten Partner. Von der Freundin entfernt er sich zusehends. Schuchs Coolness beeindruckt und verstört in dieser tragikomischen Satire zur Selbstfindung. Start: 20. Februar 4

Bridget Jones - Verrückt nach ihm

Mit rund 50 Jahren wird Bridget Jones (Zellweger) schon mal für die Großmutter ihrer Kinder gehalten. Gleichwohl ist sie bemüht, eine perfekte Mama abzugeben, was bei ihrer Tollpatschigkeit nicht immer funktioniert, aber auch in Teil 4 zu wieder amüsanten Situationen führt. Start: 27. Februar 4

Sing Sing

Gefängnisinsassen spielen Theater – das gab’s zuletzt in „Alles nur Theater“ (italien) und „Ein Triumph“ (Frankreich). Die US-Variante ist vor allem Drama, handelt von der Rivalität zweier Männer im Kampf um die Ausrichtung der Gruppe. Sie lehrt aber auch, wie Feinde Freunde werden. Start: 27. Februar 4

Filmkiste zusammengestellt von Dieter Kunert

The Last Expedition: Auch Frauen stürmen gern auf hohe Gipfel. Die Dokumentation begibt sich auf Spurensuche nach der 1992 im Himalaya verschollenen Polin Wanda Rutkiewicz. Start: 30. Januar

Der Brutalist: Das fast 3½-stündige Epos befasst sich mit dem ungarischen Architekten Laszló Tódt (Adrien Brody), der als Holocaust-Überlebender ein neues Leben in den USA beginnt. Start: 30. Januar

Companion - Die perfekte Begleitung: Sophie Thatcher, jüngst in „Heretic“ zu sehen, wird in diesem zwischen Romanze und Horror-Thriller angesiedelten Schocker erneut mit Blut konfrontiert. Start: 6. Februar

Captain America: Brave New World: Aldous Huxley schrieb 1932 eine Dystopie über die Gesellschaft im Jahr 2540. Damit ist schon viel gesagt, worum es im neuen Marvel-Abenteuer gehen wird. Start: 13. Februar

The Critic: Ian McKellen, britischer Schauspieler und bekannt als Gandalf aus dem „Herrn der Ringe“, ist in diesem Drama ein kritischer Theaterkritiker, dem man mit Wonne zusieht. Start: 13. Februar

Wie die Liebe geht: Genau das wüssten viele Paare gerne. Die Langzeitdoku hat vier von ihnen sieben Jahre lang begleitet – durch Höhen und Tiefen, Glücksmomente und lebensentscheidende Phasen. Start: 14. Februar

Bird: Sonderlinge kann Franz Rogowski gut. In Andrea Arnolds Film, in dem es um den Traum von einer Superdroge aus dem Sekret einer exotischen Schildkröte geht, schlägt er Purzelbäume im Faltenrock. Start: 20. Februar

The Monkey: Basierend auf Stephen Kings Kurzgeschichte entdecken Zwillingsbrüder einen Spielzeugaffen auf dem Dachboden. Ist er bald schon verantwortlich für mysteriöse Morde? Start: 20. Februar