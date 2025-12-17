Kino-Highlights im Januar 2026

Das sind die MORITZ- Kinotipps im Januar

MORITZ-Skala

1 schrott

2 naja

3 okay

4 top

5 mega

Extrawurst

In städtischen Theatern war die Komödie ein Hit, nun soll sie auch die Leinwand erobern. Und sie wird es, dass ist allein schon durch die prominente Besetzung mit Hape Kerkeling, Christoph Maria Herbst, Fahri Yardim und Anja Knauer schwer zu erwarten. Kerkeling spielt darin den autokratisch regierenden Vorsitzenden eines Tennisclubs in der Provinz, der zur Mitgliederversammlung ins Clubheim eingeladen hat. Die Tagesordnung mit Wiederwahl, Festlegung einheitlicher Spielbekleidung und Akzeptanz von Sanierungsmaßnahmen wird brav abgenickt, bis dann Top 7 („Verschiedenes, da hatten wir sonst doch nie etwas“) zu Differenzen führt. Dabei soll nichts weiter als ein neuer Grill angeschafft werden. Die gut gemeinte Idee führt zu einem turbulenten Schlagabtausch, bei dem Atheisten und Gläubige, Deutsche und Türken, Gutmenschen und Hardliner aneinandergeraten. Um den Grill geht’s in dieser satirischen Betrachtung bald schon nicht mehr. Regie führte Marcus H. Rosenmüller („Pumuckl“). Start: 15.1.26 4

Der Fremde

Wenn im Abspann von Francois Ozons Verfilmung von Albert Camus „Der Fremde“ The Cure „Killing an Arab“ spielen, dann ist das konsequent. Die britische Band bezog sich nämlich auf die undurchsichtige wie antriebslose Hauptfigur Mersault (Benjamin Voisin), der sowohl der Tod der Mutter, die Beziehung zu seiner Freundin wie noch vieles mehr bis hin zum unnötigen Mord an einem Algerier völlig egal zu sein schienen. Ozon hat das existenzialistische Drama in grandiose Schwarz-Weiß-Bilder gegossen, die so wirken, als wäre der Film bereits zu Zeiten von Camus entstanden. Die erste Hälfte der Erzählung arbeitet auf den tragischen Höhepunkt hin. Mit dabei sind auch Pierre Lottin und Rebecca Marder, die man ebenfalls aus früheren Ozon-Filmen kennt. Start: 1.1.26 4

Die progressiven Nostalgiker

Frankreich in den Fünfzigerjahren, das hatte allein schon wegen der damaligen Autos richtig Charme. Doch das Neue drängt nach vorne, auch im Berufsleben von Michel (Didier Bourdon). Der aber blockt, sieht auch nicht ein, als seine Frau (Elsa Zylberstein) ihn mit einer Waschmaschine überrascht. Ein Kurzschluss an der neuen Haushaltshilfe beamt das Paar nebst Kindern in eine Zukunft mit Smart-Home und allem heute üblichen Schnickschnack. Nun ist die Ehefrau die Hauptverdienerin, während er den Haushalt schmeißen muss. Die flotte Komödie nimmt mit rotzfrechem Humor, präzisem Sarkasmus und herrlicher Situationskomik die Heilsversprechen unserer Gegenwart aufs Korn und erzählt von der wunderbaren Relativität der Geschichte. Start: 22.1.26 4

Der Medicus II

Der Medicus, ein im 11. Jahrhundert lebender und heilender Held, ist begleitet von Medizinern aus dem Morgenland wieder zurück in England und stellt nun hier richtige Diagnosen. Das schmeckt im Zuge von Machtklüngeleien und Intrigen nicht jedermann und -frau. Start 25.12.25 3

Therapie für Wikinger

Entlassen aus der Haft, sucht ein Däne nach der vergrabenen Beute. Wo sie verblieben ist weiß aber nur sein geistig behinderter Bruder Manfred (Mads Mikkelsen). Regisseur Anders Thomas Jensen hat sich für seine schwarze Komödie wieder allerlei abstruses Zeug ausgedacht. Start: 25.12.25 3

Bon Voyage

Lange hat sie nicht mehr, das weiß die sterbenskranke Seniorin Marie (Hélène Vincent). Bei Sohn und Enkelin kommt sie allerdings nicht ganz mit der Wahrheit ums Eck, als sie sie zu einem „Ausflug“ bittet. Spritzige Dialoge, Situationskomik und dramatische Komödie. Start: 1.11.26 3

Checker Tobi

Wer hinterlässt die mächtigsten Spuren im Erdreich? Diese Frage hatte sich Tobias Krell alias KIKA-Moderator Checker Tobi schon als 8-jähriger gestellt. Eine Antwort darauf sucht er nun während einer Abenteuerreise.Was er erfährt, gibt er wie gewohnt mit Witz und Wissen weiter. Start: 8.1.26 3

Ein einfacher Unfall

Jafar Pahani ist ein gerngesehener Regiegast auf europäischen Filmfestivals, in seinem Heimatland Iran jedoch wiederholt im Gefängnis wegen seiner Regimekritik. In seinem Werk treffen Folteropfer auf einen ihrer früheren Peiniger – und diskutieren, ob und wie sie sich rächen sollen. Start: 8.1.26 4

Rental Family

Phillip Vandarpleog ist ein in Japan lebender Schauspieler ohne besondere Rollen, bis ihn eine Agentur anheuert, die wie ein Escort-Service Familienmitglieder ersetzt – Oscar-Preisträger Brendan Fraser („The Whale“) glänzt dabei als der Fremde, der andere glücklich macht. Start: 8.1.26 4

Song Sung Blue

Hugh Jackman und Kate Hudson spielen in diesem Künstler-Biopic ein Ehepaar, das als Neil Diamond-Tribute-Duo zu (lokalem) Ruhm gelangt, aber auch zahlreiche Schicksalsschläge erleidet. Beide verstehen es, ihre im Entertainmentfach nur kleinen Lichter zum Leuchten zu bringen. Start: 8.1.26 4

28 Years Later: The Bone Temple

Unter der Regie von Nia DaCosta wird die Zombiegeschichte um Dr. Kelson (Ralph Fiennes) und Jimmy Crystal (Jack O’Connell) in einer von einem Virus beherrschten Welt mit neuen Wendungen fortgesetzt, in der nicht mehr nur die Infizierten eine Bedrohung sind. Start: 15.1.26 4

Silent Friend

Die Unistadt Marburg ist Schauplatz von Episoden über Menschen, die in den vergangenen gut 100 Jahren unterschiedliche Erfahrungen mit der Natur machen, wobei ein majestätischer Ginkgobaum eine zentrale Rolle spielt. Start: 15.1.26 4

Madame Kika

Die Protagonistin des Spielfilmdebüts der Französin Alexe Poukine hat’s nicht leicht. Sie verdient wenig, wird ungewollt zum zweiten Mal schwanger und dann stirbt noch ihr Partner. Um finanziell zu überleben, heuert sie in einem Stundenhotel an. Start: 15.1.26 3

Smalltown Girl

× Erweitern O-Young Kwon

Der Sexhunger der lebenshungrigen Nora fußt auf verdrängten Vergangenheitserfahrungen. Sie kompensiert damit eine frühere Opferrolle. Als sie bei ihrer ehemaligen Mitschülerin Jonna einzieht, sich mit ihr One-Night-Stands teilt, schimmert ihr fragiles Innenleben durch. Start: 15.1.26 4

The Housemaid - Wenn sie wüsste