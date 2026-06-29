Kino-Highlights im Juli 2026

Das sind die MORITZ- Kinotipps im Juli

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The Piano Tuner

Was für ein Thriller! Ein hochbegabter Klavierstimmer mit absolutem Gehör, gleichzeitig aber auch einer Überempfindlichkeit für laute Geräusche, nutzt seine Gabe, um diese für gute Zwecke kriminell einzusetzen. Damit macht er sich aber auch angreifbar, was sowohl dem Verhältnis zur Frau seines Arbeitgebers wie auch der aufkeimenden Beziehung zu einer Meisterschülerin und Kompositionsstudentin einen Knacks gibt. Man leidet jedenfalls ordentlich mit, wie der in Hollywood bereits als Nachfolger von Leonardo DiCaprio gehandelte Leo Woodall als sympathischer Niki White seelischen und auch körperlichen Qualen, die an Hofmanns Torturen auf einem Zahnarztstuhl im 50 Jahre alten Thriller »Der Marathon Mann« erinnern, unterworfen ist und moralisch in der Klemme sitzt. Ein Gastauftritt von Jean Reno in einer Schlüsselszene setzt dieser von David Rohrer (»Nawalny«) klug, warmherzig und mit stets einer Prise Humor wie auch Thrill inszenierten Krimi-Lovestory mit exzellenter Besetzung die Krone auf. Start: 2. Juli 4

Die Odyssee

Zur Abwechslung nun einmal ein Superheldenfilm ganz klassischer Natur und mit großem Tragödienpotenzial. Nicht verkehrt wäre es, sich vorab nochmal vertraut zu machen mit den Figurenkonstellationen der Griechischen Sagen, schließlich lehnt sich Regisseur Christopher Nolan („Oppenheimer“) an Homers Epos von der Rückkehr Odysseus nach dem trojanischen Krieg nach Ithaka zu seiner Frau Penelope an. Die Reise ist begleitet von gefährlichen Begegnungen, darunter mythischen Wesen wie dem Zyklopen Polyphem, den Sirenen und der Hexengöttin Circe. Gedreht wurde das Action-Blockbuster unter anderem in Marokko, aber auch an griechischen Originalschauplätzen in Troja oder archäologischen Palaststätten wie Akrokorinth und Korinth. Start: 16. Juli 4

Chérie, ich komme!

30 Prozent der Frauen, so heißt es in dieser französischen Komödie, hätten noch nie einen Orgasmus gehabt. Auch Fanny (Alexandra Lamy) gehört dazu. Nach 20 Ehejahren und Sitzungen bei einer Sexualtherapeutin konfrontiert sie ihren Ehemann Tom (Francois Cluzet) damit. Doch statt gemeinsam ins Bett zu steigen geht er das Problem als Ingenieur allgemeingültiger an und tüftelt an einem die weibliche Lust zelebrierenden Sexspielzeug. Schön an der an Situationskomik nicht armen und auf Vulgäres verzichtenden Komödie ist, dass Fanny mit dieser Vorgehensweise voll d’accord ist und beide eine Art zweiten Frühling erleben. Lose inspiriert ist die Story von der Erfindung des Allgäuers Michael Lenke, der 2014 den Druckwellenvibrator entwickelte. Start: 23. Juli 4

Hallo Betty

Betty Bossi ist eine in der Schweiz bekannte Kunstfigur, entwickelt, um Lebensmittelprodukte besser zu vermarkten. Der Spielfilm zeichnet auf unterhaltsame Weise nach, wie eine Büroangestellte diese Figur gegen widerständige Vorgesetzte durchzusetzen wusste. Start: 25. Juni 4

Ingeborg Bachmann

Die Schriftstellerin Ingeborg Bachmann wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Die hybride Herangehensweise von Filmemacherin Regina Schilling zeichnet nun ein eigenwilliges Porträt, in dem sich dokumentarisches Material mit Textmontagen und gespielten Szenen vermischen. Start: 25. Juni 4

Couscous und Geheimnisse

Schämt sich da einer seiner Herkunft? Koch Mehdi jedenfalls setzt mit einer Lüge einen komödiantischen Reigen in Gang. Seiner französischen Freundin will er nichts von seiner algerischen Familie erzählen, bis diese dann seine Mutter kennenlernen will. Start: 25. Juni 4

Minions & Monsters

Nun sind die Minions zum dritten Mal die Helden ihrer eigenen Filmabenteuer. Und die führen sie nun mitten hinein nach Hollywood, wo sie Monster loslassen und sich dann heldenhaft daranmachen, den Planeten vor genau dem selbst angerichten Chaos zu retten. Start: 30. Juni 4

Die Camino-Therapie

Zu den vielen Filmen von Begegnungen auf dem Jakobsweg gesellt sich ein weiterer, mit zudem aber anderem Ansatz. Im Zentrum steht ein Junge, der anfangs nur widerwillig mit seiner Betreuerin zu der für ihn gedachten Resozialisierungsmaßnahme aufbricht. Start: 2. Juli 4

Mit leiser Stimme

Ein bisschen mutig sind Lilia und ihre Lebensgefährtin schon, als sie gemeinsam zu einer Trauerfeier nach Tunesien reisen. Gleichgeschlechtliche Beziehungen sind dort nämlich ein rotes Tuch. Offenbar wurde eine solche auch dem verstorbenen Onkel zum Verhängnis. Start: 9. Juli 4

Virginia Woolf‘s Night & Day

Elyas M’Barek in seiner ersten internationalen Rolle. Und zwar in der Adaption eines Virginia Woolf-Romans, in dem eine junge Astronomin aus aristokratischem Haus sich intellektuell beweisen will, wo doch die Gesellschaft von solchen Frauenrollen noch nichts wissen will. Start: 9. Juli 3

H wie Habicht

Nach dem Tod ihres geliebten Vaters findet Helen Rettung in einer Freundschaft mit einem Falken. Als Vorlage dienten die Memoiren von Helen Macdonald, die nach dem Tod ihres Vaters durch die Abrichtung eines Habichts einen Weg fand, ihre Trauer zu verarbeiten. Start: 23. Juli 3

So klingt das Leben

Befreiung aus der Starre um ein todbringendes Ereignis auch in dieser spanischen Tragikomödie. Nach einem Schiffsunglück findet ein Fischerdorf in Galicien durch die Teilnahme an einem traditionellen Musikfest wieder zusammen und zurück ins Leben. Start: 16. Juli 3

Dreams – Gefährliches Verlangen

Im Anhänger eines Trucks ist er über die mexikanische Grenze gekommen, der talentierte Tänzer Fernando, gespielt vom Ballettstar Isaac Hernández. Er will mit seiner Geliebten, der Kunstmäzenin Jennifer zusammenleben. Die aber fühlte sich in der Fernbeziehung wohler als nun. Start: 23. Juli 3

Bitteres Fest

Altmeister Pedro Almodóvar ist gerne selbstreflexiv unterwegs. Dies zeigt sich auch in seinem neuen Melodram, in dem auf zwei Zeitebenen Realität und Fiktion miteinander verschmelzen. Als Markenzeichen gilt wieder die erlesene Ausstattung von den Kostümen bis zur Musik. Start: 30. Juli 4

The Invite