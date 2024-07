Kino-Highlights im Juli

Das sind die MORITZ- Kinotipps im Juli.

MORITZ-Skala

1 schrott

2 naja

3 okay

4 top

5 mega

Love lies bleeding

Die Einnahme von Anabolika z wirkt in diesem auf den Spuren des Pulp-Kinos wandelnden US-Thriller schneller, als der Schatten von Lucky Luke zu schießen vermag. Nicht weniger übertrieben ist die Frisur von Alt-Star Ed Harris als Betreiber einer Freizeitschießanlage und einer schmuddeligen Muckibude in einer trostlosen Kleinstadt in New Mexiko, deren Leitung er seiner Tochter (Kristen Stewart) übertragen hat. Gut zu sprechen sind die beiden aber nicht aufeinander. Als die ambitionierte Bodybuilderin Jackie (Katy O‘Brian) im Flecken auftaucht (das Radio vermeldet die Öffnung der Berliner Mauer), kommt nicht nur Leben in die Schwitzstation, sondern entflammen sich auch junge Herzen und wird ein Familienzwist auf nicht zimperliche Weise gelöst. Das Exzessive und die Lust an Gewalt mögen krass sein, das zügellose Offenlegen von Abgründen ist hier Kalkül, ein pulsierender auf 1980er Jahre gefärbter Electro-Score das Schmiermittel auf der Tonspur. Tarantinos-Fans könnte diese filmische Explosion von Rachethriller gefallen. Start: 18. Juli 5

Führer und Verführer

Die Beschäftigung von Filmen mit dem Dritten Reich reißt nicht ab. Manche versuchen, das Geschehene in ein neues Licht zu rücken, ohne das Schreckliche und Ungeheuerliche zu verklären. Jonathan Glazers „The Zone of Interest“ ragt da ganz besonders heraus. War es dort Christian Friedel in der Rolle von Rudolf Höß, offenbart nun Robert Stadlober in Joachim A. Langs Drama als Propagandaminister Joseph Goebbels die Mechanismen, mit denen das Volk beeinflusst wurde, dem Führer blindlings zu folgen. Wenig überraschend: es sind die gleichen, die moderne Hetzer und Herrscher im Zeitalter von Fake News und Desinformation anwenden. Integriert in das fiktionale Schauspiel sind selten gezeigte Archivaufnahmen sowie Interviewsequenzen mit Holocaust-Überlebenden. Start: 11. Juli 2024 3

Zwei zu Eins

„Ihr wolltet Kohl, jetzt habt ihr den Salat.“ Ein schöner Satz, der in Verbindung mit der Wiedervereinigung von BRD und DDR gefallen ist. „Vertraue auf Gott, aber binde sein Kamel fest“, heißt in dieser Ost-Komödie ein anderer flotter Spruch. Sandra Hüller, Max Riemelt, Roland Zehrfeld und Peter Kurth plündern darin einen ehemaligen Militärbunker in Halberstadt, in dem Unmengen zu vernichtenden Ostgeldes lagern. Wie Dagobert Duck dürfen sie sich fühlen und sich im Zuge ihres amüsanten Geldwäschecoups als Millionäre wähnen. Gestaltet ist das amüsante Abenteuer im entsprechenden Ostalgie-Look, Erinnerungen an „Goodbye Lenin“ werden wach. Hier heißt das Motto allerdings, dem Vorschub des Kapitalismus nochmal ein Schnippchen zu schlagen. Start: 25. Juli 2024 4

Daddio - Eine Nacht in New York

Fast 50 Jahre nach „Taxi Driver“ ist erneut ein Taxi Schauplatz eines Films. Sean Penn ist der Chauffeur, Dakota Johnson steigt am Flughafen zu. Als der Verkehr zum Erliegen kommt, beginnt er zu erzählen und zu philosophieren. Als Taxifahrer hat er schließlich schon einiges erlebt. Start: 27. Juni 4

Die Gleichung ihres Lebens

Marguerite (Ella Rumpf) ein Superhirn, Primzahlen sind ihre Leidenschaft. Dann wirft ein Ereignis sie aus der Bahn. Ihr Talent aber lässt sie in diesem sensiblen französischen Film über die Schönheit von Zahlen und die vielen Variablen auf dem Weg zur Selbstbestimmung nicht los. Start: 27. Juni 4

Ein Leben für die Menschlichkeit

In Frankreich gilt er als Heiliger. Er gehörte dem Kapuzinerorden an, leistete im Zweiten Weltkrieg Widerstand, gründete die Organisation Emmaus, die heute Kranken, Armen und Obdachlosen Hilfe gewährt. 2007 starb Pierre Abbé . Der Film zeichnet sein selbstloses Leben nach. Start: 4. Juli 3

A Killer Romance

Richard Linklates Protagonisten dieser Krimikomödie, im Erstberuf Psychologie- und Philosophie-Professor, ist auch in Polizeidiensten unterwegs, indem er als vermeintlicher Auftragskiller die Tatbesteller überführt. Eine Auftraggeberin bringt ihn nun in die Klemme. Start: 4. Juli 5

Kinds of Kindness

Yorgos Lanthimos ist seit „Poor Thing“ auch dem Mainstream-Publikum ein Begriff. Emma Stone und Willem Dafoe sind erneut dabei, wenn sich drei Figuren anderen Personen unterwerfen. Wie gewohnt wird mit Zynismus, grotesken Überraschungsmomenten nicht gespart. Start: 6. Juni 5

Born to be wild

Gewusst, dass die Band Steppenwolf, von zwei deutschen Auswandererkindern gegründet wurde? Die Doku begibt sich auf die Spuren des ostpreußischen Kriegsflüchtlings und des hanseatischen Bassisten. Zu Wort kommt auch Musikerkollege Klaus Meine von den Scorpions. Start: 4. Juli 3

Ein kleines Stück vom Kuchen

Eine iranische Witwe fasst den Mut, einen Taxifahrer anzusprechen. Die beiden verstehen sich gut, und tun, was verboten ist: sie tanzen, trinken Wein, gehen eine Beziehung ein. Sie haben eine gute Zeit.Das Schicksal freilich meint es dann doch nicht ganz so positiv mit den beiden. Start: 11. Juli 4

Madame Sidonie in Japan

Als verwitwete Schriftstellerin Madame Sidoni reist Isabelle Huppert nach Japan, um dort dem Geist ihres verstorbenen Mannes zu begegnen (August Diehl). Vergeistigt ist die Handlung tatsächlich, vergeistigt auch der Blick Hupperts.. Auf Dauer ermüdet das. Start: 11. Juli 2

To the Moon

War der erste Mensch auf dem Mond doch nur eine gefakte Inszenierung? Greg Berlanti jedenfalls erzählt in komödiantisch-romantischer Manier vom Wettlauf ins All in den 1960ern. In der Marketing-Abteilung der NASA geistert dabei die Idee einer gefälschten Mondlandung durch die Köpfe. Start: 11. Juli 4

Twisters

Manche machen es zum Sport, dort hinzugehen, wo die Natur zerstörerisch zuschlägt. Ob Hochwassertourismus an Ahr oder wie in diesem US-Thriller auf dem Weg ins Zentrum eines Hurricanes. Erzählt wird auch, wie sich Wissenschaftler und Social-Media-Stars in die Quere kommen. Start: 17. Juli 3

Juliette im Frühling

Juliette (Izia Higelin) ist eine Kinderbuchillustratorin, die zum Durchschnaufen zu ihrer Familie in die Provinz fährt. Vater oder Mutter, Oma oder Schwester – sie alle haben so ihre Alltagssorgen. Mit dem typisch französischen Dramödiencharme wird diese Ausgangslage durchexerziert. Start: 18. Juli 4

Verbrannte Erde

Keine überflüssigen Worte und ein wohlgeplanter Kunstraub, in dem das Vertrauen der involvierten Personen gewaltig auf die Probe gestellt wird – das sind kurz umrissen die Schlagworte für Thomas Arslans Berlin-Thriller. Im Zentrum steht Mišel Matičević mit seinem Minenspiel. Start: 18. Juli 4

Filmkiste zusammengestellt von Dieter Kunert

Einen Muckser von sich zu geben, das kann in „A Quiet Place: Tag Eins“ fatal sein. Zwei Kinofilme nach diesem Prinzip gab es schon, ein vierter ist geplant. Die Gefahr rührt von einer Monsterinvasion. Start: 27. Juni

Zwei Schuldeneintreiber, die einem Kaurismäki-Film entsprungen sein könnten, sind in der Komödie „Déserts - Für eine Hand voll Dirham“ in marokkanischen Wüsten- und Bergregionen abkommandiert. Start: 27. Juni

Das 1967 erschienene Sachbuch „Ich bin ok, Du bist ok“ gilt als Klassiker der Selbsterkenntnis. In der US-Komödie „Am I OK?“ stellt sich eine 32-Jährige (Dakota Johnson) genau diese Frage. Start: 4. Juli

Im Hollywood der 1980er Jahre hat die aufstrebende Schauspielerin Maxine Minx (Mia Goth) ihren großen Durchbruch. „MaXXXine“ erzählt, wie ein mysteriöser Killer ihrem Aufstieg in die Quere kommt. Start: 4. Juli

Maxime LeMal heißt der neue Bösewicht im beliebten Kinder-Animationsfilm „Ich - Einfach unverbesserlich 4“. Die Minions sind selbstverständlich auch wieder zu neuen Scherzen aufgelegt. Start: 11. Juli

Eine Georgierin reist nach Istanbul, um nach ihrer verschwundenen Nicht zu suchen. „Crossing: Auf der Suche nach Tekla“ wirft einen Blick auf das Leben von Straßenkindern und Transpersonen. Start: 18. Juli

Auf der internationalen Raumstation „I.S.S.“ kommt es zu Konflikten, als nach dem Eintritt eines Weltkriegsereignisses Amerika und Russland heimlich Kontakt zu ihren Astronauten aufnehmen. Start: 18. Juli

Weil die Welt immer böser wird und die Feinde immer mächtiger, müssen sich auch Superhelden vermehrt zusammenschließen. Nun sind „Deadpool & Wolverine“ (Ryan Reynolds und Hugh Jackman) an der Reihe. Start: 24. Juli