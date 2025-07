Kino-Highlights im Juli

Das sind die MORITZ- Kinotipps im Juli

MORITZ-Skala

1 schrott

2 naja

3 okay

4 top

5 mega

F1 – Der Film

Joseph Kosinskis („Top Gun: Maverick“) „Formel Hollywood“-Streifen bringt dem Publikum die Welt der Formel 1 mit einem Plot über einen gealterten Rennfahrer (Brad Pitt) auf atemberaubende Weise näher. Tatsächlich hat die Filmcrew sich zwei Jahre lang mit ihrem fiktiven Rennstall dem Formel 1-Zirkus anschließen und hinter die Kulissen blicken dürfen. Lewis Hamilton fungierte, neben Hauptdarsteller Brad Pitt, als Produzent, in den Cockpits der Rennboliden sitzen mitunter die bekannten Helden der Formel 1. Der Plot ist simpel. Rennfahrer Haynes bekommt die Chance, noch einmal Formel 1 zu fahren. Im schlechtesten Team des Feldes soll er zudem einen Nachwuchsfahrer ausbilden. Gleichzeitig plagen den Oldie immer noch Alpträume eines schrecklichen Unfalls, Konfliktpotenzial bergen die Intrigen von Rennstahlchef Ruben Cervantes (Javier Bardem) und der Generationenunterschied mit dem jungen Kollegen, für Suspense sorgt eine Liebesgeschichte am Rande. Start: 26. Juni 2025 4

Der Salzpfad

Raynor und Moth Winn (Gillian Anderson/Jason Isaacs) begeben sich nicht ganz freiwillig auf die Wanderschaft entlang der zerklüfteten Küste Südwestenglands. Sie haben ihr Zuhause verloren, eine Farm, die sie eigenhändig renoviert hatten. Doch nun nahm ihnen der Gerichtsvollzieher ihr Domizil. Das seit mehr als 30 Jahren verheiratete Paar schultert also die Rucksäcke, darin verstaut ein Zelt als künftiges Dach über dem Kopf. Es ist eine neue Freiheit, mit der sie sich anfreunden, ihre Lebenssituation akzeptieren, sich selbst neu orientieren müssen. Ein Problem: Moth zeigt beim Gehen immer wieder Lähmungssymptome. Ihr Abenteuer aber schweißt sie auf wundersame Weise stärker zusammen als je zuvor. Ein ruhiger Film, der Trost spendet. Start: 17. Juli 2025 4

Oxana - mein Leben für Freiheit

Ohne Kampf gibt es kein Leben – das war die Devise der ukrainischen Künstlerin und Politaktivistin Oxana Schatschko (Albina Korzh). 2008, da war sie Anfang 20, war sie Mitbegründerin von FEMEN, einer der wichtigsten Frauen-Protest-Bewegungen des 21. Jahrhunderts, deren Mitglieder für Frauenrechte und Meinungsfreiheit eintraten, sich Protestparolen auf die nackten Brüste pinselten – und deshalb zu Staatsfeinden wurden. Im Pariser Exil will Oxana sich ein neues Leben aufbauen. Der fesselnde und intensive Spielfilm der Französin Charlène Favier springt von einem bedeutsamen Tag im Juli 2018 in Rückblenden zurück zu markanten Wegpunkten im Leben der „Sextremistin“, die die Freiheit liebte – und sich am Ende alleine und verraten fühlte. Start: 24. Juli 2025 4

Die Barbaren

Das bretonische Städtchen, das sich Regisseurin Julie Delpy für ihre Multi-Kulti-Integrationskomödie ausgedacht hat, weckt Erinnerungen an ein berühmtes gallisches Dorf. Uneinigkeit herrscht nun darüber, dass statt ukrainischer Flüchtlinge welche aus Syrien kommen sollen. Start: 26. Juni 2025 4

Heidi - Die Legende vom Luchs

Anders als im Spielfilm „Wilhelm Tell“ stellt dieser kindgerechte Animationsfilm die Schweiz als idyllisch dar, auch wenn’s auch hier um Ausbeutung. Heidi und Peter sorgen dafür, dass beim kleinen Publikum die Gefahr von Kapitalismus und Naturzerstörung ankommen. Start: 3. Juli 2025 3

One to One: John & Yoko

Es war eine brisante Zeit, als John Lennon und Yoko Ono 1971 von London nach Greenwich Village in New York zogen. Der Vietnamkrieg spaltete die Welt, Lennon und seine Frau traten ein für Frieden. TV-Schnipsel und Aufnahmen werden als Bilder- und Infomosaik gereicht. Start: 26. Juni 2025 4

Bella Roma - Liebe auf Italienisch

Gerda hat einstmals in Italien Kunst studiert, ging dann nach Dänemark zurück, um ihren Kristoffer zu heiraten. 40 Jahre später reisen sie nach Rom, was für sie mit vielen Erinnerungen verbunden ist. Sympathisch, wie mit Dialogwitz Ernstem mit Leichtigkeit begegnet wird. Start: 3. Juli 2025 4

Hot Milk

Emma Mackey spielt in der Verfilmung von Deborah Levys Roman Sofia, die ihre gehbehinderte Mutter (Fiona Shaw) zu einem Arzt nach Spanien begleitet. Der vermutet psychosomatische Gründe. Tochter Sofia lernt derweil die flippige Deutsche Ingrid (Vicky Krieps) kennen. Start: 3. Juli 2025 3

Frisch

Schimanski-Feeling kommt in dieser Charakterstudie über einen jungen Mann (Louis Hofmann), der seinem kleinkriminellen Bruder Geld schuldet und deshalb vom Pfad der Tugend abweicht, auf. Denn „Frisch“ spielt in Duisburg – und gedreht hat ihn Damian John Walker. Start: 3. Juli 2025 4

The Ballad of Wallis Island

Ursprünglich mal ein Kurzfilm, ist die Komödie um einen Mann, der einen Lottogewinn gelandet hat und nun sein Lieblings-Gesangsduo für ein Exklusivkonzert auf seine Insel einlädt, auf Spielfilmlänge aufgeblasen. Der Clou: das Duo hat sich offiziell getrennt. Start: 10. Juli 2025 3

# Schwarze Schafe

Hallelujah, was für eine flotte und durchgeknallte Gangster- und Sommerkomödie! Ein Neuköllner Clan-Chef will seine Drogen CO2-neutral verticken, ein Imker (Frederik Lau) setzt Bienen auf Speed, seine Freundin (Jella Haase) macht mit einer geklauten EC-Karte auf neureich. Start: 17. Juli 2025 5

Leonora im Morgenlicht

Leonora Carrington (Olivia Vinall) war eine britische Künstlerin, die während der 1930er Jahre in Paris verkehrte, zeitweise auch die Geliebte von Max Ernst (Alexander Scheer) war. Später ging sie nach Mexiko und befasste sich mit süd- und mittelamerikanischer Mythologie. Start: 17. Juli 2025 3

Karli & Marie

Sigi Zimmerschied ist ein vermeintlicher Elitesoldat, der von einer beschwipsten Dame (Luise Kinseher) an einem Geldautomatenraub gehindert wird. In der Folge unternehmen die beiden einen kuriosen Roadtrip in einem klapprigen Opel Admiral von Niederbayern nach Südtirol. Start: 17. Juli 2025 3

Memoiren einer Schnecke

Grace wird nach dem Tod der Eltern von ihrem Zwillingsbruder getrennt, findet erst durch den Kontakt zu einer alten Dame wieder Lebensmut. Der Australier Adam Elliott legt nach „Mary & Max“ erneut einen grandios phantasievollen Stop-Motion-Knetanimationsfilm vor. Start: 24. Juli 2025 5

