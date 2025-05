Kino-Highlights im Juni

Das sind die MORITZ- Kinotipps im Juni

MORITZ-Skala

1 schrott

2 naja

3 okay

4 top

5 mega

Saint-Exupéry – Die Geschichte vor dem kleinen Prinzen

Wer hat sie nicht schon gehört oder gar selbst gelesen, das Kunstmärchen vom kleinen Prinzen und seiner Begegnung mit einem Fuchs. Und mehrfach verfilmt oder fürs Theater adaptiert worden ist sie ja auch schon. Unter der Regie von Pablo Agüero ist nun ein Spielfilm entstanden, der vor allem vom „Kleine Prinzen“-Autor Antoine de Saint-Exupéry erzählt, der zu Beginn der 1930er Jahre als Pilot für das argentinische Luftfahrtunternehmen Aéropostale Briefe und Päckchen in klapprigen Propellermaschinen über die Anden transportierte. Als sein Freund und Kollege auf der gefährlichen Route abstürzt, leitet Saint-Ex eine Suche ein. Eingeschoben in das biografische Abenteuer sind auch Referenzen an den „Kleinen Prinzen“, mal als Zitat, mal als Figuren. Neben der visuellen, an nostalgische Fliegerfilme erinnernden Umsetzung kommt insbesondere noch Diane Kruger eine besondere Rolle als Stimme der Vernunft zwischen den beiden, sich zwischen Realität und Fantasie bewegenden Männern zu. Start: 29. Mai 3

The Ugly Stepsister

Wer schön sein will, muss leiden. In dieser Adaption des Aschenputtel-Märchens aus Norwegen sogar sehr. Erzählt wird aus Sicht der bei den Brüdern Grimm noch als Nebenfigur auftretenden Stiefschwester des schönen engelsblonden Aschenputtels. Wichtig für den Hintergrund: nach dem Tod ihres Vaters kommt heraus, dass ihre (neue) Familie pleite ist, und auch deshalb hofft, dass die pausbäckige, pummelige und bleiche, Elvira beim Ball des Prinzen das Rennen macht. Dafür aber muss die Stiefschwester einiges erdulden. In Gedanken träumt sie bereits von romantischen Begegnungen mit dem Königssohn. Die Schönheits-OP’s schmerzen schon beim bloßen Hinschauen – der Horror ist explizit und überspitzt, bisweilen schrecklich komisch. Start: 5. Juni 3

Wilhelm Tell

Die Schweiz im Jahr 1307 erlebt territoriale Auseinandersetzungen mit dem Habsburger Geschlecht. Landvogt Gessler bestimmt darin, dass die Bewohner einer von ihm reklamierten Siedlung seinem auf einem Pfahl sitzenden Hut jedes Mal grüßen müssen, wenn sie die Stelle passieren. Den Schmarrn will Jägersmann Wilhelm Tell aber nicht mitmachen. Er wird festgenommen und soll zur Strafe seinem Sohn einen Apfel mit einer Armbrust vom Kopf schießen. Die schon von Schiller verarbeitete Heldensage wurde mit prominenter Besetzung in ein ritterliches Schlachtengemälde verwandelt. Tells Sohn Walter muss mahnen, dass man ja Jäger sei und kein Barbar. Neu hinzugedichtet wurde allerlei fremdländisches Figurenpersonal. Start: 29. Mai 3

Guns up

Seine Familie glaubt, er sei Cop, tatsächlich treibt Ray aber Schulden für zwielichtige Chefs ein. Einen Ausstieg aus dem Metier lässt der neue Boss nicht zu, erst recht, nachdem ein Auftrag schiefläuft. Geballert wird reichlich, gelacht eher am Rande. Start: 12. Juni 3

Der Phönizische Meisterstreich

Frisch von der Premiere in Cannes kommt der neue Wes Anderson. In der düsteren Spionagegeschichte über eine angespannte Vater-Tochter-Beziehung in einem Familienunternehmen mit dabei sind Benicio del Toro, Mia Threapleton, Scarlett Johansson und Tom Hanks zu sehen. Start: 29. Mai 4

Das Fest geht weiter!

Der französische Regisseur Robert Guédiguian siedelt seine Filme gerne in Marseille an. So auch diesen zwischen Agitprop und RomCom angesiedelten, der von zwei Frauen handelt, die sich sozial und politisch engagieren und darüber fast ihr Privatleben vergessen. Start: 12. Juni 4

Der letzte Takt

Wenn’s der Kultur an den Kragen geht, ist Kreativität gefragt. Zum Beispiel, indem ein finanziell angeschlagenes Orchester einen namhaften Cellisten verpflichtet, um wieder Aufmerksamkeit zu erlangen. Der erweist sich jedoch als übergriffiger Schürzenjäger. Start: 12. Juni 2

Black Tea

Um Migrationsstrom Afrika Richtung ferner Osten geht es hier nicht – wenn dann eher umgekehrt, weil China neue Märkte auf dem schwarzen Kontinent zu erschließen sucht. Erzählt wird von der ghanaischen Teeverkäuferin Aya, die zarte Bande zu ihrem chinesischen Chef knüpft. Start: 19. Juni 3

Typisch Emil

In der Schweiz ist Emil Steinberger so bekannt wie hierzulande ein Dieter Hildebrandt. 92 Jahre ist der Kabarettist inzwischen alt, doch weiterhin hellwach, um in diesem Dokumentarfilmporträt persönlich durch sein bewegtes Leben als „Schweizermacher“ zu führen. Start: 19. Juni 4

Zikaden

Über das Sommerhaus, in dem Isabell ihre Eltern regelmäßig besucht, heißt es: der Architekt wollte nur den Rahmen geben. Ähnlich ist’s mit dem Film, in dem sich Isabell als Elternkümmerer wie auch Nachbarin Anja als alleinerziehende Mutter auf Jobsuche näherkommen. Start: 19. Juni 3

28 Years later

Mit „28 Days after“ hat Danny Boyle einen Horror-Film-Klassiker über die Flucht von Überlebenden einer Seuche gedreht. Die Idee setzte er 2007 mit „28 Weeks later“ fort – und wie es knapp drei Jahrzehnte später weitergeht das wird nun Gegenstand gleich einer ganzen Trilogie. Start: 19. Juni 4

Elio

Der elfjährige Elio ist ein Träumer vor dem Herrn. Seine Mutter leitet ein geheimes Militärprojekt, das an der Entschlüsselung außerirdischer Botschaften aus dem Weltraum tüftelt. Eines Tages wird Elio für einen intergalaktischen Botschafter gehalten. Start: 19. Juni 4

The Friend

Der Freund sind in dieser in New York spielenden Trauerbewältigungsgeschichte eigentlich zwei. Einmal Walter (Bill Murray), der sich das Leben nimmt. Und dann seine Dogge Apollo, die er an die befreundete Schriftstellerin Iris (Naomi Watts) vererbt. 3

Start: 19. Juni

Die Barbaren

Das bretonische Städtchen, das sich Regisseurin Julie Delpy für ihre Multi-Kulti-Integrationskomödie ausgedacht hat, weckt Erinnerungen an ein berühmtes gallisches Dorf. Uneinigkeit herrscht nun auch darüber, dass statt ukrainischer Flüchtlinge welche aus Syrien kommen sollen. Start: 26. Juni 4

Heidi - Die Legende vom Luchs