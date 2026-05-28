Kino-Highlights im Juni 2026

Das sind die MORITZ- Kinotipps im Juni

MORITZ-Skala

1 schrott

2 naja

3 okay

4 top

5 mega

LOL 2.0

Sophie Marceau ist ein zweites Mal zurück. Nachdem 2008 der Jugendfilm „LOL (Laughing Out Loud)“ quasi ein Comeback nach den 80er-Jahr-Filmen von „La Boum“ war, folgt nun auch hier eine Fortsetzung. Und wieder wird zum Thema gemacht, wie die digitale Welt das Leben der Gesellschaft und der Menschen - egal welcher Generation - verändert. Die von Marceau gespielte Anne hat als Architektin mit der Konkurrenz jüngerer Karrieristen zu kämpfen, flirtet mit Zufallsbekanntschaften und sieht sich damit konfrontiert, bald Oma zu werden. Klar auch, dass es im Leben ihrer inzwischen erwachsenen Kinder turbulent und spannend zugeht. Die jüngste Tochter zieht gar wieder zuhause ein, womit alte Konflikte wieder zutage treten. Tja, das Leben ist kein Schlotzer. Mit einem guten Gespür für Timing und Stil sowie einer charmanten Erzählweise wiederholt Regisseurin Lisa Azuelos hier allerdings nur, was sie in Teil 1 und dem identischen US-Remake vorexerziert hatte. Dennoch: das Wiedersehen macht Laune. Start: 18. Juni 4

Verflucht Normal

Hoops, da ist es ihm wieder rausgerutscht. „Fuck the Queen“ ruft der vom Tourette-Syndrom betroffene John Davidson der britischen Königin entgegen, kurz bevor sie ihm einen Orden verleihen möchte. Nun ja, man hat damit rechnen können. Die Story selbst geht ans Herz. Vor allem, wie sich Ersatzmutter Dottie viele Jahre für John eingesetzt hat. Eigentlich gehört auch ihr ein Orden. Und apropos: Als Hauptdarsteller Robert Aramayo bei der Verleihung der „British Film Awards“ im Februar den Schauspielerpreis entgegennehmen durfte, wirkte er verblüfft, hatte er doch mit Größen wie Ethan Hawke, Michael B. Jordan, Leonardo DiCaprio und Timothée Chalamet konkurriert. Regie führte übrigens Kirk Jones, bekannt für seine Komödie „Lang lebe Ned Devine!“. Start: 28. Mai 4

Ingeborg Bachmann

× Erweitern Franzi_WK VORLAGE Szenenbilder web - 5

Die österreichische Schriftstellerin Ingeborg Bachmann, nach der einer der bekanntesten Literaturpreise benannt ist, wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Da lohnt sich’s doch schon mal, einen Blick auf sie zu werfen. Die hybride Herangehensweise von Filmemacherin Regina Schilling zeichnet nun ein Porträt, in dem sich dokumentarisches Material mit Textmontagen und gespielten Szenen vermischen. Sandra Hüller schlüpft dabei in die Rolle Bachmanns, ohne sie im herkömmlichen Sinne zu spielen. Sie durchstreift auf deren Spuren ihren langjährigen Wohnort Rom und versetzt sich hinein in ihren Alltag – und verleiht Bachmanns Texten eine große körperliche Präsenz. Und natürlich fällt auch der berühmte Satz, dass „die Wahrheit dem Menschen zumutbar“ ist. Start: 25. Juni 4

Ticket ins Leben

Ein wegen seines „Mambo Italiano“ angehimmelter Chansonnier ist nach einem Schlaganfall nicht mehr derselbe. Also macht er sich auf in die Schweiz, um dort Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Die temperamentvolle Victoire als glühender Fan durchkreuzt seine Pläne. Start: 28. Mai 3

Ab durch die Mitte

Eine geklaute Million unter Zeitdruck wieder zurück in den Tresor zu legen – damit dreht diese alberne französische Buddy-Heist-Komödie den Spieß ähnlicher Räuberpistolen augenzwinkernd um. Christian Clavier spielt darin einen cleveren Schlüsseldienstbetreiber. Start: 4. Juni 2

Ein Sommer in Paris

× Erweitern Christiane Pausch F¸r Klara (Anica Dobra) ist Paris und die Welt von Philippe (Pasquale Aleardi) immer wieder eine Herausforderung. Honorarfrei - nur f¸r diese Sendung bei Nennung ZDF und Christiane Pausch

Paris ist immer einen Besuch wert. Hier wird nun fokussiert auf die Zeit, als die französische Hauptstadt Austragungsort der Olympischen Spiele war. Im dokumentarischen Stil begleitet der Film die 30 Jahre alte Schwimmolympionikin Blandine und wie sie ihre Zeit in der Stadt verbringt. Start: 4. Juni 4

Good Boy - Wir wollen nur dein Bestes

× Erweitern Jonas film slider - Good Boy-Still1

Das hat er nun davon, der Kleinkriminelle Tommy. Rühmt sich in den Sozialen Medien fragwürdiger Gewalttaten. Ein Ehepaar entführt ihn daraufhin und will einen „guten Jungen“ aus ihm machen. Skurrile Psychospielchen sind dabei das Mittel zum Zweck. Start: 4. Juni 4

Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit

Im neuen Science-Fiction-Thriller von Steven Spielberg versucht eine Regierungsanalystin mit einem Physiker und einem Diplomaten Phänomene außerirdischer Erscheinungen zu klären. Als sie Ergebnisse vorlegen wollen, kommt es zu politischen wie gesellschaftlichen Spannungen. Start: 10. Juni 3

Die Kleine Amélie

Es ist nicht selten, dass Eltern ihre Neugeborenen vergöttern. Wenig überraschend also, wenn sich Säugling Amélie für Gott-ähnlich hält. Reiz und zugleich Witz dieses feinfühligen oscar-nominierten Animationsfilms ist der Blick durch die Augen des Babys auf das Leben. Start: 11. Juni 4

Zombies im Zoo

Der Film spielt in einem Zoo, in dem sich die Tiere nächtens in Zombies verwandeln, und eine Gruppe noch nicht infizierter Tierparkbewohner alles daransetzt, dem Fluch zu entkommen. Entsprechend ist die familienfreundlich angelegte Handlung weniger auf Horror angelegt. Start: 11. Juni 3

Truly Naked

Müsste der introvertierte Schüler Alec ein Referat zum Thema „Was mein Vater so schafft“ halten, es wäre ihm peinlich. Der ist nämlich Pornofilmproduzent und Darsteller gleich mit dazu. Wegen eines anderen Referats kommt Mitschülerin Nina hinter das Geheimnis. Start: 11. Juni 3

Gorgonà

Als die griechische Antwort auf „Mad Max“ wird dieses dystopische Drama beworben. Die darin auftretenden Damen wirken dabei, als seien sie dem Jahreskalender von Reifenherstellern entsprungen, die Männer erweisen sich als muskelbepackte Testosteron-Machos. Start: 18. Juni 1

Backrooms

Stell Dir vor Du bist bei Ikea und entdeckst eine Türe, die hineinführt in eine Dimension jenseits der Realität. Renate Reinsve kommt als Psychotherapeutin die Aufgabe zu, einen Patienten aus dieser Parallelwelt zu befreien. Dabei wird auch ihr Angst und bange. Start: 18. Juni 3

The Death of Robin Hood

Der „edle Räuber“ Robin Hood hat auf Leinwand schon viele Auftritte gehabt. Douglas Fairbanks und selbst Otto Waalkes haben ihn gespielt. Nun ist es Hugh Jackman, der mit seinem Leben hadert. Als er verletzt wird, bietet ihm eine mysteriöse Frau Erlösung an. Start: 18. Juni 3

Hallo Betty