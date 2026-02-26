Kino-Highlights im März 2026

Das sind die MORITZ- Kinotipps im März

MORITZ-Skala

1 schrott

2 naja

3 okay

4 top

5 mega

Marty Supreme

Tischtennisspieler Marty Mauser ist überzeugt, ein ganz Großer zu sein. Weltmeister will er werden, doch dem bei einem Onkel in Manhattan als Schuhverkäufer angestellten und bei nationalen Turnieren auftrumpfenden Sportler fehlt das Geld für die Reise nach Japan. Also muss ein Sponsor her, als Werbeträger sieht Marty sich schon von Cornflakes-Packungen lächeln. Denn aufs Lächeln, da versteht sich Marty prächtig – wie bald schon eine Hollywood-Diva (Gwyneth Paltrow) erfahren wird - exzellent. Timothée Chalamet, so heißt es, habe schon während der Dreharbeiten zu „Dune“ eifrig an der Platte geübt, um sich auf spektakuläre Ballwechsel einzulassen. In der Tat macht er seine Sache exzellent. Grandios ist auch, mit welcher Schlitzohrigkeit er sich durch diese immer in Bewegung befindliche manisch-verrückte Odyssee von Regisseur Josh Safie hangelt. Mitte Januar durfte er sich nach zuvor vier erfolglosen Nominierungen über seine erste Golden-Globe-Trophäe freuen. Start: 26. Februar 2026 4

Ein (fast) perfekter Antrag

Heiner Lauterbach als persistenter alter weißer Mann (und erstaunlich voller Haarpracht) auf Eroberungsfeldzug um eine Jugendliebe und Iris Berben als freiheitsliebende Kunstprofessorin als dessen per Zufall wiedergefundenes Objekt der Begierde, das ist zumindest schon Mal eine perfekte Besetzung für diese romantische Komödie von Marc Rothemund. Gelungen auch, wie Betrachtungen zur Darstellung der Frau in der Kunst eingeflochten sind – und ihn oft als Banausen dastehen lassen. Dramaturgisch bewegt sich der Versuch einer partnerschaftlichen Wiedervereinigung seiner- und deren Verhinderung ihrerseits in erwartbaren Bahnen. Unterhaltsam und amüsant ist das routiniert abgespulte Schaulaufen der beiden Hauptdarsteller aber dennoch. 3

Nouvelle Vague

Jean Seberg und Jean-Paul Belmondo sind als Pärchen in Jean-Luc Godards Klassiker „Außer Atem“ aus dem Jahr 1960 unvergessen. Der US-Regisseur Richard Linklater hatte nun den genialen Einfall, einen Film über die Entstehung dieses Meisterwerks zu drehen. Er tut’s nicht minder meisterlich, rekapituliert zugleich jene Phase der Filmgeschichte, die heute als Nouvelle Vague ein Begriff ist. Nicht nur der damals für das Fachmagazin „Cahier du Cinéma“ schreibende Godard, sondern auch andere Persönlichkeiten der Filmbranche wie François Truffaut, Jacques Rivette, Éric Rohmer und Produzent Georges de Beauregard treten auf - und damit man beim Who-is-Who nicht den Überblick verliert, sind wie in einem Dokumentarfilm die Namen der Auftretenden eingeblendet. 5

Gelbe Briefe

Ein gefeiertes Künstlerehepaar aus Ankara nach der Premiere seines neuen Theaterstücks ins Visier des Staates und zieht zusammen mit der Tochter nach Istanbul. Dem Familienfrieden tut das nicht gut, das Mädchen kommt mit den Wertvorstellungen nicht klar.Start: 5. März 2026 4

Hoppers

Wissenschaftler haben entdeckt, wie man menschliches Bewusstsein in lebensechte Robotertiere einschleusen kann, so dass Menschen mit Tieren kommunizieren können. Der Tierwelt eröffnet dies völlig neue Perspektiven. Start: 5. März 2026 4

Monsieur Robert kennt kein Pardon

Dass Louis de Funès bis heute als Maßstab für französische Klamaukkunst gilt, zeigt nun auch dieses Werk mit Christian Clavier als pensioniertem Lehrer auf einem ausgebufften und giftigen Rachefeldzug gegen jene Schüler, die ihn einst hänselten. Start: 5. März 2026 2

The Testament of Ann Lee

Amanda Seyfried schlüpft in die Rolle der Ann Lee Shaker, einer Britin, die Mitte des 18. Jahrhunderts in die USA auswanderte und dort eine evangelikale Vereinigung gründete, der Gebete auch durch wilde Tänze, Kanon-Gesänge und ekstatische Laute Ausdruck finden. Start: 12. März 2026 3

Good Luck, Have Fun, Don‘t Die

Für einen Mann aus der Zukunft sieht der namenlose Protagonist in Gore Verbinskys actionhaltiger Science-Fiction-Satire arg zerzaust aus. Doch er hat einen Auftrag: in einem Diner muss er eine Crew zur Rettung der Welt vor einer KI-Katastrophe zusammenstellen. Start: 12. März 2026 4

Is This Thing On?

Comedians halten den Menschen mit ihren humorvollen Betrachtungen einen Spiegel vor. Was Alex (Will Arnett) in Bradley Coopers Comedy-Drama auf einer Comedy-Bühne erzählt, sind seine eigenen, bitteren Erfahrungen nach der Trennung von Ehefrau Tess (Laura Dern). Start: 19. März 2026 4

Der Astronaut - Project Hail Mary

Science-Fiction-Autor Andy Weir hat für seinen Roman, der nun mit Ryan Gosling in die Kinos kommt, „Ersatzteile“ früherer Romane zu einer funktionierenden Geschichte zusammengerührt, inklusive Spekulationen über künftige Technologien und die Existenz von Aliens. Start: 19. März 2026 3

DJ Ahmet

Ein Hirtenjunge in den nordmazedonischen Bergen hört gerne Techno und HipHop, auch auf seinem Traktor. Ein Affront auch die Enkelin der Nachbarin, die TikTok-Tänze aufführt. Der augenzwinkernd erzählte Boy-meets-Girl-Film erzählt von Generationskonflikten. Start: 19. März 2026 3

La Grazia

Filme über mächtige Menschen sind Paolo Sorrentinos Spezialgebiet. Fast immer ist Toni Servillo dabei, nun als ital. Staatspräsident kurz vor der Rente. Neben der Frage, ob seine lange schon verstorbene Frau eine Affäre hatte, beschäftigt ihn ein Gesetz für Sterbehilfe. Start: 19. März 2026 4

Horst Schlämmer sucht das Glück

Hape Kerkeling schlüpft in seine Paraderolle als Horst Schlämmer und macht sich auf die Suche nach dem Glück in einem miesgelaunten Deutschland. Seine Reise führt ihn vom Tegernsee bis Sylt, von Köln bis Dresden - zwischen Geld, Kühen und skurrilen Orten. Start: 26. März 2026 3

Blue Moon

Nach der grandios erzählten Entstehungsgeschichte von Jean-Luc Godards „Außer Atem“ in „Nouvelle Vague“ taucht der US-Regisseur hier ein ins Leben des Broadway-Autors Lorenz Hart (Ethan Hawke), auf dessen Konto der Evergreen „Blue Moon“ (1933) ging. Start: 26. März 2026 4

