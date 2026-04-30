Kino-Highlights im Mai 2026

Das sind die MORITZ- Kinotipps im Mai

MORITZ-Skala

1 schrott

2 naja

3 okay

4 top

5 mega

Der Teufel trägt Prada 2

Mit 327 Millionen Dollar hat David Frankels satirisches Drama aus der Welt der Mode vor 20 Jahren das nahezu Zehnfache seiner Herstellungskosten eingespielt. Als Lauren Weisberger, eine ehemalige Assistentin der Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour, 2013 eine Romanfortsetzung vorlegte, wurde bereits über eine Filmfortsetzung nachgedacht. Und die liegt nun, mit wieder dem gleichen Team vor wie hinter den Kulissen, vor. Will heißen: die biestigen Privatfehden zwischen Anna und Emily gehen weiter, wieder ist es Zeit für High Heels, scharfe Blicke und große Modemomente. Oder um es mit den Worten von Runway-Modemagazin-Chefin Miranda zu sagen: „Reißen Sie sich zusammen.“ Anne Hathaway kann man diesen Monat übrigens noch in einem zweiten in Verbindung mit Mode stehenden Film sehen. In „Mother Mary“ ist sie eine Musikerin, die mit Hilfe einer berühmten Modedesignerin (Michaela Coel) zu einem Comeback ansetzt. Der Rückkehrgedanke ist also auch hier gegeben. Start: 30. April 4

Rose

Für ihre Rolle als Rose hat Sandra Hüller dieses Jahr bei den Filmfestspielen in Berlin den Silbernen Bären für die beste Darstellung erhalten. Sie spielt darin eine Frau, die sich im 18. Jahrhundert als Kriegsveteran zurückmeldet in einem Dorf, wo sie sich als Mann ausgibt und einen heruntergekommenen Hof wieder aufbaut. Vom Nachbarn (Godehard Giese) erwirbt sie zusätzliches Land, muss dafür aber dessen Tochter heiraten (Caro Braun). Die ist dann auch die erste, die hinter den Identitätsschindel kommt. Bebildert ist die folgenreiche und schicksalsschwere Geschichte über geschlechtliche Machtverhältnisse in erlesenen, zumeist statischen Schwarz-Weiß-Aufnahmen, Hüller mit diesmal entstelltem Gesicht darin eine Ausnahmeerscheinung. Start: 30. April 4

Glennkill: Ein Schafskrimi

Ein paar Namensänderungen innerhalb der Schafherde, wie sie 2005 Leonie Swann für ihren Debütroman erfunden hatte, haben sich im Zuge der Verfilmung mit Hugh Jackman in der Rolle des Schäfers, der seiner Herde regelmäßig aus Krimis vorliest und nun plötzlich tot aufgefunden wird, ergeben. Aus Miss Maple, die bis auf einen Buchstaben so hieß wie Agatha Christies Detektivin, ihren Namen tatsächlich aber deshalb erhielt, weil sie ihrem Schäfer Ahornsirup vom Brot leckte, ist nun das Schaf Lily geworden. Und sie ist es nun, die die Ermittlungen, die zum Tod des Hirten geführt haben, in die Hand, pardon: ihre Klauen nimmt. Und so blöd, wie Schafen sonst immer unterstellt wird, stellt sie sich dabei nicht an. Start: 14. Mai 4

Tom & Jerry: Forbidden Compass

Das nennt man wohl feindliche Übernahme: das Trickfilm-Kater-Maus-Duo setzt seine Hetzjagden nun nach Betreten eines Zeitreiseportals in China fort. Die Zuschauer steigen ein in die Mythologie aus dem Reich der Mitte. Tom und Jerry wirken darin jedoch nur wie Gäste. Start: 30. April 2

American Sweatshop

Christiane Paul tritt in diesem amerikanischen Psychodrama als Chefin eines Internetdienstleisters auf, der das Netz nach verstörenden Videos durchforstet. Die Angestellte Daisy versucht auf eigene Faust, einem Cyberpsychopathen auf die Spur zu kommen. Keine gute Idee. Start: 30. April 2

Der Frosch und das Wasser

Thomas Stubers leichtes Roadmovie greift erzählt vom Zusammentreffen eines Menschen mit Down-Syndrom, der sich einer japanischen Reisegruppe anschließt. Die Verständigung erfolgt ohne Worte und entfaltet eben darum einen entrückten Charme. Start: 30. April 3

Der Wunderweltenbaum

Nach dem Umzug aufs Land interessieren sich drei Geschwister vor allem dafür, ob es (Inter)Netz gibt. Doch dann entdecken sie, dass der Wald hinter ihrem baufälligen Häuschen in Welten führt, die sich nur die Phantasie ausdenken kann. Ein Abenteuer beginnt. Start: 30. April 3

Gavagai

Ulrich Köhlers Drama um die Verfilmung der antiken Medea-Sage entpuppt sich als Reflexion über Kunst und Moral, Rassismus und Postkolonialismus, Machtstrukturen und Identität. Im Wechsel zwischen Realität und Fiktion sind Figuren wahlweise Opfer und Täter. Start: 30. April 4

Nürnberg

Derzeit würde man sich mal wünschen, dass sich ein Psychiater mit der geistigen Verfasstheit eines Machtmenschen befasst. In diesem Drama um den Gerichtsprozess um Hermann Göring passiert genau dies. Rami Malek übernimmt die Rolle des Analytikers. Start: 7. Mai 3

Whistle

An einer Highschool geht die Angst um. Eine Gruppe Teenager entdeckt, dass der Pfiff in ein aztekisches Totenkopfartefakt den Tod heraufbeschwört. Abgetreten wird dabei so, wie man auch später mal gestorben wäre. Ein Autounfall kann dabei auch im Jugendzimmer passieren. Start: 7. Mai 3

Ein Münchner im Himmel

Auweh zwick. Es ist nicht das erste Mal, das ein Film einen Münchner in den Himmel schickt. Im Remake eines Zeichentrickfilms aus dem Jahr 1962 bekommt nun Maximilian Brückner nach einem tödlichen Taxiunfall Gelegenheit, sein Karma durch gute Taten zu verbessern. Start: 14. Mai 2

The North

Nach erfolgreichen Aufführungen in den Niederlanden eilt diesem Film über ein Wanderabenteuer zweier Freunde der Ruf des „ultimativen Hikingfilms“ voraus. Vorgenommen haben sie sich den West Highland Way und Cape Wrath Trail in Schottland. Start: 21. Mai 2

Vivaldi und Ich

Antonio Vivaldi war zu Beginn des 18. Jahrhunderts Priester und Musiklehrer in einem Waisenhaus in Venedig. Sein Orchester erlangte unter seiner Dirigentschaft einen besonderen Ruf. Der Spielfilm folgt dem Weg einer Schülerin und ihrem Kampf um Unabhängigkeit. Start: 21. Mai 4

Ticket ins Leben

Ein angehimmelter Chansonnier ist nach einem Schlaganfall nicht mehr derselbe. Also macht sich der 70-Jährige auf in die Schweiz, um dort Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Die temperamentvolle Victoire als glühender Fan durchkreuzt seine Pläne. Start: 28. Mai 3

Verflucht Normal

× Erweitern Graeme Hunter I Swear I Swear - CS9 19.07.24 loc: Galashiels High Street sc: 06 Police arrest John because he says he’s selling drugs