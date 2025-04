Kino-Highlights im Mai

Das sind die MORITZ- Kinotipps im Mai

MORITZ-Skala

1 schrott

2 naja

3 okay

4 top

5 mega

Islands

„Cranko“-Star Sam Riley schlägt in diesem dritten Spielfilm von Jan-Ole Gerstner Asse, auch wenn seine Figur mehr Loser als Held ist. Riley ist Tom, ein auf der kanarischen Urlaubsinsel Fuerteventura in einem Ressort hängengebliebener Tennislehrer, der sein Schnapsfläschchen gut getarnt in einer Balldose versteckt. Dem siebenjährigen Sohn eines britischen Paares darf er ein paar Trainerstunden geben, bietet sich der Familie auch als Inselführer an. Die Abwechslung tut ihm gut. Doch dann ändert sich die Stimmung, als der Familienvater eines Morgens spurlos verschwindet. Und schon ist man – trotz gleißender Sonne - mittendrin in einem film noir, mit einer Ehefrau, die auch eine femme fatale sein könnte – und mit einer Vergangenheit, die am Ende dann doch auch einiges erklärt. Gerstners Plot legt viele Spuren aus, spielt mit dem Geheimnisvollen und dem Mystischenn und schwelgt vor allem in großartigen Landschaftsbildern. Sam Riley ist in dieser Anordnung einmal mehr das Trumpf-Ass. Start: 8. Mai 2025 4

Volveréis

Ein Paar in Madrid will sich trennen – und zum Abschied Familie und Freunde zu einer zünftigen und gutgelaunten Party einladen. Bei denen sorgt dieses Vorhaben indes für Irritation, da helfen auch sämtliche Beteuerungen, dass beide sich das gut überlegt haben und sich nach 15 Jahren Zweisamkeit keinesfalls spinnefeind seien, nichts. Sogar auf die Suche nach einer Singlewohnung machen sie sich noch gemeinsam. Die Prämisse ist gut geeignet, um daraus eine unterhaltsame sommerliche (Anti-)Komödie zu stricken und Beziehungskonzepte auf charmante Weise zu hinterfragen. Raffiniert ist zudem, dass die beiden Protagonisten im Filmgeschäft arbeiten und manchmal der Eindruck entsteht, ihre Geschichte sei eigentlich nur eine filmische Fiktion. Start: 1. Mai 2025 4

Tanz der Titanen

Sieben Staatschefs treffen sich zu einem Gipfel in Norddeutschland, wichtige Krisengespräche stehen an. Vorneweg dabei ist Cate Blanchett als deutsche Kanzlerin, kostümiert ganz klar als Merkel-Epigonin, frisurtechnisch allerdings mehr eine Van-der-Leyen. Irgendwie scheint man die Politrunde aber vergessen zu haben, plötzlich findet sie sich alleine und ohne Entourage und Personal wieder, dafür bald in Gesellschaft von Moorleichen und einem überdimensionierten Riesenhirn und auf der Suche nach einem Ausweg aus dieser ganz speziellen Krisensituation. Klischeehafte Charakterzeichnungen treffen hier ausnahmsweise voll ins Schwarze. Lange hat man keine derart bissige Politgroteske gesehen. Regisseur Guy Maddin ist da ein großer Wurf gelungen. Start: 1. Mai 2025 4

Der Meister und Margarita

Der Roman von Michail A. Bulgakov galt lange als unverfilmbar. August Diehl spielt einen faustischen Teufel in Moskau, der einem von Zensur betroffenen Autor (dem Meister) ins Gewissen redet. Die ausgestellte Künstlichkeit der Verfilmung überfordert bisweilen. Start: 1. Mai 2025 3

Die Legende von Ochi

Helena Zengel, Klappe die Erste. Das Mädchen aus dem deutschen „Systemsprenger“ ist erneut eine Außenseiterin, diesmal auf einer Insel, in deren dschungeligen Wäldern sogenannte Ochi hausen. Das Fantasy-Abenteuer greift Momente aus E.T. auf. Start: 1. Mai 2025 3

Rust – Legende des Westens

Dieser Western ging schon während seiner Entstehung durch die Schlagzeilen, löste sich doch während der Dreharbeiten ein tödlicher Schuss. Im Film rettet Alec Baldwin als Gesetzloser das Leben eines Jungen und wird mit ihm zum Gejagten quer durch den Wilden Westen. Start: 1. Mai 2025 4

Oslo-Stories: Träume

Vor Ostern war als Teil der Oslo-Trilogie die Episode „Liebe“ in den Kinos, diesen Monat folgen „Träume“ und „Sehnsucht“. „Träume“ erzählt von Schriftstellerin Johanne und ihrer Lehrerin Johanna, und davon, wie Erleben sich durch Kleinigkeiten anders entwickeln kann. Start: 8. Mai 2025 4

Muxmäuschenstill

Sarkastisch und provokant – so hat das Publikum vor 20 Jahren die Mediensatire „Muxmäuschenstill“ wahrgenommen. Und in diesem Ton lässt Schauspieler Jan Henrik Stahlberg seinen Weltverbesserer Mux auch nun wieder, nach einem langen Wachkoma, auftreten. Start: 1. Mai 2025 4

Wenn das Licht zerbricht

Mit stierem Blick folgt die Kamera einer Motorradfahrt durch einen Tunnel, durch den bald eine Feuerwalze rollt. In der Folge trauert eine junge Frau, doch sie darf diese Trauer um ihren Freund nicht zeigen, denn offiziell war der unfalltote Kradfahrer noch anderweitig liiert. Start: 8. Mai 2025 4

Kein. Tier. So. Wild.

Vor fünf Jahren hat Burhan Qurbani mit einer zeitgemäßen Verfilmung von „Berlin Alexanderplatz“ überzeugt, nun verlegt er „Richard III.“ nach Neukölln. Aus Richard wird Rachida, die sich als Tochter eines arabischen Clans in einem Bandenkrieg an die Macht putscht. Start: 8. Mai 2025 4

I’m the river, the river is me

Eine gemütliche und entschleunigte Kanufahrt gefällig? Dann bitte Platz nehmen und dabei sein bei einem Ausflug den neuseeländischen Whanganui-River hinab. Er gilt rechtlich als juristische Person, was ihm gut tut in Bezug auf Forderungen von Ureinwohnern und Aktivisten. Start: 8. Mai 2025 4

Transamazonia

Helena Zengel, Klappe die Zweite – und wieder geht’s in Dschungelgebiet. Als überlebende eines Flugzeugabsturzes wirkt sie als Rebecca als Wunderheilerin im amazonischen Regenwald, der bedroht ist von illegaler Abholzung. Bald beginnt sie, ihre Rolle zu hinterfragen. Start: 15. Mai 2025 3

Black Bag - Doppeltes Spiel

Oft schon hat Steven Soderberg letzte filmische Arbeiten angekündigt – und damit genau genommen geflunkert. Ums Flunkern, bzw. umgekehrt – um Wahrheiten, die nur für bestimmte Kreise bestimmt sind, geht’s nun in diesem raffinierten Agentenfilm. Start: 15. Mai 2025 4

Harvest

In sieben Tagen schuf Gott die Welt, in sieben Tagen werden im britischen Drama Leben und Gemeinschaften zerstört, nachdem ein Feuer die Ernte eines Dorfes vernichtet hat, ein Erbe die Äcker in Schafland umwandeln will und die Bewohner gezwungen sind, wegzuziehen. Start: 22. Mai 2025 4

Monsieur Aznavour