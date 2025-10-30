Kino-Highlights im November 2025

Das sind die MORITZ- Kinotipps im November

MORITZ-Skala

1 schrott

2 naja

3 okay

4 top

5 mega

Eddington

Ein Bürgermeisterwahlkampf zu Zeiten der Corona-Pandemie in einem kleinen Nest in New Mexico, wo spontan als Kandidat der schon in seinem Job überforderte Sheriff (Joaquin Phoenix) einsteigt, weil ihm das korrupte Auftreten des Amtsinhabers gegen den Strich geht. Regisseur Ari Aster hat in sein provokantes Stimmungsbild eines sich kolossal veränderten Amerikas auch die Proteste in der Folge der Ermordung von George Floyd und von #BlackLivesMatter eingewoben, in seiner rabenschwarzen Gesellschaftskomödie lässt er Verschwörungstheorien kursieren und exerziert die Spaltung der Gesellschaft am Beispiel von Nachbarn und der Hinwendung zu modernen Heilspredigern durch. Sein Film trägt auch Züge eines fiebrigen Neo-Westerns mit bisweilen surrealen Zügen, was sich allein schon am Erscheinungsbild des mit grotesken Wahlkampfparolen überklebten Dienstwagens des in einer nicht kleinen Sinnkrise steckenden Sheriffs äußert. Mit dabei: Emma Stone, Pedro Pascal und Austin Butler. Start: 20. November 5

Dracula - Die Auferstehung

Nachdem es zu Jahresbeginn bereits ein Wiedersehen mit Nosferatu und kürzlich Frankenstein auf der großen Leinwand gegeben hat, stellt nun Regisseur Luc Besson seine Version von »Dracula« vor. In der Reihe der Neuverfilmungen fällt dieses Remake allerdings etwas ab. Schon von Francis Ford Coppolas „Dracula“ verwendeten Motiven zu gefallen, auch die Musik von Danny Elfman käut er wieder. Einen wirklichen Mehrwert liefert indes Christoph Waltz als Vampirjäger, der in seiner bekannten Art aus subtiler Unverfrorenheit und knallhartem Auftreten auftritt. Chaleb Landry Jones steht nach „Dogman“ zum zweiten Mal für Besson vor der Kamera. Start: 30. Oktober 3

Mit Liebe und Chansons

Wäre Sylvie Vartan nicht gewesen, der kleine Roland Perez, aufgrund eines angeborenen Klumpfußes nicht wie Gleichaltrige zum Spielen nach Draußen zu können, vielleicht nicht so gut ertragen. Seine Mutter tut dennoch alles, dass er laufen lernt. Und ja, es gelingt ihm irgendwann auch. Mehr noch: Roland wird Anwalt, tatsächlich auch von Sylvie Vartan, die sich im Film selbst spielt. Star der anfangs noch nostalgischen Komödie, dann ins Melodramatische abdriftenden autobiografischen, zu Beginn Sixties-Flair verströmenden Story aber ist Leïla Bekhti in der Rolle der Mutter. Temperamentvoll, persistent, aber auch mit Charme zieht sie die Fäden im Leben des Sohnes. Was anfangs ok ist, später aber übergriffig wirkt. Start: 27. November 4

No Hit Wonder

Singen macht glücklich. Findet Dr. Lissi Waldstett (Nora Tschirner). Sie bittet den ehemaligen Erfolgssänger Daniel, der nach einem Suizidversuch in der geschlossenen Psychiatrie einsitzt, einsamen Menschen durch gemeinsames Singen eine Perspektive zu geben. Start: 30. Oktober 3

Stiller

Max Frischs Roman »Stiller« aus dem Jahr 1954 gehört zum Kanon der Schullektüre, insofern sollten viele Kinogänger vertraut sein mit der Geschichte jenes Amerikaners, der irrtümlich für einen verschwundenen Schweizer Bildhauer gehalten wird. Start: 30. Oktober 4

Der Mann, der immer kleiner wurde

Schrumpfen im Alter sei normal, beruhigt der Hausarzt den schick in einem Haus am Atlantik lebenden Paul (Jean Dujardin). Wenige Wochen später zieht er ein ins Puppenhaus seiner Tochter – und sieht sich konfrontiert mit Gefahren, die von harmlosen Insekten ausgehen. Start: 6. November 3

How to Make a Killing

Ein Weihnachtsbaumverkäufer im französischen Jura crasht in ein parkendes Auto, zwei Menschen sterben in der Folge. Er und seine Frau vertuschen den Unfall, auch weil im Auto viel Bargeld lag. Es werden aufregende Tage vor dem Weihnachtsfest. Start: 6. November 3

Dann passiert das Leben

Anke Engelke und Ulrich Tukur spielen ein Ehepaar, das nur noch nebeneinander her lebt. Nun, da er als ehemaliger Schulrektor in den Ruhestand gegangen ist, könnte sich etwas ändern. Ein Unfall wirft sie dann aber aus der Bahn – ist aber zugleich eine Chance. Start: 6. November 4

The Secret Agent

Auf das brasilianische Drama »Für immer hier« folgt nun ein weiteres Werk. Ein Mann reist unter einem Tarnnamen in seine Heimatstadt, im Land sorgt der Karneval für ausgelassene Stimmung, und reihenweise Tote gibt es auch. Start: 6. November 5

Das perfekte Geschenk

Dass Beschenkte wie Schenkende sich Rat beim Psychiater holen, ist eine nette Pointe. Auch wenn mancher Gag geschmacklos ist, man versteht die Intention. Doch beim Schenken ist gut gemeint noch lange nicht gut gemacht. Start: 13. November 3

Jay Kelly

Ist das jetzt eine tragische Komödie über den fiktiven Hollywoodstar Jay Kelly oder über den echten George Clooney? Ein Porträt über einen Schauspieler, dem das Stardasein zu Kopf gestiegen ist. Nicht zu kurz kommt auch der von Adam Sandler gespielte Manager. Start: 20. November 4

Du & Ich und alle reden mit

In Italien war diese Komödie von Paolo Genovese ein Publikumshit. Darin treffen sich die Möbelrestauratorin Lara und der frisch geschiedene Lehrer Piero zu ihrem ersten Date. Im Wege stehen ihnen jedoch ihre personifizierten inneren Stimmen. Start: 20. November 3

Lolita lesen in Teheran

Für die Sittenwächter im Iran ist westliche Lektüre ein No-Go. Betroffen davon ist auch eine Literaturprofessorin, die nach Jahren im Exil in Teheran wieder Vorlesungen anbietet. Also trifft sie sich mit ihren Studierenden privat. Start: 20. November 4

Schatten des Orangenbaums

Den Menschen in Palästina ein Gesicht geben, das war die Intention der US-palästinensischen Regisseurin, Autorin und Schauspielerin Cherien Dabis für ihr Drama über eine 1948 aus Jaffa ins Westjordanland vertriebene Familie. Start: 20. November 4

Rückkehr nach Ithaka