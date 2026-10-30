Kino-Highlights im November 2026

Das sind die MORITZ- Kinotipps im November

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Wild Horse Nine

Noch fehlt ein Oscar in der Sammlung von John Malkovichs Filmtrophäen. Für seine Rolle als ehemaliger CIA-Veteran an der Seite von Sam Rockwell hat er jüngst nach der Premiere von Martin McDonaghs „Wild Horse Nine“ bei den Filmfestspielen von Venedig zumindest schon mal eine Coppa Volpi als bester Darsteller erhalten. Reizvoll für das Setting ist aber auch der Drehort dieser schwarzhumorigen Komödie. Die beiden Ex-Agenten werden im Vorfeld des chilenischen Militärputsches 1973 auf die Osterinseln beordert, nicht für einen Auftrag, sondern um aus der Schusslinie zu sein. Das gibt den beiden Herren Zeit, um sich über ihre Weltanschauungen auszutauschen und eine Lebensbilanz inklusive Eingeständnissen vergangener Sünden zu ziehen. Vor allem Malkovich, dessen Figur zunehmend unter Gedächtnisstörungen leidet und Wahres von Geflunkertem oder falsch Erinnertem nicht mehr zu unterscheiden weiß, läuft dabei zu Hochform auf, welche kindliche Verletzlichkeiten zum Vorschein bringt. Start: 12. November 5

Minotaurus

Der nach einer Reha in Folge der Corona-Pandemie nicht mehr in sein kriegführendes Heimatland zurückgekehrte Regisseur Andrey Zvyagintsev thematisiert in seiner Adaption von Claude Chabrols „Die untreue Frau“ (1969), wie sich die Mobilmachung des Militärs und die zunehmende politische Instabilität auswirken auf die Menschen, die Gesellschaft, die Arbeitsbevölkerung und die Stimmung im Land. Im Vordergrund freilich steht das Drama um einen Ehemann, dessen Beziehung in einer Krise steckt und der befürchten muss, dass seine Frau ihn verlässt. Also führt er seinen ganz eigenen Krieg, um sie zurückzuerobern. Umgesetzt hat Zvyagintsev dies ganz famos, weshalb Frankreich, wo er aktuell lebt, den Film noir ins nächste Oscar-Rennen schickt. Start: 5. November 2026 4

The Weight - Im Goldrausch

Eugene, Oregon, im Jahr 1933, so wird zu Beginn der Abenteuerthriller mit Ethan Hawke und Russell Crowe angekündigt. Die dichten Wälder des angeblichen Oregon aber hat das Produktionsteam unter anderem im Bayerischen Wald gefunden, den ein oder anderen Flusslauf inklusive. Die Landschaft ist ebenfalls ein Star in diesem Film. Ethan Hawke spielt den Witwer Murphy, der nach einem Streit in eine Strafkolonie versetzt wird und seine Tochter einem Heim überlassen muss. Die Chance auf vorzeitige Entlassung winkt, als er einen Goldtransport in Rucksäcken durch die Wildnis leiten soll. Wackelige Hängebrücken und Halsabschneider sind ständige Begleiter. Murphy aber weiß sich zu behaupten. Bis hin zum Wiedersehen mit einem Teddybären. Kinostart: 19. November 4

Die Blutgräfin

× Erweitern Petro Domenigg / FILMSTILLS.AT K

Die Idee gärte mehr als 20 Jahre, nun wurde sie Wirklichkeit. Ulrike Oettinger hat einen sagenumwobenen Vampirfilm mit Isabelle Huppert als blutsaugender Gräfin realisiert – und der ist weniger zum Fürchten als von herrlicher Komik, bizarren Figuren und Phantasie. Start: 29. Oktober 4

Biermann

Rund um seinen anstehenden 90. Geburtstag zeigt der Liedermacher und Lyriker Wolf Biermann in vielerlei Hinsicht Präsenz – auch mit Statements gegen die AfD oder Netanjahu in Israel. Diese Ost-West-Biografie hilft Vergessenem auf die Sprünge. Start: 29. Oktober 4

Crazy old Lady

Von einem Mann namens César im Leben ihrer Mutter hat die Tochter noch nie gehört. Gleichwohl hält die betagte Alte ihren Ex-Schwiegersohn, der mal eben nach der verwirrten Frau schauen soll, in ihrem Haus fest, eben weil sie ihn für César hält. Start: 29. Oktober 3

Ein Talent fürs Morden

Sie hat in Dramen gespielt, stand u. a. als Queen oder Katharina die Große vor der Kamera und brachte in Komödien Leute zum Lachen. Nun schlüpft Helen Mirren in die Rolle der Krimiautorin Patricia Highsmith. Die soll nochmals einen Roman mit Tom Ripley schreiben. Start: 5. November 4

Kommissar Jennerwein – Hochsaison

Seine unorthodoxen Ermittlungsmethoden im Werdenfelser Land widmen sich dem zweiten Band der Alpenkrimi-Reihe. Er muss herausfinden, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen Schüssen auf einen Neujahrsskispringer und einer Olympiabewerbung der Region. Start: 5. November 4

How to Rob a Bank

× Erweitern Megan Schoenbachler HOW TO ROB A BANK (L to R) Nicholas Hoult stars as Ryan, Pete Davidson as Vince and Rhenzy Feliz as Hugo in HOW TO ROB A BANK, from Amazon MGM Studios. Photo credit: Megan Schoenbachler © 2026 Amazon Content Services LLC. All Rights Reserved.

Das digitale Zeitalter macht’s möglich: jeder noch so ungewöhnliche Vorgang kann in Echtzeit mit anderen geteilt werden. Zum Beispiel auch Banküberfälle und sich nicht erwischen lassen. Eine kleine Robin-Hood-Bande um Anführer Ryan treibt die Dinge auf die Spitze. Start: 12. November 3

Her Private Hell

In Sachen Stilwille ist Regisseur Nicolas Winding Refn stets besondere Wege gegangen. Inhaltlich wird man sich mit seinem voller Chiffren steckenden Zukunftsmärchen eher schwertun. Darin blitzen Szenen à la „Blade Runner“ und „Star Trek“ auf. Start: 12. November 2

Ebenezer - Eine Weihnachtsgeschichte

Charles Dickens 1843 veröffentlichte Weihnachtserzählung ist ein beliebter Filmstoff. Nun ist es Johnny Depp, der in die Rolle des geizigen und verbitterten Ebenezer schlüpft. Der wird in seiner düsteren Londoner Wohnung in der Weihnachtsnacht von Geistern heimgesucht. Start: 12. November 3

Der Regenbogenfisch

Die Augsburger Puppenkiste ist wieder auf der Kinoleinwand. Vom „Regenbogenfisch“, der sich aus Eitelkeit zu seinen Glitzerschuppen von anderen Fischen isoliert, aber merkt, welchen Wert Freundschaft hat – und unter der Meeresoberfläche alle im gleichen Boot sitzen. Start: 19. November 3

The Only Living Pickpocket in New York

Taschendieben wird das Leben mit dem Niedergang des analogen Portemonnaies auch immer schwerer gemacht. Harry mit seinen über 60 Jahren hadert damit, wenn ihm bei seinen Streifzügen digitales Diebesgut zwischen die Finger gerät. Für John Turturro eine tolle Rolle. Start: 19. November 4

Butterfly - Rückkehr nach Gran Canaria

Nach ihrem starken Auftritt in „Sentimental Value“ spielt Renate Reinsve erneut in einer Familiengeschichte. Sie und eine Halbschwester haben ein unfertiges Esoterikzentrum auf Gran Canaria geerbt und müssen sie sich nun mit anderen Lebenswelten auseinandersetzen. Start: 19. November 3

Schöne Seelen