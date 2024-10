Kino-Highlights im November

Das sind die MORITZ- Kinotipps im November

MORITZ-Skala

1 schrott

2 naja

3 okay

4 top

5 mega

Konklave

Edward Bergers Neuverfilmung des Antikriegs-Epos „Im Westen nichts Neues“ hatte 2023 vier Oscars auf sich vereinen können, darunter für den besten internationalen Film und die beste Filmmusik. Komponist Volker Bertelmann (alias Hauschka) setzt auch nun wieder tonale Akzente, wenn sich ein spannendes Drama hinter den Kulissen des Vatikans um die Wahl eines neuen Papstes vollzieht. Ralph Fiennes als Dekan und Wahlleiter muss immer wieder diplomatisches Gespür beweisen. Runde für Runde werden neue Konflikte, Intrigen und Skandale offenkundig – der Vergleich mit einem politischen Wahlkampf ist nicht weit. Den italienischen Vertreter will die Mehrheit aufgrund seiner rückwärtsgewandten Ansichten verhindern, ist aber lange Zeit nicht in der Lage, sich auf einen anderen Kardinal zu einigen. Und so dauert’s, bis endlich weißer Rauch über der Sixtinischen Kapelle aufsteigt. Beeindruckend neben Fiennes ist auch Stanley Tucci. Als Vorlage diente Robert Harris‘ gleichnamiger Beststeller von 2016. Start: 21. November 5

Anora

Ein Oligarchensöhnchen hat Spaß in einem Beach Club, sein Besitzdenken geht so weit, dass er Stripperin Ani heiraten will. Das aber schmeckt der Verwandtschaft gar nicht. Was Regisseur Sean Baker („The Florida Project“) folgen lässt, ist eine Hatz, die klamaukige Züge trägt. Start: 31. Oktober 4

Riefenstahl

Hat sie oder hat sie nicht? Der Filmemacher Andres Veiel („Beuys“) geht der Frage nach, ob Riefenstahl nicht doch von den Nazi-Gräueln gewusst hat. Herausgekommen ist eine komplexe Recherchearbeit, die viel auch über die Gesellschaft damals wie heute sagt. Start: 31. Oktober 4

Die Witwe Clicquot

Der britische Spielfilm über die als „Grande Dame der Champagne“ in die Geschichtsbücher eingegangene Veuve Clicquot (Haley Bennett) bietet ein Wiedersehen mit Sam Riley. Als Weinhändler unterstützt er sie – und dies in einer Zeit, als Frauen als Unternehmerinnen quasi nicht vorkamen. Start: 7. November 3

Spirit in the Blood

Etwas Unheimliches ist im Wald einer kanadischen Gemeinde unterwegs. Die 15-jährige Emerson fantasiert sich ein Monster herbei. Mit erst einem, dann weiteren Mädchen sagt sie ihm mit Ritualen den Kampf an – und ist im Glück. Doch dann passiert etwas Schreckliches. Start: 7. November 3

Marianengraben

Nachts auf dem Friedhof treffen die junge Paula (Luna Wedler) und der betagte Helmut (Edgar Selge) zusammen, graben eine Urne aus. Die Reise des Duos nach Südtirol hat therapeutische Wirkung in Bezug auf Vorwürfe, die beide sich nach dem Verlust geliebter Menschen machen. Start: 7. November 3

Des Teufels Bad

Frisch verheiratet zieht Agnes (Anja Plaschg) in den Wald zu ihrem Mann. Der ist Fischer an einem Karpfenteich, abweisend und gefühlskalt. Die tief religiöse Agnes rutscht ab in eine Depression. Das im 18. Jahrhundert spielende Psychogramm geht für Österreich ins Oscar-Rennen. Start: 14. November 4

Shambhala

Hinauf in den Himalaya geht’s in diesem nepalesischen Spielfilm. Eine junge Frau wird verheiratet, mit drei Männern, zugleich Brüdern. Als sie in Abwesenheit des Hauptmannes schwanger wird, macht dieser Stress – und die Frau sich auf die Suche nach ihm. Start: 21. November 4

Das Meer ist der Himmel

Mehr als 20 Jahre, nachdem er seine Heimat verlassen hat, kehrt Leon zurück nach Albanien. Er soll dort die Asche seines Großvaters ans Meer bringen. Auf ihn wartet ein Familiengeheimnis. Migration wird in diesem sensiblen Drama mal auf weniger reißerische Art behandelt. Start: 28. November 3

Alter weißer Mann

Wie schön das doch wäre, indianermäßig auf einem Pferd durch die Prärie zu reiten. Heinz Hellmich (Jan Josef Liefers) träumt jedenfalls davon. In seinem echten Leben als Marketingchef einer Telko-Firma muss er sich mit missverständlichen Sprüchen auf Bürotassen, einem Hausbrand, der existenzgefährdenden Folge eines übereilten Aktienkaufs, familiären Differenzen und vor allem einer berufswichtigen Einladung herumschlagen. Als alter weißer Mann hat es Hellmich weder im Job noch privat sonderlich leicht, lauern allüberall doch Sprachpolizei, Etikette und diverseste Fettnäpfchen des täglichen Lebens. Erstaunlich, wie Regisseur und Autor Simon Verhoeven dies alles unter einen Hut bringt. Von den Fantastischen Vier stammt der Titelsong „Weekendfeeling“. Start: 31. Oktober 4

Neuigkeiten aus Lappland

In Finnland, so der Eindruck in den ersten Szenen, sägen sich die Leute ihren Weihnachtsbaum noch im Wald. Niina, Hauptfigur dieser sanft melancholischen Komödie, tut’s wohl vor allem aus Geldnöten. Als neue Mitarbeiterin einer Lokalzeitung recherchiert sie zum undurchsichtigen Absturz einer sowjetischen Flugrakete, was ihr Chef und nicht prickelnd finden. Die Story aber hat das Dorf bald im Griff, sogar Raketengutsle werden in der Bäckerei gebacken. Getanzt wird auch, in Zeitlupe zudem und zu Disko aus den 1980ern, was das Schräge der Figuren und ihre Ausgelassenheit um ein weiteres Grad steigert. Niina schlägt sich prima in dieser Welt von Chaoten, Außenseitern, Bestimmern und Untergebenen Trotz blauem Auge lässt sie sich nicht unterkriegen. Start: 14. November 4

Der Vierer

Weil’s im Bett nicht mehr klappt, wollen Sophie (Koschitz) und Paul (Fitz) dem Missstand mit einem Vierer auf die Sprünge helfen. Das Vorhaben droht zu scheitern und noch mehr die Beziehung zu zerstören. Was neckisch klingt, zerredet die Komödie jedoch fürchterlich. Start: 28. November 3

Emilia Perez

Ein Identitätswechsel ist ein gutes Mittel, um unterzutauchen. In Jacques Audiards Thriller soll eine Anwältin (Zoe Saldana) dies für einen mexikanischen Drogenboss einfädeln. Raffiniert: Musicalszenen verleihen dem Seelenleben der Protagonisten Ausdruck. Start: 28. November 5

Vaiana 2

Die polynesische Heldin Vaiana und ihr Begleiter Maui stechen erneut zusammen mit einer ungewöhnlichen Crew im neuen Disney-Abenteuer in See. Eine unerwartete Botschaft zwingt das Mädchen, in die fernen Meere Ozeaniens und gefährliche, vergessene Gewässer zu segeln. Start: 28. November 4

einas

Für zwei Schwestern und ihre Mutter heißt es Abschied nehmen von Peru, das im Jahr 1992 von Unruhen erschüttert wird. Die bleiben im autobiografisch gefärbten Film von Klaudia Reynicke jedoch im Hintergrund, im Mittelpunkt steht die Wahrnehmung der kleinen Lucia. Start: 28. November 3

Filmkiste zusammengestellt von Dieter Kunert

Die Weisheit des Glücks: Der Dalai Lama als Botschafter des Mitgefühls lässt grüßen – mit Eindrücken seiner innersten Gedankenwelt und unterlegt mit unveröffentlichtem Material der tibetischen Exilregierung. Start: 7. November

Martin liest den Koran: Ulrich Tukur wird als Islamwissenschaftlers in eine intensive Auseinandersetzung über die Auslegung des Islam verwickelt. Bald geht’s auch um Menschenleben. Start: 7. November

Niko - Reise zu den Polarlichtern: Das kleine Rentier Niko möchte in diesem Animationsfilm unbedingt in die fliegende Schlittentruppe des Weihnachtsmannes aufgenommen werden. Start: 7. November

Weihnachten in der Schustergasse: Dieser Familien-Weihnachtsfilm kommt aus Norwegen und erzählt von der Begegnung eines elfjährigen Mädchens mit einem kauzigen Schuster. Start: 14. November

Frohes Fest - Weihnachten retten wir die Welt: Der Familie einer Bürgermeisterin steht in dieser französischen Komödie ein nervenaufreibender Heiliger Abend bevor, Traditionen werden infrage gestellt. Start: 14. November

Gladiator 2: Regisseur Ridley Scott kehrt zurück mit seiner Saga um Macht, Intrigen und Rache im antiken Rom – und spektakulären Kämpfen zwischen Lucius (Paul Mescal) und Macrinus (Denzel Washington). Start: 14. November

No other Land: Ein palästinensisch-israelisches Dokumentarfilm-Kollektiv bezieht Position und zeigt die Zerstörung von Ortschaften im Westjordanland durch israelische Soldaten. Start: 14. November

Spiders - Ihr Biss ist der Tod: Eine hochgradig invasive Giftspinne sorgt in einem Pariser Wohnblock für Angst und Schrecken. Horror-Ikone Sam Raimi jedenfalls war begeistert.Start: 21. November