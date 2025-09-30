Kino-Highlights im Oktober 2025

Das sind die MORITZ- Kinotipps im Oktober

MORITZ-Skala

1 schrott

2 naja

3 okay

4 top

5 mega

Amrum

„Nordsee ist Mordsee“ nannte sich 1976 ein Coming-of-Age-Drama des Hamburger Regisseurs Hark Bohm, heute 86 Jahre alt. Zusammen mit Fatih Akin („Soul Kitchen“) hat er nun das Buch zu „Amrum“ geschrieben, die Geschichte eines Jungen, der 1945 während der letzten Kriegstage aus Amrum seiner Mutter wie von ihr verlangt ein Butterbrot mit Honig organisieren will, obwohl es weder die Zutaten fürs Brot noch andere Lebensmittel gibt. Hark Bohm hat selbst als Kind auf Amrum gelebt, weiß also, wovon er erzählt. Es ist eine höchst berührende Geschichte, spannend zudem, denn der Junge nimmt große Gefahren auf sich, etwa, wenn er bei Ebbe das Watt nach Föhr durchschreitet, um seiner Mutter (Laura Tonke) den Wunsch nach einem Butterbrot mit Honig zu erfüllen. Grandios, wie der Film die Insel und das (zurückgegangene) Meer bei Vollmond festhält, wie er vom kargen Leben erzählt, und wie er den Helden besondere Erfahrungen machen lässt. Start: 9. Oktober 5

Momo

Zeit ist kostbar. Doch selbst wer meint, Michael Endes weltweit mehr als zwölf Millionen Mal und in 50 Sprachen übersetzte Geschichte vom Waisenkind Momo schon zu kennen, könnte durchaus einen Kinoabend investieren, und sich in der zeitgemäßen Adaption des Deutschen Christian Ditter die Botschaft vom Umgang mit der Zeit bewusst machen. Der heutige Optimierungswahn, die Vergötterung von Influencern – das sind nur zwei Beispiele, wie Zeit Druck auf Menschen ausübt. Die Männer in ihren grauen Anzügen, sie sind ständig auch unter uns. Momo (Alexa Goodall) vertraut auf die Unterstützung einer Schildkröte und begibt sich auf den Weg zu Meister Hora (Martin Freeman), den Hüter der Zeit. Start: 2. Oktober 4

Frankenstein

Guillermo del Toro hat sich seinen Kindheitstraum erfüllt, hat nun endlich die Mär von Mary Shelleys »Frankenstein« verfilmt, in aller Opulenz, mit allen Schikanen der Ausstattung von Kostüm bis Bühnenbild, die das heutige Kino erlaubt. Wie schon in seinem Oscar-Gewinner »The Shape of Water – Das Flüstern des Wassers« ist das Schreckliche bei ihm immer auch mit dem Melodramatischen verwoben, die Bilder ein Augenschmaus. Del Toro erzählt auch von der Kindheit des Victor Frankenstein, erlaubt sich – schließlich ist auch er ein von seiner Phantasie lebender Schöpfer – der bekannten Geschichte neue Facetten und Motive anzudichten. Die Rolle der Kreatur übernahm Jacob Elordi, zuletzt zu sehen als Elvis Presley in »Priscilla« und im Drama »On Swift Hornes«. Start: 23. Oktober 5

Animale

Weiße Pferde, schwarze Bullen: willkommen in der Stierkampf-Welt in der Camargue. Die 22-jährige Nejma (Oulaya Amamra) darf erstmals in die Arena, darf die Stiere reizen, bevor dann die Matadore ans Werk gehen. Nicht leicht, in einer männerdominierten Welt. Start: 25. September 3

Maria Reiche

Hätte es vor rund 100 Jahren schon Drohnen gegeben, Maria Reiche aus Dresden wäre während ihrer Zeit als Mathelehrerin in Lima eine Menge Arbeit erspart geblieben. Erzählt wird, wie sie hinter das Geheimnis mysteriöser Bodengravuren kam. Start: 25. September 4

Das tiefste Blau

Eine 77-jährige Brasilianerin (Denise Weinberg) will nicht, wie die Behörden es verlangen, in ein Seniorencamp abgeschoben werden. In ihrem Freiheitsdrang bereist sie das Amazonasgebiet und den Dschungel und macht neue, für sie wertvolle Erfahrungen. Start: 25. September 4

The Smashing Machine

Dwayne Johnson kommt in diesem Drama über eine Mixed Martial Arts-Legende ebenso grandios zur Geltung wie die innere Zerrissenheit und Verletzlichkeit seines Helden, der an seinem rauschhaften Leben fast zerbricht. Start: 2. Oktober 4

Nur für einen Tag

Juliette Armanet ist eine französische Sängerin. Sie spielt eine aufstrebende Köchin in Paris, die aufgrund der Krankheit ihres Vaters zurück in die Provinz reist, selbst aber auch ein nicht kleines Problem mit sich herumschleppt. Start: 2. Oktober 4

Reflections in a dead diamond

Ein Mann im weißen Anzug, der aussieht wie Sean Connery, schicke Autos, die sich an der Côte d’Azur Verfolgungsjagden geben, Diamanten und Spielcasino - dazu eine geheimnisvolle Frau im schwarzen Catsuit mit Maske. Start: 9. Oktober 4

Zweigstelle

Mit Bürokratie sind nach dem Tod eines Menschen vor allem die Angehörigen befasst. In Julius Grimms bayrischer Jenseits-Komödie erleben vier junge Leute nach einem tödlichen Car-Crash an der Himmelspforte eine Reihe absurder Momente. Start: 9. Oktober 3

Jane Austen

Ohne es ihr zu sagen, hat ein Freund von Hobbyautorin Agathe (Camille Rutherford) einen ihrer Texte bei einem Wettbewerb eingereicht. Prompt gewinnt sie einen Aufenthalt im ehemaligen Anwesen von Jane Austen – und verliebt sich prompt Start: 16. Oktober 3

Alles voller Monster

Kunterbunt, herzergreifend und nur bedingt gruselig geht’s zu in der animierten Kinderbuchadaption »Stichhead« von Guy Bass, in der ein verrückter Professor auf einem Schloss wie einstmals Frankenstein sonderliche Kreaturen bastelt, sie dann aber vergisst. Start: 16. Oktober 3

Springsteen

Vor 50 Jahren hat Bruce Springsteen sein Erfolgsalbum »Born to Run« aufgenommen. Im Hannibal-Verlag erscheint darüber ein Buch. Im Biopic auf der großen Leinwand hingegen stehen das Album »Nebraska« und Springsteens Depri-Phase im Mittelpunkt. Start: 23. Oktober 4

Franz K.

Nach »Die Herrlichkeit des Lebens« über Franz Kafkas letztem Lebensjahr widmet sich nun auch Regisseurin Agnieszka Holland dem für sein oft absurdes Werk bekannten Schriftsteller. Dazu begibt sich der manchmal irritierende Film immer wieder ins Museum. Start: 23. Oktober 3

No Hit Wonder