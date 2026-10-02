Kino-Highlights im Oktober 2026

Das sind die MORITZ- Kinotipps im Oktober

1 schrott

2 naja

3 okay

4 top

5 mega

Heimsuchung – Eine Jahrhundertgeschichte

Ein Haus an einem märkischen See ist Schauplatz einer fast ein Jahrhundert umspannenden Geschichte – und stiller Zeuge von politischen Veränderungen während des Dritten Reichs, der sowjetischen Besatzung und der deutsch-deutschen Wiedervereinigung. Volker Schlöndorff hat den Roman von Jenny Erbenbeck (2007) verfilmt. Schlöndorff selbst befand, er habe sich darin den Augenblicken und den auftretenden Menschen widmen und ganz einfach nur ihrer Leben einfangen wollen. Sein mit Lars Eidinger, Susanne Wolff, Martin Gedeck und Ulrich Matthes prominent besetztes Ensemble steht stellvertretend dafür, wie politische Umbrüche in den Alltag eindringen und Erfahrungen von Verlust, Vertreibung, Schweigen und Neubeginn mit sich bringen. So entsteht in ruhigen Bildern ein Panorama von Schicksalen, in dem Herkunft, Heimat und Zugehörigkeit neu verhandelt werden. Landschaft und Jahreszeiten bilden den Hintergrund, vor dem die Brüche der Biografien sichtbar werden. Start: 15. Oktober 5

Alte Liebe

Mit dem Eintritt in die Rente fängt für viele Menschen ein neuer Lebensabschnitt an. Die Umstellung auf neue Routinen birgt aber auch Gefahren, insbesondere bei eingefahrenen Beziehungen. Andreas Dresens neuer Spielfilm, basierend auf dem gleichnamigen Roman von Elke Heidenreich und Bernd Schroeder, erzählt eine solche Geschichte. Joachim Król und Dagmar Manzel sind darin ein seit 40 Jahren verheiratetes Paar, in deren Ehe es unter der Oberfläche ordentlich brodelt. Während er seinen Garten hegt, träumt sie von Reisen. Als Tochter Julia zum dritten Mal heiraten will, läuft das Fass gehörig über. Dresens berührende und nachdenkliche stimmende ebenso wie heitere Paargeschichte steckt voller Wortwitz, Melancholie und zärtlicher Momente. Start: 8. Oktober 4

Der perfekte Urlaub

Die durchgeknallte Freundesclique aus Bora Dagtekins mit u.a. Elyas M’Barek, Karoline Herfurth, Jessica Schwarz, Florian David Fitz Frederik Lau, Jella Haase und Wotan Wilke Möhring starbesetzter und mehr als fünf Millionen verkaufter Kinotickets erfolgreicher Streitkomödie »Das perfekte Geheimnis« (2019) ist zurück und macht nun Urlaub in einem Ferienclub auf Mallorca. Die Nachwehen des Handyspiels aus dem Vorgängerfilm sind noch spürbar, da bahnen sich bereits neue Zwistigkeiten an. Auf die harte Tour muss die dysfunktionale Reisegruppe herausfinden, was von Freundschaft, Vertrauen und Liebe überhaupt noch übrig ist. Wie so oft, wenn Deutsche Urlaub im 17. Bundesland Mallorca machen: es wird über die Stränge geschlagen und es wird übel. Start: 22. Oktober 3

Digger

Tom Cruise spielt in der schwarzen Komödie von Oscar-Preisträger Alejandro González Iñárritu einen verschrobenen Erdölmagnaten namens Digger Rockwell. Der soll das durch sein Tun verursachte Chaos auf Anweisung des US-Präsidenten selber beseitigen. Ob’s was wird? Start: 1. Oktober 5

Verity - Dunkle Geheimnisse

Bereits zum fünften Mal dieses Jahr ist Anne Hathaway in einer Hauptrolle zu erleben, nun als Bestsellerautorin, die nach einem Unfall nicht mehr schreiben kann. Eine Ghostwriterin soll ihren nächsten Roman zu Ende bringen und stößt dabei auf dunkle Geheimnisse. Start: 1. Oktober 3

Frau Winkler verlässt das Haus

Doris Dörrie erzählt In ihrem neuen Spielfilm von einer pensionierten Schauspielerin im Jahr 2030, die Unterstützung erhält von einem Pflegeroboter. Dessen KI scheint durch klassische Theaterstücke trainiert, sehr zur Freude der alten Dame. Start: 1. Oktober 3

Bruno - Der junge Kreisky

Als Sohn aus reichem Haus wird dem jungen Bruno Kreisky in den 1920er Jahren der Beitritt zur Sozialistischen Arbeiterjugend zunächst verwehrt. Doch Bruno lässt nicht locker, geht für seine Ansichten sogar ins Gefängnis. Ein solide ausgestattete Biopic. Start: 1. Oktober 4

Corpus Delicti

× Erweitern Stanislav Honzík

Juli Zeh schrieb 2009 einen dystopischen Roman, der von einer Gesundheitsdiktatur erzählte. Hanna Herzsprung als um ihren eines Mordes verdächtigten Bruder kämpfende Wissenschaftlerin beginnt in der kühlen Verfilmung an diesem kalten System zu zweifeln. Start: 1. Oktober 3

Shaun das Schaf - Spuk im Kürbisfeld

Halloween naht. Und darauf freut sich auch Plastilinschaf Shaun aus den Londoner Aardman Studios. Doch leider hat der tollpatschige Farmer das Kürbisfeld zerstört. Eine erste Rettungsaktion geht gehörig schief, sorgt aber wie viele andere Gags für reichlich Lacher. Start: 1. Oktober 4

Lügen über meine Mutter

Dick sein als Stigma, damit muss sich die Hauptfigur herumschlagen. Drehbuchautorin Rosalie Thomass spielt selbst die Mutter. Erzählt ist der Film aus Sicht der neunjährigen Tochter, die erst als Erwachsene erkennt, welcher Psychoterror da regierte. Start: 8. Oktober 4

Call Me Queen

Eine Frau steht im Mittelpunkt des Films von Regisseur Emily Atef: Es ist Queen, eine 30-jährige alleinerziehende Mutter aus Ruanda, die in Nairobi lebt und zu einer Aktivistin für den Zugang zu Aidsmedikamenten wird. Eine irische Journalistin gibt ihr dabei Halt. Start: 15. Oktober 4

London

Um einen im Koma liegenden Freund im Krankenhaus zu besuchen, pendelt ein älterer Mann regelmäßig von Wien nach Salzburg. Um nicht alleine fahren zu müssen, bietet er Mitfahrgelegenheiten an. Die Gespräche mit ihnen stehen nun im Zentrum dieses fesselnden Films. Start: 15. Oktober 4

Chopin - Eine Sonate in Paris

× Erweitern jaroslaw_sosinski@post.pl CHOPIN,CHOPIN! #backstage #behindthescene #Fotosy #WERKI #fotosista #stillphotography #filmstills, © Fot Jaroslaw Sosinski / Akson Studio, CHOPIN, CHOPIN! cinematographer MICHAL SOBOCINSKI, director MICHAL KWIECINSKI, fabula, FILM, FOTOSY, Operator obrazu MICHAL SOBOCINSKI, production Akson Studio, production Akson Studio PHOTOS, Produkcja Akson Studio, Rezyser MICHAL KWIECINSKI

Die um ihn kreisende Fliege stört ihn nicht, vielmehr schwirrt da wohl schon wieder eine neue Kompositionsidee in seinem Kopf. Das polnisch-französische Biopic mit Eryk Kulm als Frédéric Chopin konzentriert sich auf die Pariser Jahre des 1849 gestorbenen Musikers. Start: 22. Oktober 3

Die andere Seite

Mit Fragen nach Zufall und Schicksal hat sich schon das Debüt »Mein Ende. Dein Anfang« von Regisseurin Mariko Minuguchi befasst. In ihrem neuen Drama beeindruckt nun Nina Hoss als Einzelkämpferin, die als mit einem Virus Infizierte der Gesellschaft den Rücken kehrt. Start: 22. Oktober 4

Die Blutgräfin