Kino-Highlights im September 2026

Das sind die MORITZ- Kinotipps im September

1 schrott

2 naja

3 okay

4 top

5 mega

Adams Acht

Schon mal vom Studienrat Karl Adam aus Ratzeburg gehört? In der deutschen Nachkriegszeit war er quasi so etwas wie ein Sepp Herberger für den Rudersport. Mit seinen Trainingsmethoden formte Adam einen Achter mit Steuermann, der 1960 bei den Olympischen Spielen in Rom zu Gold ruderte. Oliver Masucci schlüpft nun im historischen Sportdrama von Regisseur Hannu Salonen in die Rolle des langjährigen Vereins- und Bundestrainers, Heino Ferch ist als Neider und Gegenspieler mit dabei. Erzählt wird auch, wie eine Generation junger Erwachsener während und nach der NS-Zeit mit den damaligen Ereignissen umgegangen ist und wie sie – im Fall von Karl Adam - aus Fehlern lernte. Auf einer anderen Ebene handelt der Film auch von der Trennung von Ost- und Westdeutschland. Gedreht wurde am Küchensee in Ratzeburg, wo der Rudertrainer mit unkonventionellen Ideen, technischen Innovationen und neuartigen Trainingsmethoden in den 1950er Jahren als Underdog seine Mannschaft formte. Start: 17. September 4

Vaterland

„Stalin oder Micky Mouse – auf welcher Seite stehen Sie?“, wird Thomas Mann 1949 von Journalisten gefragt, als er zusammen mit seiner Tochter Erika aus dem Exil in den USA zurückkehrt nach Deutschland, um zwei Jahre nach der Veröffentlichung seines „Doktor Faustus“ den Goethe-Preis entgegenzunehmen. Dem polnischen Regisseur Pawel Pawlikowski gelingt in weniger als 90 Minuten in ausdrucksstarken Schwarzweißbildern das Kunststück, nicht nur Zeitgeschichte vor dem Hintergrund eines Neuanfangs, sondern auch ein privates Familiendrama kompakt und pointiert zu liefern und so auf die Paradoxien des Lebens zu blicken. Mit Hanns Zischler, Sandra Hüller und Devid Striesow ist der Film exzellent besetzt. Start: 3. September 5

Und es war Sommer

Trash oder Kult, das war immer wieder die Frage, wenn über das Wirken und Werken des Tübinger Musikers Thomas Kuhn debattiert wurde. Für die Fans war und ist die Antwort klar: was zu Beginn der 1990er Jahre aus einer Gaudi heraus entstand, hat längst ikonischen Status erreicht. Die Ludwigsburger Filmakademie-Absolventin Juliane Sauter hat DTK für ihre Doku im Sommer 2024 bei seiner Open-Air-Tour begleitet und mehrere Stunden Archivbildmaterial gesichtet. Ihr Porträt fokussiert dabei nicht allein auf Frontmann Kuhn, sondern auch die Rolle, die der an Leukämie erkrankte Gitarrist Philipp „Howie“ Feldtkeller für das DTK-Projekt stets spielte. Gewissermaßen hilft die mit Anekdoten nicht sparende Doku über eine Durststrecke hinweg. Start: 17. September 3

Staatsschutz

Eine gegen Rechtsextremismus eintretende Staatsanwältin gerät ins Visier rassistischer Angriffe und zieht vor Gericht. Sie verdächtigt ihren Chef, ähnlich gelagerte Fälle vertuscht zu haben. Die Gerichtsszenen leben von einer gehörigen Portion Wut im Bauch. Start: 27. August 4

Oh la la 2 - Neue Tests, neues Chaos

Den durch die Liaison ihrer Kinder verbundenen Familien Bouvier-Sauvage und Martin steht eine Zerreißprobe bevor. DNA-Proben haben ergeben, dass durch die Adern der Stammesoberhäupter zwar Cherokee-, bzw. deutsches Blut fließt, dafür aber kein französisches. Start: 27. August 3

Das Ende der Sterne

In einer post-apokalyptischen Welt löscht ein Virus die Menschheit aus. Die Überlebenden, unter ihnen auch der abgeschottet und um seine Frau trauernde Hobbypilot Hig sowie der waffennärrische Marine Bangley, sehen sich umherstreifenden Aasfressern gegenüber. Start: 27. August 4

Mutiny

Jason Statham ist wieder mal als Ein-Mann-Armee unterwegs, diesmal auf hoher See. Um einen ihm in die Schuhe geschobenen Mord zu rächen, mischt er die Besatzung eines Frachters auf. Dort stößt er auf Hinweise, die weit über den Mord hinausreichen. Start: 27. August 3

Das gewisse Etwas

„Was ist schon normal?“ fragte eine französische Komödie, in der sich ein Vater-Sohn-Duo nach einem Juwelenraub einer Gruppe junger Erwachsener mit Beeinträchtigung auf dem Weg in ein Ferienlager anschloss. Marc Rothemund hat den Stoff nun 1:1 umgesetzt. Start: 3. September 2

Finding Emily

Die Telefonnummern, die sich ein verliebter Musiker von einer Studentin notiert, sind unvollständig, immerhin ihren Vornamen kennt er. Die Angebetete zu finden erweist sich als nicht leicht, zumal im Zeitalter von #MeToo, wo schnell auch Stalking-Verdacht aufkommt. Start: 10. September 3

Frühstück bei Audrey

Wer schräge frankophone Filmkost mag, dem gefällt sicher auch diese Komödie, in der ein kauziger Kunstrasenverkäufer mit einer eines Tages lebendig werdenden Puppe zusammenlebt. Den Kollegen schwärmt er dabei von tollen Gleitschirmwochenende vor. Start: 10. September 4

The Uprising - Für die Freiheit

Das Historienspektakel in der Folge einer verheerenden Pestwelle, die im England des 14. Jahrhundert zu einem Bauernaufstand gegen König Richard II. führte, wurde komplett in Bayern gedreht. Vor der Kamera stehen unter anderem Andrew Garfield und Jamie Bell. Start: 10. September 4

Gentle Monster

Als Marie Kreutzers Film „Corsage“ herauskam, sorgte ein Skandal um Darsteller Florian Teichtmeister für Aufruhr. Kreutzers Dilemma hat nun Eingang gefunden in ein Drama um eine Pianistin, die sich mit Kinderpornografie-Vorwürfen ihres Mannes konfrontiert sieht. Start: 17. September 4

Eiserne Wildnis - Heart Of The Beast

Brad liefert in diesem Survivalthriller eine Ein-Mann-Show ab, sieht man mal von jenem Militärhund ab, mit dem Pitt als Ex-Special-Forces-Offizier über der Wildnis Alaskas mit einem Flugzeug abstürzt. Ein körperlicher wie mentaler Überlebenskampf sind angesagt. Start: 24. September 4

Frau Winkler verlässt das Haus