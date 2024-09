Kino-Highlights im September

Das sind die MORITZ- Kinotipps im September.

Treasure - Familie ist ein fremdes Land

Dass er seine erwachsene Tochter „Pumpkin“ (Kürbis) nennt, das gefällt der New Yorker Musikjournalistin Ruth Rothwax (Lena Dunham) gar nicht. Die beiden sind (im Jahr 1991) zu Besuch in Polen, einstmals seine Heimat, bevor er und seine Familie zur Zielscheibe des Holocausts wurden. Ruth ist neugierig, wo der Vater (Stephen Fry) damals gewohnt hat. Und natürlich ist sie daran interessiert, mehr von ihm über die Zeit damals und die Geschichte und das Schicksal ihrer Vorfahren zu erfahren. Doch der seit einem Jahr verwitwete Papa Edek blockiert diese Erinnerungen. Die deutsche Regisseurin Julia von Heinz („Hannas Reise“, „Und morgen die ganze Welt“) schneidet ein nicht einfaches Thema an, lässt ihre Hauptdarsteller sich auch abtörnend verhalten – wobei ihr missmutig und genervtes, bzw. beim Vater ausweichend ablenkendes und übergriffiges Auftreten durchaus seine Gründe hat. Doch nach und nach wächst aus der brüchigen Beziehung dann doch Liebe und Verständnis. Start: 12. September 4

Pech für ein ein Juweliergeschäft ausnehmendes Gaunerduo, dass ihr Fluchtfahrzeug abgeschleppt ist, weil es auf einem Behindertenparkplatz stand. In der Not schließen sie sich einer Gruppe körperlich und geistig beeinträchtigter Menschen auf dem Weg in die Ferien an, tun so, als seien sie Betreuer und behinderter Feriengast. Man fühlt sich dabei erinnert an „Die Goldfische“ mit Tom Schilling. Die Gags sind eher seicht und vorhersehbar, gehen keinesfalls auf Kosten der Behinderten. Als Feelgood-Komödie funktioniert der französische Streifen mit den Komikern Artus und Clovis Cornillac durchaus. Und immer auch die Frage erlaubt, wer inmitten dieser Gruppe von Außenseitern derjenige ist, der empathisch auf sein Umfeld einzugehen versteht. Start: 5. September 3

Ezra - Eine Familiengeschichte

Kann Autismus bei Kindern ein Thema für die Leinwand sein? Durchaus, findet Regisseur und Schauspieler Tony Goldwyn, der ebenso wie der von Robert DeNiro gespielte Großvater des autistischen Jungen Ezra auch im wirklichen Leben einen autistischen Sohn hat. Im Film sind sich die Eltern nicht einig, auf welche Schule sie Ezra schicken sollen. Papa Max (Bobby Cannavale), ein Comedian, der das Tabuthema in seinen Sketchen überzogen reflektiert, besteht auf Regelschule, wirkt aber oft wenig vernünftig. Dass er Ezra entführt, um seinen eigenen Willen durchzusetzen, kommt nicht gut, erlaubt dem Film aber, sich im Gewand eines Roadmovies auf die Suche nach sich selbst zu machen und das eigene Leben und Verhalten zu überdenken. Start: 12. September 3

Alles Fifty Fifty

Moritz Bleibtreu, Laura Tonke und David Kross: Drei deutsche Schauspieler in einer Komödie, in der ein geschiedenes Paar Urlaub macht mit dem gemeinsamen Sohn und dem neuen Freund der Frau. Viel gefrotzelt wird da. Manches ist witzig, manches ein Rohrkrepierer. Start: 29. August 3

Gloria!

Auf abenteuerliche Weise gelangt ein Klavierflügel in ein Internat auf einer Insel vor Venedig. Schülerinnen entdecken es – und erfinden darauf Musik, die so gar nicht zur Zeit passt. Genau das ist der Clou dieses Spielfilms, der sich stark macht für Neugierde in der Kunst Start: 29. August 4

Cuckoo

Dem international produzierten Genrefilm des Deutschen Tilman Singer („Luz“) liegt das Verhalten des Kuckucks zugrunde. In „Cuckoo“ wird dieses Phänomen übertragen auf ein Urlaubsnest, in dem sich seltsame Dinge tun und ein junger Teenager beginnt, diese zu durchschauen. Start: 29. August 3

Sleeping Dogs

Im Alter gerät manches in Vergessenheit oder wird im Fall von Alzheimer gar verschüttet. Der Figur von Russell Crowe ergeht es nun so. Er ist ein ehemaliger Ermittler, der einen alten Fall nachzuvollziehen versucht – und sich nicht sicher ist, ob alles tatsächlich so war, wie er meint. Start: 29. August 4

Das Flüstern der Felder

Es ist ein pessimistisches Drama, das hier zum Leben erweckt wird. Wie schon bei „Loving Vincent“ wurden die real gefilmten Bilder nochmals per Hand überarbeitet. Erzählt von der schönen Jagna, die verheiratet wird an einen reichen Bauern und dadurch einige Neider hat. Start: 12. September 4

Immer wieder Dienstag

Ein schwedisches Paar feiert seine Rubinhochzeit und ausgerechnet an diesem Tag stellt sie fest, dass er offenbar eine Affäre hat. Ein Kochkurs, immer dienstags, eröffnet in dieser charmanten Komödie aber die richtigen Möglichkeiten für alle Beteiligten. Start: 12. September 3

Broke. Alone. A Kinky Love Story

Kunststudentin Sarah (Nora Islei) hat Schulden. Weil ihr zudem zwei Wochen Pandemie-Quarantäne verordnet sind, entschließt sie sich als Online-Camgirl zu arbeiten. Liebevolle Unterstützung via Video-Calls erhält sie in dieser Komödie von ihrer besten Freundin und deren Bruder. 19. September 3

Der schöne Sommer

Deva Cassel ist in der im Turin des Jahres 1938 spielenden Erzählung von der Entdeckung der Liebe einer jungen Näherin nicht die Hauptfigur, aber doch jene, die entscheidenden Anteil an den Abenteuern, die Ginia bevorstehen, hat. Für Cassel ist’s die erste Filmrolle. Start: 19. September 3

Ellbogen

Dass Kinder einstmaliger Gastarbeiter wenig Bezugspunkte zur Heimat ihrer (Groß-)Eltern haben, ist Thema der Verfilmung von Fatma Aydemirs Roman. Hazal muss Berlin verlassen. In Istanbul fühlt sie sich fremd. Ein Porträt der in die Enge getriebenen Protagonistin. Start: 5. September 4

Bleib am Ball - Egal was kommt!

Groß ist die Freude für den elfjährigen Dylan, den Freestyle-Fußballer Soufiane Touzani kennenzulernen. Ein Unfall verändert alles, fortan sitzt der Junge im Rollstuhl. Er bleibt positiv, sein Motivationsprozess verläuft fesselnd. Ein Film also, der Mut macht. Start: 5. September 3

Rosalie

Der Anblick ist gewöhnungsbedürftig.Die Frau des Schankwirtes (Benoît Magimel), Rosalie, neigt zu extremem Haarwuchs. Man fragt sich, warum sie sich dem Gerede aussetzt, versteht aber ihre Intention, eine Art Conchita Wurst des 19. Jahrhunderts sein zu wollen. Start: 19. September 3

Die Fotografin

Lee Miller war selbst ein begehrtes Model. Die britische Vogue schickt sie als Kriegsreporterin zu den Gräuelstätten des Holocaust. Kate Winslet schlüpft in die Rolle der Fotografin, zeigt ihre Facetten auf. Auf der Bildebene und Tonspur will das Biopic aber dennoch zu viel. Start: 19. September 4

Nach dem Erfolg von Teil 1 mit vornehmlich Politikerinnen erzählen in „Die Unbeugsamen II - Guten Morgen, ihr Schönen!“ nun weitere in der DDR aufgewachsene Frauen über ihren Kampf gegen männliche Strukturen. Start: 29. August

Der Animationsfilm „Schirkoa: In Lies We Trust“ handelt von einer totalitären Gesellschaft, in der die Menschen Papiertüten über dem Kopf tragen. Bürger 197A stellt die Sinnfrage. Start: 29. August

Das Filmemacher-Doppel Markus Goller/Oliver Ziegenbalg („One für the Road“, „25 km/h“) lässt in „Die Ironie des Lebens“ Uwe Ochsenknecht als alternden Comedian über das Leben sinnieren. Start: 5. September

In der Neuverfilmung der 20 Jahre alten Comic-Fantasy-Adaption „The Crow“ übt Bill Skarsgard in der Rolle des ermordeten Eric Draven nach der Wiederbelebung durch eine Krähe Rache. Start: 12. September

Das Laufmärchen „Samia“ erzählt die wahre Geschichte der somalischen Leichtathletin Samia Yusuf Omar, die sich die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2008 in Peking erkämpfte. Start: 19. September

Der Dokumentarfilm „Jenseits von Schuld“ von Katharina Köster und Katrin Nemec geht der Frage nach, wie sich Angehörige eines Mörders fühlen und umgehen mit dieser Situation. Start: 19. September

Nichts von Schuld wollen in „Die Kinder aus Korntal“ einige Personen aus dem Umfeld jener evangelischen Brüdergemeinde bei Stuttgart wissen, in deren Heim es zu Kindesmissbrauch kam. Start: 26. September

Für Genießer gemacht ist die Dokumentation „Das Land der tausend Weine“. Sie beleuchtet die Situation im Weinanbaugebiet Rioja in Nordspanien, durch das teils auch der Jakobsweg führt. Start: 26. September