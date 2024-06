Kino im Schlosshof Gaildorf ab 17. Juli

Ab dem 17. Juli ist es in Gaildorf wieder soweit: Die Sonnenlichtspiele Gaildorf verlegen ihren Kinobetrieb unter den freien Himmel. Elf Nächte lang werden unvergessliche Filmerlebnisse im Open Air Kino im wundervollen Ambiente im Innenhof des historischen Alten Schlosses in der Innenstadt geboten. Mit Blick auf die Sterne, auf die scherenschnittartige nächtliche Kulisse der historischen Mauern und ein paar vorbeifliegende Fledermäuse können besondere Stimmungen erlebt werden. Elf der berührendsten, spektakulärsten und populärsten Filme dieses und des letzten Kinojahres wurden dafür ausgewählt. Filme zum Lachen, zum Träumen oder zum Luft anhalten – Filme mit stillen, lustigen, ­absurden, oder grotesken, nachdenklichen oder ­actionreichen Szenen. Allen ist gemeinsam, dass es unbedingt oder noch einmal lohnt, sie anzuschauen. Von den »Wochenendrebellen« zu »Fall Guy«, vom »Rehragout-Rendezvous« zu »Chantal im Märchenland«, von »Einer Million Minuten«, »Back zu Black« zu »Alles steht Kopf 2« – da dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Kino lässt sich allein, zu zweit oder mit Freunden wunderbar genießen und die Insider freuen sich schon jetzt auf zauberhafte laue Filmsommerabende unter freiem Himmel. Für jeden der elf Kinoabende konnte ein Sponsor gewonnen werden, der durch seine finanzielle Unterstützung den Verzicht auf jede andere Werbung ermöglicht – was in der Open-Air-Kinolandschaft womöglich einzigartig ist. Seit der Einführung des Kino im Schlosshof im Jahr 2008 musste das Konzept deshalb nicht verändert werden. Viele Tausend Besucher haben das kleine aber feine Kinofestival in den vergangen Jahren lieben und schätzen gelernt und kennen die Abläufe: Da die Zahl der Sitzplätze im Schlosshof begrenzt ist, empfiehlt es sich immer, Karten schon im Vorverkauf zu sichern. Die Reservierung eines festen Sitzplatzes ist organisatorisch nicht möglich. Open-Air-Kenner kommen schon frühzeitig vor dem Öffnen der Holztore – mit dem Glockenschlag der Kirchturmuhr um Punkt 20 Uhr – um sich die besten Plätze zu sichern und dann die gemütliche Biergartenatmosphäre bei Leckereien vom Grill und kühlen Getränken im Schlossgraben zu genießen, bis mit Eintritt der Dämmerung gegen 21.45 Uhr die Show beginnt... Der Vorverkauf beginnt am 3. Juli auf der Homepage und bei Buchhandlung Schagemann. Dort gibt es auch ermäßigte Karten im 10er-Block.

Termine

Mi. 17. Juli: »791 km«

Do. 18. Juli: »Back to Black«

Fr. 19. Juli: »Chantal im -Märchenland«

Sa. 20. Juli: »Rehragout-Rendezvous«

So. 21. Juli: »Wochenendrebellen«

Mo. 22. Juli: »Die Rumba-Therapie«

Di. 23. Juli: »The Fall Guy«

Mi. 24. Juli: » 1 Million Minuten«

Do. 25. Juli: »Das Beste kommt noch!«

Fr. 26. Juli: »Es sind die kleinen Dinge«

Sa. 27. Juli: »Alles steht Kopf 2«

Kino im Schlosshof

Mi. 17. bis Sa. 27. Juli, Einlass:

20 Uhr, Beginn: 21.45 Uhr

Altes Schloss, Gaildorf

www.sonnenlichtspiele.de