Filme versüßen das Schmuddelwetter – Kinoneuerscheinungen im Oktober

Joker

Es ist nicht zum ersten Mal, dass sich Schauspieler Joaquin Phoenix mit Haut und Haaren in eine Filmfigur verwandelt, ja sie sich geradezu aneignet, dass einem Angst und Bange wird. Er war Johnny Cash in »Walk the Line«, ein traumatisierter Killer in »A Beautiful Day« und Jesus in »Maria Magdalena« – auch sie allesamt höchst verletzliche Charaktere wie nun der aus dem Universum von Batman stammende Clown Joker. Bei der Premiere von Todd Phillips intelligenter ebenso wie finsterer Psychobiografie in Venedig vergangenen Monat empfahl sich Phoenix ebenso wie die Regie als Oscar-Kandidat. Der Mann, der sich hinter der Maske des Jokers versteckt, ist ein leidender Außenseiter, der besonders dann glücklich ist, wenn er andere Leute zum Lachen bringen kann. Als er in der U-Bahn von Gotham City eines Tages verprügelt wird, wandelt er sich von einem warmherzigen Bürger zu einem kaltblütigen Rächer. Diese Wandlung macht Phoenix glaubhaft sichtbar, großartig ist zudem das gesamte Setting von der 70er-Jahre-Kulisse bis hin zur unwirsch schrammelnden Filmmusik der Isländerin Hildur Gudnatóttir. Start: 19. September

Midsommar

Ist das lustig, wenn ein Körper nach dem Fall von einer Felswand hinunter dumpf auf dem Boden aufschlägt? Bei all der Ernsthaftigkeit, die Ari Asters Story über eine Reise amerikanischer Studenten zu einem heidnischen Spektakel ins sommersonnenwendige Schweden innewohnt, hat der Horror manchmal gar etwas Heiter-Absurdes, so abgefahren und phantastisch ist all das, was man hier wie die Studenten des Films mit fast ungläubigen Augen verfolgt. Was fasziniert, ist die Entdeckung des Fremden, die Helligkeit und Natürlichkeit des Settings und auch die vermeintliche Friedfertigkeit der nordischen Gemeinde lenken davon ab, dass es hier nicht nur um ein Fest des Lebens, sondern auch Opfer und Tod geht. T.C. Boyle hätte sich das nicht besser ausdenken können. Start: 26. September

Gelobt sei Gott

Nach Jahren des Schweigens machen ehemalige Pfadfinder publik, in ihrer Kindheit von einem Priester missbraucht worden zu sein. François Ozon hat sich tatsächlichen Vorfällen angenommen und fiktionalisiert. Herausgekommen ist ein emotionales Plädoyer für Mut und Zusammenhalt in schweren Stunden. Start: 26. September

Nurejew – The White Crow

Im Mittelpunkt von Ralph Fiennes Porträt über den russischen Balletttänzer Rudolf Nurejew stehen dessen frühe Jahre, als er während der 1960er Jahre in Paris beschließt, Asyl zu beantragen. Das ruft den russischen Geheimdienst auf den Plan. In der Hauptrolle tanzt Oleg Ivenko. Start: 26. September

Shaun das Schaf – Der Film: UFO-Alarm

Das beliebte Knetschaf Shaun bekommt in seinem zweiten Kinofilm

außerirdischen Besuch. Wie immer muss das aber niemanden schrecken, sondern sind wieder viele putzige Abenteuer in Stop-Motion-Technik zu erleben. Hütehund Bitzer wird dabei ordentlich auf Trab gehalten. Start: 26. September

Deutschstunde

Das Watt, Deiche und Friesenhäuser sind in der Verfilmung von Siegfried Lenz‘ 1968 erschienenem Roman ebenso wichtige Darsteller wie die Bewohner eines schleswig-holsteinischen Inselortes. Ihre Idylle gleicht die Schwere der um den Widerspruch von Pflichterfüllung und individueller Verantwortung kreisende Geschichte aus, erinnert sich in einer Anstalt für schwererziehbare Jugendliche Siggi an seine Kindheit 1943, in der sein Vater (Ulrich Noe­then) als Polizeiverantwortlicher das Malverbot und die Beschlagnahmung »entarteter Kunst« von Siggis Patenonkel (Tobias Moretti) durchsetzen musste. Auch Siggi leidet immer wieder unter der unnachgiebigen Strenge und Härte seines Vaters. Siggi muss sich entscheiden: passt er sich an oder leistet er Widerstand? Start: 3. Oktober

47 Meters down: Uncaged

Seit Steven Spielberg einen weißen Hai beim Jagen inszenierte, taucht regelmäßig Verwandtschaft des gefräßigen Fischs im Kino auf. Hier nun bieten sich vier junge Mädels bei einem unerlaubterweise Ausflug in eine Unterwasserhöhle einem zudem noch blinden Exemplar zum Fraß an. Start: 10. Oktober

Dem Horizont so nah

Jessica hat sich verliebt, doch ihr Schwarm rät ihr ab, sich in etwas hineinzusteigern. Bald wird sie seine Warnung verstehen und sein dunkles Geheimnis kennen, nichts jedoch daran ändern, dass sie an ihrer Liebe zu ihm festhält. Luna Wedler und Jannik Schümann geben das Paar. Start: 10. Oktober

Der Glanz der Unsichtbaren

War Emilio Estevez im Politdrama lediglich »Ein ganz gewöhnlicher Held«, der frierenden Obdachlosen Wärme und Unterschlupf gewährte, geht’s im französischen vor allem um Frauen ohne Dach überm Kopf. Und andere Frauen, die sich für sie aufopfern. Start: 10. Oktober

Ich war noch niemals in New York

Willkommen an Bord eines Riesendampfers, der 2007 im Hamburger Operettenhaus als Musical vor Anker lag. Nun erleben die Songs von Udo Jürgens ein filmisches Wiedersehen, wenn Heike Makatsch ihrer aus dem Heim ausgebüxten Mutter auf einem Ozeanriesen nachjagt. Start: 17. Oktober

After the Wedding

Um ihr Herzensprojekt eines Waisenhauses in Kalkutta zu retten, lässt sich Isabel auf das Angebot der Millionärin Theresa ein, die sie in New York kennenlernen möchte. Dort angekommen findet sie sich als Teil einer Hochzeitsgesellschaft wieder, wo sie auf ihre alte Liebe Oscar trifft und weitere Geheimnisse ans Licht kommen. Start: 17. Oktober