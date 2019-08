Kinostarts im September

Die Agentin

Was ist wirklich mit Agentin Rachel (Diane Krüger) passiert? Über ein Jahr lang war die ehemaligen Mossad-Spionin spurlos verschwunden – bis ihr Kontaktmann und früherer Betreuer Thomas Hirsch (Martin Freeman) plötzlich einen kryptischen Anruf von ihr kriegt. Thomas wird damit beauftragt, herauszufinden, ob das Auftauchen der Agentin eine Bedrohung bedeuten könnte. Die Vorgehensweisen und Mechanismen des Geheimdienstes werden im Film authentisch und fernab jeglicher James Bond-007-Romantik dargestellt. Gewohnt überzeugend spielen Diane Krüger und Martin Freeman in ihren gemeinsamen Szenen. Ganz ohne Klischees kommt »DIe Agentin« leider nicht aus – trotzdem bleibt es insgesamt spannend erzählten. Start: 29. August

Late Night

Emma Thompson brilliert als charismatische Moderatorin einer amerikanischen Late Night-Talkshow. Um zu verhindern, dass ihre Quoten sinken, engagiert sie die erste weibliche Schreiberin in ihr Autorenteam, um ihrem Programm frischen Wind zu verleihen. Wird es dem Neuzugang gelingen, die Show zu retten? Start: 29. August

Angel has fallen

Zweimal schon hat Gerald Butler als geheimdienstlicher Beschützer Mike Banning von US-Präsidenten die Pläne kompromissloser Terroristen durchkreuzt. Nun ist er es, auf den es Angreifer abgesehen haben. Dabei wird auch wieder einiges in Schutt und Asche gelegt. Blöd nur, dass er als Hauptverdächtiger gilt. Start: 29. August

Prélude

Dem „Klavierspieler von der Gare du Nord“ waren die Bühnen der großen Welt einerlei, Louis Hofmann als talentiertem Pianisten sind sie wichtig. „Prélude“ erzählt, wie er am Musikkonservatorium am Druck verzweifelt und die Kontrolle über sein Leben zu verlieren droht. Da gerät selbst das Metronom aus dem Takt. Start: 29. August

Und der Zukunft zugewandt

1938 hat Antonia ihre deutsche Heimat verlassen und kommt 1952 zurück in die DDR. Ihr werden Wohnung und Arbeit zugewiesen und man kümmert sich um ihre kranke Tochter. Als sie sich in den jungen Arzt Konrad verliebt, scheint alles perfekt zu sein. Doch niemand darf von ihrer Vergangenheit erfahren. Start: 5. September

Die Wurzeln des Glücks

Die Mitglieder einer jüdisch-amerikanischen Familie haben verlernt, miteinander zu reden. Obwohl räumlich getrennt, handelt es sich bei dieser Tragikomödie um einen Ensemblefilm, in dessen einzelnen Episoden der Ursache für die Nichtkommunikation untereinander nachgespürt wird. Start: 5. September

Der Honiggarten

Das Geheimnis der Bienen“ nennt sich dieses im Schottland des Jahres 1952 spielende Drama, doch ein Geheimnis teilen in erster Linie eine alleinerziehende Mutter und eine junge Ärztin, die auch Bienenzüchterin ist. Was die beiden Frauen verbindet, ruft einige Quertreiber aus dem spießbürgerlichen Lager auf den Plan. Start: 5. September

Idioten der Familie

Zu gerne würde man in den Kopf der 26-jährigen Ginnie sehen können. Aufgewachsen wie eine Art Kaspar-Hauser in einer Intellektuellenfamilie, wissen selbst die Brüder und die Schwester oft nicht, wie das „Nesthäckchen“ tickt. Bevor sie in ein Heim gesteckt wird, treffen sich die Geschwister nochmals. Start: 12. September

Ein leichtes Mädchen

Durch ihre ältere Cousine erhält die 16-jährige Naima Zutritt zur Wohlstandsgesellschaft. Es ist ein Sommer, der sie verändern wird. Mit dabei ist Zahia Dehar, eine in Frankreich bekannte Persönlichkeit. Mit 17 war sie zentrale Figur eines öffentlichen Skandals, dann Muse von Karl Lagerfeld, schließlich Designerin. Start: 12. September 2019

Hier sind die aufregendsten Kino-Neustarter des Monats September. Schnapp dir deine Freunde und genieß' einen schönen Filmabend!

Wer 4 sind

30 Jahre „Die Fantastischen Vier“ – das zeitigt Blüten auf allen Ebenen und Kanälen. Sogar ein Fall fürs Museum sind die Pioniere des deutschen Hip-Hops bereits (noch bis 29. März im StadtPalais in Stuttgart). Thomas Schwendemanns abendfüllender Kinodokumentarfilm widmet sich vornehmlich Einblicken in die Gegenwart der Band, zeigt ihre Lebenswirklichkeit, offenbart die Unterschiedlichkeit ihrer vier Mitglieder und spürt in Gesprächen mit Weggefährten und Musikerkollegen den Gründen ihres starken Zusammenhalts nach. Entstanden ist die Doku vergangenes Jahr während der Entstehung des Albums „Captain Fantastic“ und ihres jüngsten, mit Clueso gesungenen Hits „Zusammen“. Und dann wollen sie ja nächstes Jahr auch noch das Stadion rocken! Start: 15. September

Systemsprenger

Oh ja, dieses deutsche Familiendrama hat Sprengkraft. Auf der Berlinale im Februar hat es bereits für Diskussionen, aber auch viel Zustimmung gesorgt. Sich das Regiedebüt von Nora Fingscheidt anzuschauen, ist jedoch nicht immer ein Vergnügen. Es liegt an der wilden neunjährigen Hauptdarstellerin Benni, die einerseits charmant und lieb tun kann, ihre Mitmenschen aber unversehens auch in die Verzweiflung treibt. Bei Mama wohnen ist, so sehr sich das Mädchen danach sehnt, keine Lösung, denn auch Mama ist ständig überfordert und kriegt das eigene Leben nicht auf die Reihe. Zig Pflegefamilien, Wohngruppen und Sonderschulen haben sich schon die Zähne an Benni ausgebissen, von einer Einrichtung in Afrika ist gar schon die Rede. Könnten drei Wochen Erlebnispädagogik im Wald, ganz allein mit einem Erzieher, eine Lösung sein? Fast scheint es so. Erzählt wird überwiegend aus der Perspektive des (verzweifelten) Kindes, und darin liegt wohl auch die Sprengkraft begründet. Hier geht es hochemotional zu, unbequem gar. Es ist der Horror. Es ist aber auch die Realität. Start: 19. September