Kinotipps für den März – die besten Filmstarts

The Gentlemen

Herrlich, wie da ein Schlawiner schlau sein will und nicht merkt, dass ihm andere Schlitzohren immer schon einen Schritt voraus sind. Schon in seinen Gaunerkomödien „Snatch“ und „Bube Dame König Gras“ hat Guy Ritchie große Klasse gezeigt, und das tut er nun in diesem Plot über einen seiner glänzenden Geschäfte überdrüssigen Cannabis-Plantagenbesitzer und seiner Suche nach einem „seriösen“ Käufer erneut. Während Hugh Grant als Schnüffler sein vermeintliches Wissen bei einem unangekündigten Besuch beim Assistenten (Charlie Hunnam) des Marihuana-Königs (Matthew McConaughey) gerne in Bares gemünzt sehen möchte, treten pointenreich ganz andere Geschäftsübernahmestrategen auf den Plan. Jeder, der hier Dreck am Stecken hat, hat dies mit einer großen Eleganz. Start: 27. Februar 2020

Jean Seberg – Against all Enemies

Sie war Jeanne D’Arc für Otto Preminger und auf der Flucht mit Jean-Paul Belmondo in Jean-Luc Godards „Außer Atem“. Zurück in Hollywood sympathisiert die Schauspielerin Jean Seberg Ende der 1960er Jahre dann mit der Black-Panther-Bewegung – und genau auf diesen Lebensabschnitt fokussiert der als Psychogramm angelegte und als Spionagethriller gestaltete Porträtfilm des Australiers Benedict Andrews. „Die Presse ist kein Haustier, mit dem man spielt“, warnt ihr Manager sie noch, ehe sie mehrere Jahre vom FBI überwacht und abgehört wird. Hautnah bekommen so die beiden zuständigen Abhörspezialisten mit, wie die aufgrund einer Trennung ohnehin labile Seberg paranoid zu werden droht. Kristen Stewart spielt die selbst­bewusste Amerikanerin als sensible und kämpferische Frau, die trotz aller Anfeindungen und Überwachungsmaßnahmen nie den Glauben an die gute Sache verliert. Dabei geht’s Andrews um weit mehr, als nur das tragische Schicksal einer Schauspielikone, sondern auch um das Stimmungsbild einer vergangenen Zeit. Das zitronengelbe Kleid passt darin farblich zum schnittigen Jaguar. Start: 26. März 2020

La Vérité - Leben und lügen lassen

Generationskonflikte, das Zusammen­leben im Familienverbund, Älterwerden und Sterben – immer wieder hat sich Hirozaku Kore-edu mit diesen Themen befasst. Er tut es diesmal in Paris, mit Catherine Deneuve, Juliette Binoche und Ludivine Sagnier vor der Kamera. Start: 5. März 2020

Narziss und Goldmund

Aus dem Kloster Maulbronn, auf dem Hermann Hesse einst Schüler war, ist auch in der Verfilmung durch Stefan Ruzowitzky wie schon im Roman das Kloster Mariabronn geworden. Gedreht wurde aber auf der niederösterreichischen Burg Hardegg. Sabin Tambrea und Jannis Niewöhner übernahmen die Titelrollen. Start: 12. März 2020

Die perfekte Kandidatin

Eine Frau am Lenkrad eines Autos, in Saudi-Arabien ist dies noch nicht lange möglich. Nun will die junge Ärztin Maryam auch noch eine Straße – und kandidiert für den Stadtrat. Die Männerwelt ist empört, andere Frauen finden‘s gut, trauen sich aber nicht, sie zu wählen. Als Gesellschaftsporträt absolut gelungen. Start: 12. März 2020

A Quiet Place 2

Nach dem Erfolg des ohrenbetäubend leisen Suspense-Thrillers vor zwei Jahren folgt nun eine weitere Reise in die postapokalyptische Welt von „A quiet place“. Nur keinen Mucks machen, das ist erneut die Devise für Emily Blunt als Mutter dreier Kinder, wollen sie die geräuschempfindlichen Kreaturen nicht auf sich aufmerksam machen. Start: 12. März 2020

Über die Unendlichkeit

Die Grundidee zu den Episoden seines preisgekrönten Films lieferte Roy Andersson das Märchen von „1001 Nacht“, in dem sich eine Prinzessin um Kopf und Kragen redete. Er kleidet banale Momente, die auch etwas alptraumhaftes haben können, in schöne, für sich stehende Bilder, die Raum für eigene Interpretationen lassen. Start: 6. März 2020

Die Känguru-Chroniken

Wenn der Nachbar klingelt und nach Zutaten für Eierkuchen fragt, ist Vorsicht geboten. Vor allem, wenn der Nachbar ein veritables Känguru ist. Marc-Uwe Kling hat mehrere erfolgreiche Bücher über das ungefragt in die Wohnung des Autors eingezogene und mit ihm über Gott und die Welt diskutierende Känguru verfasst. Auch das Drehbuch für Dani Levys Filmkomödie über einen rechtspopulistischen Immobilienhai (Henri Hübchen), der Kling aus seiner Kreuzberger Wohnung raushaben will, hat er mit­entwickelt. Das vorlaute Känguru hat natürlich gleich ganz viele anarchistische Pläne, wie das vermieden werden kann. Und auf die Frage, ob‘s diesen sinnfreien Klamauk auf Leinwand braucht, würde Levy mit O-Ton Känguru sagen: „Ich bin Filmemacher, was dagegen?“ Start: 5. März 2020

Zu weit weg

Der zwölfjährige Ben ist in seinem Dorfklub Torschützenkönig, beim neuen Verein in der Stadt sitzt er auf der Ersatzbank. Ein Luxusproblem, wird er bald denken, als ein syrischer Flüchtlingsjunge in seine Klasse kommt. Was er ebenfalls lernt, ist, dass die Bedeutung von „Aus den Augen, aus dem Sinn“ von einem selber abhängt. Start: 12. März 2020

Berlin, Berlin

Die Kultserie kehrt zurück – ins Kino. Die Großstadtchaotin Lolle (Felicitas Woll) ist 15 Jahre älter und will heiraten. Doch dann platzt Sven (Jan Sosniok) in ihre Hochzeitsfeier und macht ihr einen Antrag. Lolle flüchtet verwirrt quer durch Berlin und dann in den Harz. Beim Wiedersehen sind auch Serienstars wie Janina Uhse mit dabei. Start: 19. März 2020

Lady Business

Salma Hayek hat Mut zur widerli­chen Rolle als schamlose Frau, die zwei Jungunternehmerinnen (Rose Byrne, Tiffany Haddish) die Geschäftsidee klauen und deren Freundschaft zerstören will. Mut deshalb, weil sie mitspielt in einer Comedy, die nicht mehr zu bieten hat als laue Plattitüden und peinliche Witze auf Kosten von Frauen. Start: 12. März 2020