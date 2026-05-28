LAUF! – Der Film, der bewegt – Begegnungen zwischen zwei Grenzen: Gala Premiere mit Gästen & Filmgespräch am 27. Juni

In Bewegung entsteht eine Poesie, ein Rhythmus, der anregt wie beruhigt. Sabine Willmann und Oliver Heise, seit vielen Jahren ein Paar, sind gemeinsam fast acht Monate auf dem Pacific Crest Trail unterwegs. Auf dem 4.279 Kilometer langen Fernwanderweg von der mexikanisch-amerikanischen Grenze bis nach Kanada begegnen sie Wandernden aus aller Welt. Was treibt Menschen dazu, diesen Weg zu gehen? Die persönlichen Geschichten des Paares sowie die Begegnungen entlang des Trails zeigen eindrücklich, wie Bewegung Menschen stärken und ihnen helfen kann, Vertrauen in die eigene Kraft zu entwickeln.

Der Trail fordert alles: heißer Wind, trockene Wüstenlandschaften, Schnee und Eis. Sand weht ins Gesicht, Füße versinken im Schnee, Flüsse müssen durchquert werden, steile Abhänge fordern volle Konzentration. Dazwischen durchziehen die Wanderer Wälder, in denen es knackt: ist es nur der Wind oder ein Tier? Klapperschlangen, Pumas oder Bären gehören ebenso zur Realität wie verbrannte Waldflächen, aus denen sich neues Leben seinen Weg bahnt.

Immer wieder kreuzen Highways und Interstates den Trail – Zeichen einer lauten Zivilisation, die in Kontrast zur Stille der Natur stehen. Versorgungspunkte werden zu lebenswichtigen Stationen, ohne die der Trail nicht möglich wäre. Extreme Hitze, Kälte, Sturm, Gewitter und Sonne wechseln sich ab. Es geht um Schritte, um Kilometer – um körperliche und mentale Grenzen. Und zugleich um Glücksmomente von großer Intensität.

Jahr für Jahr machen sich tausende Menschen auf den Weg über den Pacific Crest Trail. Sie tragen ihr Zuhause auf dem Rücken, schlagen täglich ihr Lager neu auf und durchqueren die Bundesstaaten Kalifornien, Oregon und Washington. Viele suchen Erkenntnis, Abenteuer, Heilung oder neue Perspektiven. Die Natur wird dabei zur ständigen Begleiterin: Sie bleibt zwar unberechenbar und herausfordernd, aber auch inspirierend.

Sabine Willmann und Oliver Heise haben entlang des Weges zahlreiche Wandernde interviewt. Sie gehen der Frage nach, wie das Unterwegssein in der Natur persönliche Ziele verändert und wie es helfen kann, Schicksalsschläge zu verarbeiten. Welche Rolle spielen dabei soziale Medien und Nachrichten? Und was bleibt vom Trail, wenn der Alltag zurückkehrt?

Zu den Protagonisten gehört unter anderem Jonathan Maidment, Trailname „Money Maker“, der an der unheilbaren genetischen Erkrankung Alpha-1 leidet und während seiner Wanderung Spenden für die Forschung sammelt. Oder Cory McDonald, genannt „Second Chance Hiker“, der mit fast 400 Pfund seinen Weg als letzte Möglichkeit sieht, sein Leben zu verändern. Auch Sabine und Olli selbst stehen im Zentrum des modern erzählten Films und stellen sich am Ende die Frage, ob sie beide gemeinsam ans Ziel kommen.

„LAUF! – Der Film, der bewegt“ ist ein Dokumentarfilm über Menschen, die der Trail verändert hat. Über Träume, Hoffnungen, Respekt und Verständigung. Über die Faszination der Herausforderung und das intensive Erleben von Natur. Der Film verbindet Landschaften, Begegnungen und persönliche Entwicklungen zu einem vielschichtigen Blick auf das Unterwegssein und darauf, wie Menschen sich selbst darin begegnen und behaupten.

LAUF! – Der Film, der bewegt

Premiere mit Sektempfang und Live-Musik: Sa. 27. Juni,

19 Uhr Empfang, Cornelia Lanz, international bekannte Sängerin (Studium Stuttgart/New York) singt direkt vor dem Film

Film ab 20 Uhr,

ab 22.30 Ausklang im Haupt-Foyer (oben) mit Musik,

Das Metropol, Stuttgart, alle Infos zur Premiere: www.das-metropol.de

alle Infos zum Film: www.laufderfilm.de

Cornelia Lanz

Die international gefragte Gesangssolistin Cornelia Lanz studierte „Künstlerische Ausbildung Gesang“ an der Musikhochschule Stuttgart und an der Manhattan School of Music New York.

Sie war u.a. in der Tonhalle Zürich, im Radialsystem Berlin, beim Deutsches Schauspielhaus Hamburg, im Prinzregententheater, in der Philharmonie Gasteig und im Herkulessaal München und in der Liederhalle Stuttgart zu hören

2014 gründete Cornelia Lanz den Verein Zukunft Kultur e.V.. Sie will Mut machen für interkulturelles Miteinander und engagiert sich für Friedensarbeit und Völkerverständigung durch Kultur unter anderem beim World Humanitarian Summit der UNO in Genf, beim weltweiten Rotkreuztreffen, am Bürgerfest des Bundespräsidenten auf Schloss Bellevue, im Deutschen Bundestag, beim Deutschen Kirchentag, bei Amnesty International, Oxfam Deutschland, im Bayerischen Landtag, bei Auftritten mit dem Bundespolizeiorchester, im Jusitzministerium Rheinlandpfalz, im Jüdischen Museum Berlin und auf Anti-Pegida-Demos.

Sie produzierte die Mozartopern Cosí fan tutte und Zaide. Eine Flucht. und Idomeneo. Sie kamen insgesamt 30 Mal an verschiedenen Orten, u.a. bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen, zur Aufführung.

Sie ist Grimmepreisträgerin 2015 und Trägerin des Amnestypreis für Menschenrechte 2015 für den Auftritt des Chores Zuflucht bei ZDF-Die Anstalt.

Cornelia Lanz war zu Gast als Speakerin in Talkshows wie Markus Lanz, WDR West Art Talk, SWR Landesschau und bei der großen Spendengala des ZDF von Johannes B. Kerner.

2021 Gründungsmitglied des Vereins WAM (Women in Arts and Media), seit 2020 Amtsleitung Lahr/Schwarzwald (erst Kulturamt, später Amt für Stadtgeschichte und Archivwesen).

Team & Protagonisten

Regie: Sabine Willmann & Oliver Heise Weitere Protagonist:innen: Nadine Grasmück, Silvina Wischrath, Daniel Otto, Mike “Downhill” Morris, Thomas “Painkiller” Paschen u.a. Genre: Dokumentarfilm Produktionsland: Deutschland Produktionsjahr: 2026 Filmlänge: 150 Minuten FSK: ab 12 Kino & Festivaltour ab: Juli 2026, Der Film kann ab Juli über die Website gebucht werden. Kamera Trail Sabine Willmann, Oliver Heise Posttrail-Interviews Kameramann Notker Mahr Ton Oliver Heise Regie Sabine Willmann Poetische Stimme, Reinhold Weiser Voice Over, Oliver Heise & Sabine Willmann Musik, Daniel Vulcano Schnitt, Oliver Heise Dramaturgie, Cornelia Hermann Sounddesign & Foley, Oliver Heise Musikaufnahmen, Tonmischung, Michael Thumm (Bauer Studios Ludwigsburg) Song “The Footsteps We Left” Text und Musik, Daniel Vulcano Gesang: Andra Berilă Gestaltung Landkarten & Animation Gülce Besen Dilek Animationen, Stephan Haase „Lauf“-Schriftzug, Nadine Grasmück Übersetzung Untertitel, Gabriele Glang Produktion, do-q media