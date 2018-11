Das Sammeln von Rockmusikschallplatten war in Zeiten des Eisernen Vorhangs ein schwieriges Hobby.

Um eine Gruppe entschlossener Nacheiferer von Lou Reed, Iggy Pop und den Talking Heads im Leningrad der 1980er Jahre geht’s nun in Kirill Serebrennikows in kunstvollem Schwarz-Weiß bebilderten Film. Ihr Name: „Kino“. Starke Songs gibt’s natürlich auch.