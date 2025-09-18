LETsDOK 2025: Dokumentarfilmtage für Demokratie, Vielfalt und Sichtbarkeit

Vom 18. September bis 15. Oktober bringt die sechste Ausgabe der bundesweiten Dokumentarfilmtage LETsDOK über 200 Veranstaltungen in Kinos, Kulturzentren und außergewöhnliche Spielorte in ganz Deutschland. Unter dem Motto „Mehr Demokratie wagen“ widmet sich das Festival der Stärkung demokratischer Grundwerte sowie der Förderung von Vielfalt, Chancengleichheit und Nachhaltigkeit.
Gezeigt werden rund 70 kuratierte Dokumentarfilme, viele davon begleitet von Gesprächen mit Filmschaffenden, Protagonistinnen und Expertinnen. Neben klassischen Kinos finden die Vorführungen auch an besonderen Orten in ländlichen Regionen statt. Begleitformate wie Panels, Workshops, Lesungen oder Konzerte vertiefen die Inhalte und schaffen vielfältige Zugänge zum Dokumentarfilm. Thematische Schwerpunkte wie „Weibliche Wirklichkeiten“ oder das „Open Air am Kriegsklotz“ erweitern den Diskurs. Workshops zu Themen wie „Social Media für Dokumentaristen“ oder „Wie kommt mein Film zum Publikum?“ runden das Angebot ab.
Auch in der Region Stuttgart ist LETsDOK prominent vertreten:
28.09. – Stuttgart, Haus der Geschichte, Otto-Borst-Saal, 11:00 Uhr
Die Protokolle der Weisen von Zion – Weltkarriere einer Lüge (D 2024, 80 Min.)
Anschließend Gespräch mit Regisseur Felix Moeller und BW-Antisemitismusbeauftragtem Michael Blume.
Kooperation: Haus der Geschichte BW, Haus des Dokumentarfilms, ARTE & LETsDOK
29.09. – Besigheim, Kulturbahnhof, 19:30 Uhr
Kurzfilmabend mit vier internationalen Filmen zu Familie, Erinnerung und Heimatverlust:
Mykolaiv, Marcel, my Mom and I (25’48 Min.)
Daru/n (Passed/Mother) (14 Min.)
RITMICA (10’56 Min.)
Untitled (14 Min.)
Im Anschluss Filmgespräch mit den Regisseurinnen.
Moderation: Sabine Willmann
08.10. – Schorndorf, Kino Kleine Fluchten, 19:30 Uhr
Born to Fake (D 2025, 93 Min.)
Anschließend Gespräch mit Regisseur Erec Brehmer
Moderation: Sabine Willmann
12.10. – Schorndorf, Kino Kleine Fluchten, 17:00 Uhr
Harraga – Die ihr Leben verbrennen (D/Marokko 2023, 86 Min.)
Vorfilm: Daru/n (Passed/Mother) (14 Min.)
Anschließend Filmgespräch mit Regisseur Benjamin Rost
Moderation: Sabine Willmann
14.10. – Marbach, TreffQ, 14:30 Uhr
Born to Fake (für 9. Klassen, Schulvorstellung)
Anschließend Filmgespräch mit Benjamin Rost
Kooperation: Landeszentrale für politische Bildung (Außenstelle Ludwigsburg), Bürgerstiftung Marbach, Stadtmarketing Schillerstadt Marbach & TreffQ
15.10. – Ludwigsburg, Luna Lichtspieltheater, 19:00 Uhr
Kein Land für Niemand (D 2025, 106 Min., Regie: Max Ahrens & Maik Lüdemann)
Kooperation: Kinokult, DFG-VK Ludwigsburg, SARAH-Seenotrettung, DemoZ, Ökumenischer Arbeitskreis Asyl Ludwigsburg & LETsDOK
28.10. – Stuttgart, Atelier am Bollwerk, 20:30 Uhr
Manche mögen’s falsch
Anschließend Gespräch mit Regisseur Stanislaw Mucha
Moderation: Goggo Gensch, Kooperation: HDF & LETsDOK
29.10. – Ludwigsburg, Caligari Kino, 19:30 Uhr
Manche mögen’s falsch
Anschließend Gespräch mit Stanislaw Mucha & Podiumsdiskussion
Moderation: Christine Schäfer, Kooperation: HDF & LETsDOK
LETsDOK ist eine Initiative der AG DOK (Berufsverband Dokumentarfilm) und wird erstmals vom DOK.fest München sowie zwölf regionalen Teams organisiert. Was 2020 als Graswurzelbewegung begann, hat sich zu einem festen Bestandteil der deutschen Festivallandschaft entwickelt – mit wachsender Bedeutung für den politischen und künstlerischen Dokumentarfilm.
Aktuelle Infos und das vollständige Programm unter: letsdok.de