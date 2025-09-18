LETsDOK 2025: Dokumentarfilmtage für Demokratie, Vielfalt und Sichtbarkeit

Vom 18. September bis 15. Oktober bringt die sechste Ausgabe der bundesweiten Dokumentarfilmtage LETsDOK über 200 Veranstaltungen in Kinos, Kulturzentren und außergewöhnliche Spielorte in ganz Deutschland. Unter dem Motto „Mehr Demokratie wagen“ widmet sich das Festival der Stärkung demokratischer Grundwerte sowie der Förderung von Vielfalt, Chancengleichheit und Nachhaltigkeit.

Gezeigt werden rund 70 kuratierte Dokumentarfilme, viele davon begleitet von Gesprächen mit Filmschaffenden, Protagonistinnen und Expertinnen. Neben klassischen Kinos finden die Vorführungen auch an besonderen Orten in ländlichen Regionen statt. Begleitformate wie Panels, Workshops, Lesungen oder Konzerte vertiefen die Inhalte und schaffen vielfältige Zugänge zum Dokumentarfilm. Thematische Schwerpunkte wie „Weibliche Wirklichkeiten“ oder das „Open Air am Kriegsklotz“ erweitern den Diskurs. Workshops zu Themen wie „Social Media für Dokumentaristen“ oder „Wie kommt mein Film zum Publikum?“ runden das Angebot ab.

Auch in der Region Stuttgart ist LETsDOK prominent vertreten:

28.09. – Stuttgart, Haus der Geschichte, Otto-Borst-Saal, 11:00 Uhr

Die Protokolle der Weisen von Zion – Weltkarriere einer Lüge (D 2024, 80 Min.)

Anschließend Gespräch mit Regisseur Felix Moeller und BW-Antisemitismusbeauftragtem Michael Blume.

Kooperation: Haus der Geschichte BW, Haus des Dokumentarfilms, ARTE & LETsDOK

29.09. – Besigheim, Kulturbahnhof, 19:30 Uhr

Kurzfilmabend mit vier internationalen Filmen zu Familie, Erinnerung und Heimatverlust:

Mykolaiv, Marcel, my Mom and I (25’48 Min.)

Daru/n (Passed/Mother) (14 Min.)

RITMICA (10’56 Min.)

Untitled (14 Min.)

Im Anschluss Filmgespräch mit den Regisseurinnen.

Moderation: Sabine Willmann

08.10. – Schorndorf, Kino Kleine Fluchten, 19:30 Uhr

Born to Fake (D 2025, 93 Min.)

Anschließend Gespräch mit Regisseur Erec Brehmer

Moderation: Sabine Willmann

12.10. – Schorndorf, Kino Kleine Fluchten, 17:00 Uhr

Harraga – Die ihr Leben verbrennen (D/Marokko 2023, 86 Min.)

Vorfilm: Daru/n (Passed/Mother) (14 Min.)

Anschließend Filmgespräch mit Regisseur Benjamin Rost

Moderation: Sabine Willmann

14.10. – Marbach, TreffQ, 14:30 Uhr

Born to Fake (für 9. Klassen, Schulvorstellung)

Anschließend Filmgespräch mit Benjamin Rost

Kooperation: Landeszentrale für politische Bildung (Außenstelle Ludwigsburg), Bürgerstiftung Marbach, Stadtmarketing Schillerstadt Marbach & TreffQ

15.10. – Ludwigsburg, Luna Lichtspieltheater, 19:00 Uhr

Kein Land für Niemand (D 2025, 106 Min., Regie: Max Ahrens & Maik Lüdemann)

Kooperation: Kinokult, DFG-VK Ludwigsburg, SARAH-Seenotrettung, DemoZ, Ökumenischer Arbeitskreis Asyl Ludwigsburg & LETsDOK

28.10. – Stuttgart, Atelier am Bollwerk, 20:30 Uhr

Manche mögen’s falsch

Anschließend Gespräch mit Regisseur Stanislaw Mucha

Moderation: Goggo Gensch, Kooperation: HDF & LETsDOK

29.10. – Ludwigsburg, Caligari Kino, 19:30 Uhr

Manche mögen’s falsch

Anschließend Gespräch mit Stanislaw Mucha & Podiumsdiskussion

Moderation: Christine Schäfer, Kooperation: HDF & LETsDOK

LETsDOK ist eine Initiative der AG DOK (Berufsverband Dokumentarfilm) und wird erstmals vom DOK.fest München sowie zwölf regionalen Teams organisiert. Was 2020 als Graswurzelbewegung begann, hat sich zu einem festen Bestandteil der deutschen Festivallandschaft entwickelt – mit wachsender Bedeutung für den politischen und künstlerischen Dokumentarfilm.

Aktuelle Infos und das vollständige Programm unter: letsdok.de