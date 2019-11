Letzte Kinosessel-Ausbau-Aktion am 4, November im Turm Theater Schwäbisch Gmünd

Anlässlich des Umbaus des Turm Theaters Schwäbisch Gmünd zum neuen Traumpalast-Kino dürfen Gäste am Montag ein letztes Mal nach der Vorstellung ihre Kinosessel abmontieren und mit nach Hause nehmen. Die letzte Ausbau-Aktion findet in den Sälen 2 und 5 statt.

Ein Kinobesuch für den guten Zweck:

Von den Eintrittskarten gehen jeweils 10 Euro an Knalltüte – die Kinderstiftung. Nach der Ausbau-Aktion am Montag wird dann bis zum 11. Dezember aufgrund der letzten Umbaumaßnahmen kein Spielbetrieb stattfinden. Der Vorverkauf zum Blockbuster des Jahres, Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers mit Filmstart am 18. Dezember, läuft aber weiter.