Max ist ein erfolgreicher Geschäftsmann, als Mensch aber ein egoistischer Unsympath, den das Leben langweilt.

Als er zufällig in einem Rollstuhl sitzt und von der Nachbarin für einen Behinderten gehalten wird, schlüpft er in die Rolle des gehandicapten Softies. Aus dieser Nummer wieder herauszukommen, darum geht’s in dieser französischen Romcom.