Menschen, Tiere, Perspektiven

Bühne frei für den Natur- und Umweltfilm beim NaturVision Filmfestival von 25. bis 29. Juni 2025 in Ludwigsburg! In diesem Jahr richtet das Festival den Fokus auf die vielfältigen Lebensräume unserer Natur: Von der beeindruckenden Schönheit der endlosen Ozeane bis zu den kleinen Welten der Insekten – sie alle sind sowohl faszinierend als auch bedroht. Daher ist es dem NaturVision-Team besonders wichtig, inspirierende Erfolgsgeschichten zu teilen. Die filmische Reise beginnt in Thailand mit Rewilding-Projekten in Kui Buri – Thailands unbekanntes Eden. Sie führt weiter nach England mit Wildes Land – Die Rückkehr der Natur, basierend auf dem Roman von Isabella Tree, bis an die Westküste Kanadas mit Neues Leben für Kanadas Meereswelt von Feline Gerhardt. Dazu Leiterin Beatrix Wesle: „Wir legen großen Wert darauf, in unserem Programm auch von Mut machenden Projekten zu erzählen. Vor allem aber verstehen wir uns bei NaturVision selbst als Akteur*innen – nicht nur durch das Filmprogramm. Das Festival schafft einen solidarischen Raum für Begegnungen, in dem Filmemacher*innen, Wissenschaftler*innen ebenso wie das Publikum diskutieren, sich gegenseitig inspirieren und darüber ins Handeln kommen.“

× Erweitern Foto: NaturVision

Eröffnung mit Wildes Grönland - Eiswelt im Wandel

Eröffnen wird das Festival am 25. Juni 2025 um 19:00 Uhr im Central Filmtheater in Anwesenheit von Umweltministerin Thekla Walker und dem Ludwigsburger Oberbürgermeister Dr. Matthias Knecht. Der Eröffnungsfilm Wildes Grönland – Eiswelt im Wandel bringt uns ein Land im Klimawandel nahe, welches durch die aktuellen politischen Rohstoffdebatten im globalen Rampenlicht steht. Nirgendwo sonst ändert sich die Erde gegenwärtig so rasant wie in der Polarregion. Der Tierfilmer Lars Pfeiffer hat jahrelang die Natur Grönlands hautnah verfolgt. Es gibt Tiere, die von den Veränderungen profitieren, von anderen sind es vielleicht die letzten eindrucksvollen Bilder. Begleitet wird die Dokumentation von Musik des Komponisten Jörg Magnus Pfeil und der färöischen Sängerin Eivør Pálsdóttir. Ein bildgewaltiger Film, der das Publikum auf die großen Naturfilme einstimmen wird.

Das Filmprogramm

Im Festivalkino im Central Filmtheater sowie auf beim Open Air-Kino auf dem neu gestalteten Arsenalplatz bietet das Festival in diesem Jahr ein Programm mit rund 70 herausragenden Wissenschafts-, Umwelt- und Naturfilmen. Das NaturVision-Team bringt die Macher*innen und Wissenschaftler*innen nach Ludwigsburg – inspirierende Begegnungen und die Möglichkeit zum Austausch, wie sie nur ein Filmfestival bieten kann, sind garantiert!

Ein besonderes Augenmerk legt die Festivalleitung auf die Sektion für Nachwuchsfilme, in der junge Filmschaffende ihre Perspektiven präsentieren. Mit dabei in diesem Jahr sind auch zwei Produktionen von Absolvent*innen der Filmakademie Baden-Württemberg.

× Erweitern Foto: NaturVision

Hits for Kids: Checker Julian in Ludwigsburg erwartet

Für Familien und Kinder gibt es ein vielfältiges Hits for Kids-Programm und NaturVision freut sich darauf, Checker Julian (Janssen) in Ludwigsburg zu begrüßen! Er ist mit seinem Film CheXpedition: Werde zum Lebensmittelretter! neben anderen Kinderfilmen wie Anna und die wilden Tiere: Wo ist die Bayerische Kurzohrmaus? oder dem kanadischen Familienfilm Coco Farm für den Preis der Kinderjury nominiert.

Packende Live-Formate und NaturVision Forum Talks

Neben dem filmischen Programm, zeigt NaturVision Live-Formate wie dem Science Slam mit Wissenschaftler*innen aus ganz Deutschland und der Live-Show Grad° jetzt von Louisa Schneider.

Die Show lädt zu einer Reise um die Welt, ohne Angst vor dem Morgen ein. Sie ist für alle, die neue Perspektiven auf die Klimakrise gewinnen und sich inspirieren lassen möchten. An fünf entscheidenden Orten unseres Planeten – den sogenannten „Kipppunkten“ begegnete Louisa Menschen, die Hoffnung säen und mutig die Welt von morgen gestalten.

Außerdem lädt das Festival Filmemacher*innen und Fachexpert*innen zu ein zu den NaturVision Forum Live-Talks, erstmals im intimen Rahmen des Pavillons auf dem Rathausplatz. Am Samstag ist dort unter anderem Cornelius Eich vom Team Malizia zu Gast. Die Crew unter Leitung des Hochleistungsseglers Boris Herrmann sammelt auf ihren Törns Daten für die Klimamodelle des Helmholtz-Instituts. Die Talks werden aufgezeichnet und können bei freiem Eintritt besucht werden. Das gesamte Forum-Programm wird ab Mitte Mai veröffentlicht.

× Erweitern Foto: NaturVision

„Wilde Welten“ auf dem Arsenalplatz: Emmy- & Oscar-prämierte Filme beim Open Air Kino

Pünktlich zur Einweihung des neu gestalteten Arsenalplatzes kehrt das NaturVision Open Air unter dem Motto „Wilde Welten“ mit bildgewaltigen Outdoor- und Wildlife-Filmen zurück auf den Platz im Herzen Ludwigsburgs. Dort gibt es Freitag bis Sonntag vom Nachmittag bis in die späten Abendstunden ein vielfältiges Programm für Groß und Klein bei freiem Eintritt. Am Freitag entführt der diesjährige Oscar-Gewinner für den Besten Animationsfilm Flow auf eine große Abenteuerreise. Am Samstag stellt NaturVision mit Boris Herrmann – Segeln am Limit einen der schnellsten Klimadaten-Sammler der Welt vor, bevor die Zuschauer*innen mit Orcas – Herrscher der Meere, erzählt von Sarah Connor, tief in die Meereswelten abtauchen können. Zum Ausklang des Festivals gastiert traditionell die International Ocean Film Tour auf dem Arsenalplatz. Sie vereint Abenteuer, Inspiration und die Dringlichkeit, unsere Meere zu schützen.

Jetzt Tickets sichern!

Tickets gibt es direkt vor Ort im Central Filmtheater und online. Darüber hinaus können für das komplette NaturVision-Erlebnis, Tages- und Festivalpässe erworben werden – für jede Kategorie auch in der Familienvariante. Hier geht es zur Ticket-Information