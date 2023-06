MORITZ Kintopps für Juli 2023

Im Juli 2023 starten in den Kinos zahlreiche neue Filme. Die MORITZ-Redaktion hat die Kinotipps zusammengefasst.

Barbie

Filme über die aus Mädchenkinderzimmern kaum wegzudenkende Barbie gab’s schon etliche, bislang jedoch nur als Trickfilm oder Animationsserie. Greta Gerwig schickt mit Margot Robbie nun eine echte Schönheitsprinzessin auf die Leinwand - Ryan Gosling, mit ausgeprägtem Waschbrettbauch, als Ken an ihrer Seite. Und wieder lässt sich sagen: Alles so schön rosa hier! Doch Barbie ist es nicht rosa, sprich: perfekt genug. Als sie sich für den Geschmack ihrer Community etwas zu exzentrisch verhält, wird sie aus ihrem Reich verbannt. Sie landet in der realen Welt und entdeckt, dass es auch dort einige tolle Abenteuer zu erleben gibt. Sie lernt was echte Perfektion bedeutet und dass diese nicht einfach am Aussehen festgemacht werden kann. Zurück in Barbieland will sie ihre Freunde an ihren neu gewonnenen Erkenntnissen teilhaben lassen. Allein schon der Besetzung und Gerwigs Regiearbeit wegen dürfte diese Produktion auch die interessieren, die nie mit Barbie- oder Ken-Puppen gespielt haben. Start: 20. Juli.

Get up

Zwillinge sind Lisa und Lena Mantler auch in Lea Beckers Girl-Power-Film. Hier eint die Beiden lediglich ihre Vorliebe fürs Skaten. Mit zwei Freundinnen wollen sie an einem Wettbewerb teilnehmen. Angenehm: der Leistungsgedanke ist ihnen dabei gar nicht so wichtig. Start: 29. Juni 2023

Indiana Jones und das Rad des Schicksals

Harrison Ford darf nochmal in seine Glanzrolle als Jäger eines verlorenen Schatzes zurück. Anspielungen und Zitate vorangegangener Abenteuer und Gastauftritte sorgen für Flashbacks. Start: 29. Juni 2023

Die Unschärferelation der Liebe

Regisseur Lars Kraume hat sich ein amüsantes Theaterstück des Briten Simon Stephens vorgeknöpft und lässt darin einen Metzger auf eine verwitwete Frau treffen, die nicht nur nervt, sondern wie eine Klette an ihm klebt. Trotzdem gelingt es ihr, ihm Gefühle zu entlocken. Start: 29. Juni 2023

Alma & Oskar

Alma Mahler (Emily Cox) war zunächst die Muse des österreichischen Komponisten Gustav Mahler, nun wird sie jene des deutlich jüngeren Künstlers Oskar Kokoschka (Valentin Postlmayr). Nicht nur die Wiener Gesellschaft hatte damals einiges zum Tratschen. Start: 6. Juli 2023

Die Purpursegel

Ein Bett im Kornfeld stellt für die junge halbwaise Julie die Chance dar, der normannischen Provinz zu entfliehen. Dazu muss aber erst ein Pilot notlanden. Der zu Beginn noch realitätsnahe Nachkriegsfilm wandelt sich ab diesem Moment zu einem magischen Märchen. Start: 6. Juli 2023

Griechenland oder Der laufende Huhn

In der Österreichischen Komödie geht es um einen 38-Jährigen, der unverhofft zum Halbwaisen wird. Auf letzten Wunsch seines Vaters reist er nach Griechenland, und erlebt manche Überraschung. Start: 6. Juli 2023

Unser Fluss ... Unser Himmel

Bleiben oder Auswandern, diese Frage steht für einige der Protagonisten in diesem 2006 in Bagdad spielenden Drama im Raum, gefangen zwischen der Heimatsverbundenheit und den Perspektiven eines Neustarts. So mancher hofft, dass dieser auch im Irak gelingen möge. Start: 6. Juli 2023

Mit Liebe und Entschlossenheit

Nach einem schönen Pärchenurlaub an der Côte d’Azur läuft Juliette Binoche ein früherer Verehrer über den Weg. Brisant: ihr Mann ist ein guter Freund des Verflossenen. Der Umgang mit ihren Gefühlen für beide Männer, ist in dieser leisen Dreiecksgeschichte toll gespielt. Start: 13. Juli 2023

20.000 Arten von Bienen

Ein achtjähriges Kind ist auf der Suche nach seiner Identität. Florian David Fitz hatte zuletzt mit „Oskars Kleid“ einen ähnlichen Stoff auf eher plakative Weise verarbeitet. Die spanische, im Baskenland spielende Produktion vollzieht dies eher leise und unaufgeregt. „Nenn mich nicht Cocó“, sagt nicht nur einmal der kindliche Protagonist, einst getauft auf den Namen Aitor, den er ebenfalls ablehnt. Omas Kleiderschrank lädt bald ebenso zum Ausprobieren ein wie ein Schaumbad, bei dem sich der Junge Brüste auf den Körper tupft. Bis auf eine imkernde Tante geht niemand in der Familie so richtig auf den Jungen, der gerne ein Mädchen sein möchte, ein. Bei der letzten Berlinale gab’s für Jungdarstellerin Sofía Otero einen Silbernen Bären. Start: 29. Juni 2023

Mein fabelhaftes Verbrechen

François Ozon kann nicht nur Dramen und Melodramen, er kann sehr gut auch Komödien. Dies ist nach „Acht Frauen“ und „Das Schmuckstück“ wieder mal Eine. Eine junge Schauspielerin (Nadia Tereszkiewicz) wird verdächtigt, einen Filmproduzenten in seinem Haus erschossen zu haben. Die Indizien, die der Untersuchungsrichter zusammenträgt, sind nicht zwingend evident. Trotzdem räumt die Angeklagte das Verbrechen ein, wird aber freigesprochen. Doch dann erhebt plötzlich eine andere Frau (Isabelle Huppert) Anspruch darauf, die Mörderin zu sein. Die immer noch aktuelle Me-too-Debatte ist Thema dieses boulevardesken Reigens, in dem sich einige Stars des französischen Kinos vor der Kamera tummeln. Start: 6. Juli 2023

Rodeo

Jung und rebellisch, tritt die aus einem Vorstadtviertel stammende Julia immer wieder auf, verschafft sich so aber Respekt innerhalb einer an heißen Motoren und Motorradstunts interessierten Männerwelt. Das authentische Temperament der jungen Schauspielerin überzeugt. Start: 13. Juli 2023

Oppenheimer

Der Filmstoff von Christopher Nolan ist höchst explosiv: der Physiker Julius Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) ist während des Zweiten Weltkriegs die wissenschaftliche Leitung des Manhattan-Projekts übertragen wird. Konkret heißt das: er soll eine Nuklearwaffe entwickeln. Start: 20. Juli 2023

Salamandra

Nach dem Tod ihres Vaters, reist Catherine nach Rio de Janeiro zu ihrer Schwester. Dort lässt sie sich auf ein Abenteuer mit einem Strandboy ein. Wie ein Salamander muss sie in diesem Liebesdrama durchs Feuer gehen, um sich selbst zu finden. Start: 27. Juli 2023

Talk to me

Einer Keramikhand „Grüß Gott“ sagen und den Geist einer verstorbenen Person zum Gespräch auffordern - das ist für einige Jugendliche eine spaßige Partybeschäftigung, bei anderen sorgt das für Verstörung bis hin zu brandgefährlicher Persönlichkeitsveränderung. Start: 27. Juli 2023

Filmkiste zusammengestellt von Dieter Kunert

In der komödiantischen US-Tiefsee-Animation „Ruby taucht ab“ erfährt die Heldin von ihrer Herkunft als Seekrakenkriegerin. Fantasievoll wird hier eine bedrohte Unterwasserwelt präsentiert. Start: 29. Juni

Und noch eine Animation, nun aus Frankreich: In „Miraculous: Ladybug & Cat Noir - Der Film“ verwandeln sich zwei Teenager in gegensätzliche Superhelden, die auch den Eiffel-Turm erklimmen. Start: 6. Juli

In der romantischen Komödie „Love Again“ gibt Celine Dion einem Reporter Tipps, wie er auf die SMSen einer um ihren Verlobten trauernden Frau reagieren soll, dessen Rufnummer er übernommen hat. Start: 6. Juli

Familie Lambert (Patrick Wilson und Rose Byrne) kommt in ihrem Haus nicht zur Ruhe. „Insidious: The Red Door“ ist bereits der fünfte Teil der Horrorreihe, deren Dämonen offenbar niemals ruhen. Start: 6. Juli

Tom Cruise ist in seiner Rolle als Agent Ethan Hunt wieder zurück auf der Leinwand. In „Mission: Impossible Dead Reckoning Teil Eins“ stemmt er sich neuen Bedrohungen und Widersachern entgegen. Start: 13. Juli

Ein Hauskätzchen aus Paris darf in „Lou - Abenteuer auf Samtpfoten“ mit seiner jungen Besitzerin in den Urlaub in die französische Provinz. Klar, dass da in der freien Wildbahn einige Abenteuer auf die beiden warten. Start: 20. Juli

„Gehen und Bleiben“ begibt sich auf eine literarische Reise zu Stationen, an denen der Schriftsteller Uwe Johnson gelebt, geschrieben und nicht zuletzt die Frage nach Gehen oder Bleiben gestellt hat. Start: 20. Juli

Penélope Cruz hat für ihre berührende Rolle als aufopferungsvolle und kurz vor dem Nervenzusammenbruch stehende Mutter im Drama „L‘Immensità“ große Bewunderung erfahren. Spielort ist Rom in den 1970ern. Start: 27. Juli