NaturVision Filmfestival ONLINE

Am 16. Juli heißt es »Und Action!«, wenn die Online-Edition des NaturVision Filmfestivals an den Start geht. Erstmals erobern die aktuellen Natur- und Umweltfilme nicht die Leinwände des Central Filmtheaters und auch der Ludwigsburger Arsenalplatz wird sich nicht zum Open Air verwandeln. Dennoch hat sich das Team von NaturVision so einiges einfallen lassen, um seinem Publikum auch online eine besondere Festivalatmosphäre zu schenken.

Doppelt so lange wie in den letzten Jahren – nämlich ganze acht Tage lang – haben die Zuschauer die Chance, 60 Natur- und Umweltfilme zu sehen – und das täglich rund um die Uhr im eigenen kleinen Heimkino.

Auf der neu gestalteten NaturVision Webseite finden die Besucher ein virtuelles Festivalgelände mit einem Kino, das man mit einem Festivalpass für acht Euro eine Woche lang besuchen kann, um dort Filme zu streamen. Die Filmauswahl setzt auf eine bewährte Mischung aus herausragenden Natur- und Tierfilmen und aktuellen Dokumentationen zu Umwelt und Nachhaltigkeit. Besonders inspirierend sind Filme, die dem Umdenken hin zu einer enkeltauglichen Zukunft eine Stimme geben. So porträtiert der Film »Aus Liebe zum Überleben« von Bertram Verhaag Menschen, die für eine Landwirtschaft stehen, die ohne Gifte und Zerstörung der Bodenfruchtbarkeit auskommt.

Viele der ausgewählten Filme zählen zu den Nominierten für den NaturVision Filmwettbewerb 2020. Beim »PreisRegen« am Festivalsonntag werden die Gewinner offiziell verkündet.

Aber auch in einem kostenfreien Bereich können sich die Zuschauer tummeln. Er bietet Filme, Experten-Talks und Präsentationsflächen für Festivalpartner und Anbieter von nachhaltigen Produkten.

Familienfreundlichkeit wird beim kostenfreien Online-Open-Air großgeschrieben. So wird hier das Spezialprogramm des Stuttgarter Trickfilmfestivals laufen. Für Kinder gibt es ein eigenes Rahmenprogramm mit »Schau in die Welt« und »Die Umweltdetektive«, das die Neugierde der Kinder auf unbekannte Welten, aber auch auf die Natur vor ihrer Haustüre, weckt.

Ein erfrischendes Angebot zum Schuljahresende können Lehrer ihren Schützlingen im Unterricht oder auch im Homeschooling mit dem kostenfreien Online-Schulprogramm machen. Neben Filmen für unterschiedliche Altersgruppen gibt es Interviews mit Filmemachern, Hintergrundinfos und ein Filmquiz, speziell aufbereitet für Kids und Teens.

Die Festival-Filmtipps:

Die geheime Welt der Hörnchen

Streifenhörnchen, Präriehunde, Indische Königsriesenhörnchen – Hörnchen gibt es fast überall auf der Welt und überall werden sie gemocht. Ausgehend von unserem europäischen Eichhörnchen, erzählt der Film von diesen kecken und mutigen Tieren.

Blown Away- Music, Miles and Magic

Hannes und Ben machen sich nach ihrem Studium per Segelboot auf von Sydney nach Berlin. Sie passieren Häfen in 31 Ländern und fahren mit einem alten Schulbus durch die USA bis hoch nach Kanada. Dabei haben die Tontechniker das Ziel, mit der Musik Kontinente und Menschen zu verbinden.

Be wild – die Normalität ist radikal

Hier kommen junge Menschen zu Wort, für die es selbstverständlich ist, sich gegen die Klimaohnmacht zu wehren, sich zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen. Ein emotionaler Einblick in ihre Beweggründe und vielleicht eine Anregung selbst aktiv(er) zu werden.

NaturVision Filmfestival

Do. 16. bis Do. 23. Juli,

Alle Infos: www.natur-vision.de