Foto: Tomihiko Morimi,KADOKAWA/NAKAME COMMITTEE Night is short - Walk on girl

Ein Mädchen sitzt ohne Begleitung auf einer Hochzeitsfeier, um einmal unbeobachtet in die Welt der Erwachsenen eintauchen zu können. Doch was sie nicht weiß: Ein paar Tische weiter sitzt einer ihrer Kommilitonen, der Hals über Kopf in sie verliebt ist. Denn genau das ist sein Plan. Er möchte durch viele geschaffene »Zufälle« das Mädchen irgendwie auf sich aufmerksam machen. Diese extravagante Liebesgeschichte von einem Mädchen und seinem Verehrer verirrt sich in eine Nacht voller exzentrischer Persönlichkeiten, die man so noch nicht gesehen hat. Zu Recht ausgezeichnet mit dem 41. Japan Academy Preis.

»Night is Short, Walk On Girl«

Ab 25.01 auf DVD und Blu-ray

