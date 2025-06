Open-Air-Kino 2025: Vier Filmabende unter freiem Himmel im Kurpark Bad Überkingen

Nach der gelungenen Rückkehr des Open-Air-Kinos im vergangenen Jahr lädt die Gemeinde Bad Überkingen 2025 erneut zum Open-Air-Kino in den Kurpark ein – in diesem Jahr sogar an vier Abenden. Vom 25. bis 28. Juni wird die malerische Kulisse zwischen Quellentempel und Fils wieder zum Freiluftkino.

Das Programm bietet abwechslungsreiche Unterhaltung für unterschiedliche Geschmäcker: Den Auftakt macht am Mittwoch der Film Like A C omplete U nknown , gefolgt von der Komödie Der Spitzname am Donnerstag. Am Freitag wird es emotional mit Die leisen und die großen Töne , bevor am Samstag Alles steht Kopf 2 ein buntes Finale für die ganze Familie beim Familiensamstag bietet.

„Wir freuen uns sehr, dass das Open-Air-Kino im Kurpark wieder stattfinden kann – dieses Jahr sogar mit einem zusätzlichen Filmabend“, so Annika Gairing, Leiterin der Tourist-Information. „Die Resonanz im letzten Jahr hat gezeigt, dass dieses Format bei den Menschen gut ankommt und den Sommer in Bad Überkingen um ein besonderes Erlebnis bereichert.“

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt – regionale Partner begleiten die Abende kulinarisch. Die Gemeinde Bad Überkingen freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher.

Weitere Informationen zum Ablauf, Einlass und Rahmenprogramm finden Sie in Kürze auf der Homepage der Gemeinde unter www.bad-ueberkingen.de.