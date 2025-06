Open-Air-Kino in Gaildorf, 09. bis 19.07.25

Vom 9. bis 19. Juli lockt das Open Air Kino des ­Vereins Sonnenlichtspiele nach Gaildorf. Elf besondere Filme stehen auf dem Programm im Schlosshof. Die Planungen für eines der wichtigsten Filmfestivals der Region sind abgeschlossen, die elf Meisterwerke für das große Open Air Kino im Hof des Gaildorfer Alten Schlosses nominiert. An den Abenden vom 9. bis 19. Juli erwartet der 193 ­Mitglieder zählende Kinoverein Sonnenlichtspiele Besucherinnen und Besucher aus allen Teilen des Landes.

Und die dürfen sich auf »ein echtes Highlight des Sommers in Gaildorf« freuen, wie Tanja Ritter, Erste Beigeordnete der Stadt und ins Programm bereits »eingeweiht«, dem Publikum verspricht. Für ­Gaildorf und für sie persönlich sei es »ein besonderes Erlebnis, so viele und unterschiedliche Filme in dieser einzigartigen Atmosphäre genießen zu ­können«. Diese Atmosphäre im Innenhof des Gaildorfer Wahrzeichens, dem 1399 erstmals urkundlich erwähnten Fachwerk-Prachtbau und einstigen Regierungssitz der Schenken von Limpurg, konnten seit der Premiere im Jahr 2007 fast 32.000 Gäste ­genießen. Besonders freut die ehrenamtlichen ­Kino-Macher um das Vorstands-Trio Margarete John, Martin Bohn und Ralf Hünnefeld: Ihr Kino ­unter freiem Himmel trotzt dem allgemeinen Trend – und boomt!

Das bestätigt den Verein – dessen topmodernes Filmtheater an der Ecke Karl-/Schmiedstraße ­während des Festivals geschlossen bleibt – auch in seiner Programmgestaltung: Von der Komödie über das Drama und die Romanze bis hin zum ­Action-Thriller sind alle Genres vertreten. Bevor sich aber der Vorhang für die diesjährige »Elf« hebt, haben die Helferinnen und Helfer noch einiges an Arbeit zu bewältigen. Vor allem im Zusammenhang mit dem Aufbau der notwendigen Infrastruktur für den Freiluft-Kinosaal und das Catering-Areal im Schlossgraben.

Einlass in den Veranstaltungs-Bereich ist jeweils um 20 Uhr, dann öffnet auch die Gastronomie im Graben, wo das Kino-Team unter anderem mit ­Leckereien vom Grill, Popcorn und Erfrischungsgetränken aufwartet. Vorstellungsbeginn ist mit Einbruch der Dunkelheit gegen 21.45 Uhr. Wer früh kommt, so die Sonnenlichtspiele, »sitzt und sieht besser«. Und wer mag, kann sich Sitzkissen und Decke mitbringen. Gespielt wird übrigens bei jedem Wetter, versichern die Macher, denn »wir lassen uns den Kinospaß nicht verderben«. Karten fürs Kino im Schlosshof gibt es in der Buchhandlung Schagemann in Gaildorf (07971-4433). Der Online-Ticketverkauf erfolgt über die Website sonnenlichtspiele.de. Während des Festivals kann auch das Buch »Kleine Stadt, großes Kino« mit Gaildorfer Filmtheater-Geschichten erworben werden.

Das Programm

Mi. 9. Juli: Bridget Jones – Verrückt nach ihm

Do. 10. Juli: Like a Complete Unknown

Fr. 11. Juli: Konklave

Sa. 12. Juli: Der Pinguin meines Lebens

So. 13. Juli: The Amateur

Mo. 14. Juli: Die leisen und die großen Töne

Di. 15. Juli: Heldin

Mi. 16. Juli: Alter weißer Mann

Do. 17. Juli: Mission Impossible – The Final Reckoning

Fr. 18. Juli: Wunderschöner

Sa. 19. Juli: Der Buchspazierer