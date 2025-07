Open Air Kino in Stuttgart, 15.08. bis 03.09.25

Film ab vor dem Mercedes-Benz Museum: Mit einem abwechslungsreichen Programm aus 17 Leinwandproduktionen begeistert das diesjährige Open-Air-Kino. Von Actionfilm über Abenteuer und Drama bis zum Dokumentarfilm reicht die Spanne der Genres. Vom 15. August bis zum 3. September kann sich das Publikum wieder einmal auf großen Kinospaß freuen. Los geht es mit »VfB in Team – Wir haben den Pokal«. Der Film lässt die erfolgreiche Spielzeit 2024/2025 und den Pokalsieg Revue passieren. Im Mittelpunkt der Komödie »Wunderschöner« stehen fünf Frauen, die ihr Leben und ihren Selbstwert nicht länger danach ausrichten wollen, begehrenswert zu sein. Auch bei der deutschen Komödie »Der Spitzname« darf viel gelacht werden. Das Drama um die Wahl eines neuen Papstes kann man im preisgekrönten Thriller »Konklave« miterleben. Die »European Outdoor Film Tour« zeigt auch in diesem Jahr wieder sechs beeindruckende Outdoor-Dokumentarfilme, in denen zum Beispiel per Fahrrad die Philippinen erkundet werden. Der französische Film »Die leisen und die großen Töne« ist eine bewegende Parabel über Versöhnung und Zusammenhalt in einer sozial gespaltenen Gesellschaft. In »Jurassic World: Die Wiedergeburt« soll ein erfahrenes Team auf einer streng geheimen Mission das genetische Material der drei größten Dinosaurier der Welt sichern – doch dabei geht einiges schief. Renée Zellweger schlüpft einmal mehr in die Rolle, mit der sie eine Filmikone für die Ewigkeit geschaffen hat: In »Bridget Jones – Verrückt nach ihm« versucht sie, Beruf, Familie und Liebesleben unter einen Hut zu bringen. Etwas skurril klingt die dramatische Geschichte von »Der Pinguin meines Lebens«: Der mürrische Lehrer Tom rettet inmitten der großen Unruhen der 1970er-Jahre in Südamerika einen Pinguin, der für ihn und seine Schüler zu einem echten Fixpunkt im Leben wird. Bei der mittlerweile elften Auflage der »International Ocean Film Tour« entführen fünf Filme die Besucher in die unterschiedlichsten, faszinierenden Wasserwelten.

»Lilo & Stitch« ist die Live-Action-Neuverfilmung des Disney-Zeichentrickklassikers aus dem Jahr 2002. Sie erzählt die witzige und rührende Geschichte eines einsamen hawaiianischen Mädchens und des flüchtigen Außerirdischen, der ihr hilft, ihre kaputte Familie zu retten. In »Mission: Impossible – The Final Reckoning« kehrt Tom Cruise ein letztes Mal als Actionheld Ethan Hunt zurück. Ein vielleicht noch größerer Held ist »Superman«, der lernt, sein kryptonisches Erbe mit seiner menschlichen Erziehung in Einklang zu bringen. Die Musikbiografie »Like a Complete Unknown« widmet sich dem kometenhaften Aufstieg von Bob Dylan. Silberpfeil-Fans aufgepasst: Der Rennsportfilm »F1« gibt einen Einblick hinter die Kulissen des Rennsportspektakels. Zum Abschluss des Open-Air-Kinos kehrt nach mehr als drei Jahrzehnten die legendäre Slapstick-Reihe »Die nackte Kanone« auf die Kinoleinwand zurück.

Das Programm

Fr 15.8: VfB in Team - Wir haben den Pokal

Sa 16.8.: Wunderschöner

So 17.8.: Der Spitzname

Di 19.8.: Konklave

Mi 20.8.: European Outdoor Filmtour

Do 21.8.: Die leisen und die großen Töne

Fr 22.8.: Jurassic World: Die Wiedergeburt

Sa 23.8.: Bridget Jones – Verrückt nach ihm

So 24.8.: Der Pinguin meines Lebens

Di 26.8.: Alter Weißer Mann

Mi 27.8.: Int. Ocean Film Tour Vol. 11

Do 28.8.: Lilo & Stitch

Fr 29.8.: Mission Impossible – The Final Reckoning

Sa 30.8.: Superman

So 31.8.: Like a Complete Unknown

Di 2.9.: F1

Mi 3.9.: Die Nackte Kanone 2025

Open Air Kino, Fr. 15. August bis Mi. 3. September, Einlass bis 19 Uhr, Filmbeginn zum Sonnenuntergang, Mercedes-Benz Museum, Stuttgart, alle Infos & Tickets: mercedes-benz.com/oak