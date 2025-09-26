Petterson und Findus, 26.10.25

Kater Findus hat irgendwann einmal beschlossen, dreimal im Jahr Geburtstag zu feiern, um öfter in den Genuss der von ihm so heiß geliebten Pfannkuchentorte zu kommen. Diese nämlich muss ihm Pettersson dann jedes Mal backen, wobei Findus natürlich tatkräftig mithilft. Dies wiederum ärgert die auf dem Bauernhof der beiden lebenden Hühner, da diese nur einmal im Jahr Geburtstag haben und außerdem immer rechtzeitig die Eier für die Torte legen müssen. Als Pettersson und Findus mal wieder ihre Pfannkuchentorte backen wollen, ist ihnen das Mehl ausgegangen, dass sie nun erst mal beschaffen müssen. Dies jedoch stellt sich als unerwartet schwieriges Vorhaben heraus.

So. 26. Oktober, 14 & 16 Uhr, Ratskeller, Ludwigsburg, www.cinderellabuehne.de