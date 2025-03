Reinhold Messner live in Göppingen

1976 machte sich eine Südtiroler Expedition auf, um die bis dahin noch völlig unbekannte Südwand des Berges Manaslu in Nepal zu besteigen. Dem italienischen Extrembergsteiger Reinhold Messner gelang mit 32 Jahren als Erster den Gipfel des achthöchsten Berges der Erde zu erklimmen, die Expedition hatte jedoch zwei Tote zu beklagen. Reinhold Messer bringt 50 Jahre nach den Ereignissen an diesem schicksalhaften Tag die fesselnde Geschichte auf die Leinwand. Die Überlebenden des waghalsigen Aufstiegs, Wolfgang Nairz, Oswald Ölz, Hansjörg Hochfilzer, Horst Fankhauser und Reinhold Messner trafen sich im Vinschgau um auf ihre Erlebnisse zurückzublicken. Nahtoderlebnisse, Gewissensbisse, Selbstkritik und die Abenteuerlust, die Bergsteiger antreibt, werden von der Runde beleuchtet. Der Dokumentarfilm mit Reenactment-Szenen zeichnet die Geschehnisse nach: Franz Jäger, der gemeinsam mit Reinhold Messner von Lager IV auf 7400 Metern Höhe den Gipfel in Angriff nimmt, kehrt auf halber Strecke um. Messner erreicht im Alleingang den Gipfel, beim Abstieg jedoch bricht der Sturm los und die Situation gerät außer Kontrolle. Es beginnt ein dramatischer Wettlauf um Leben und Tod. Vom unteren Lager steigt den Bergsteigern zusätzlich ein kleiner Versorgungstrupp entgegen, der sich im weißen Nichts auf die Suche macht. Am 2. Mai führt Messern live in der Stadthalle Göppingen durch den Film »Sturm am Manaslu« und tritt anschließend in einen intensiven Dialog mit dem Publikum. Dem inzwischen 80-jährigen Messner gelangen viele Erstbegehungen, die Besteigung aller 14 Achttausender sowie der »seven summits«, die Durchquerung der Antarktis, der Wüsten Gobi und Takla Makan, sowie die Längsdurchquerung Grönlands. Der Brixner ist inzwischen Bestseller-Autor mehrerer Bücher, ehemaliges Mitglied des Europäischen Parlaments und Gründer des Projekts Messner Mountain Museum, das sich an sechs Orten der Landschaft Südtirols widmet.

Reinhold Messner live: Sturm am Manaslu,

2. Mai, 20 Uhr, Stadthalle, Göppingen,

