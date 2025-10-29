Robin Henderson und der neue MORITZ-Song

MORITZ – das ist Regionalität, das ist Lifestyle, das ist Kultur, das ist Party. Das dachte sich auch Robin Henderson. Der Stuttgarter Musiker ließ sich von dem Stadtmagazin inspirieren und schrieb für MORITZ einen eigenen Song.

Stell dich doch mal bitte kurz vor, für alle Leute, die dich nicht kennen!

Ich bin der Robin, bin unter dem Namen Robin Henderson als Musiker einzeln und mit ner Cover-Band unterwegs, auf Probe, Hochzeiten und jeder Art von Veranstaltung, die es irgendwo gibt. Und seit über einem Jahr schreibe ich personalisierte Geburtstags- und Firmensongs. Das war damals eine spontane Idee gewesen, nämlich dass ich spontan ein Geburtstagslied für einen Freund geschrieben habe. Das hat die Leute aber so begeistert, dass das eine richtige Eigendynamik entwickelt hat.

Wie kamst du dazu, für MORITZ einen Song zu schreiben?

Das Witzige war ja, ich bin ja als Musiker für MORITZ schon öfters unterwegs gewesen, bei den Live-Nächten zum Beispiel. Ich kenne das Magazin also schon sehr lange und finde das cool, was ihr macht. Und dann hatte ich auch direkt eine coole Textidee im Kopf und habe ganz proaktiv gedacht »Komm, ich schreibe einen Song für die. Das ging ganz fix, ich hatte so viel Spaß dabei. Die Rohfassung des MORITZ-Song hatte ich innerhalb kurzer Zeit fertig.

Was bedeutet MORITZ für dich?

MORITZ für mich als Musiker ist ziemlich wertvoll, weil man bei euch alle Veranstaltungen aus der Region findet. Ihr macht also Werbung für das, wovon ich ja lebe. Ich kenne MORITZ schon so lange. Ich weiß noch, als ich früher im Kino war – also schon sehr lange zurück (lacht) – habe ich immer eine große Auslage mit MORITZ-Heften gesehen. Das Heft war immer ein ständiger Begleiter für mich – und ich fand auch ehrlich gesagt den Namen immer cool.

Worauf kam es dir inhaltlich und musikalisch an?

Alles unterzubringen, was den MORITZ ausmacht – und das ist ja eine ganze Menge. Die Regionalität, den Lifestyle, den Spaß – egal, was im Ländle passiert, MORITZ ist immer mit dabei. Dazu habe ich eine poppige Nummer erstellt, die richtig nach vorne geht und Lust auf mehr macht. Ich versuche immer, den Themen über die ich schreibe, gerecht zu werden. Das Schreiben von personalisierten Geburtstagssongs hat mir dabei sehr geholfen. Man muss sich dann ja mit dem Thema auseinandersetzen – das habe ich mit MORITZ gemacht. Und das Ergebnis kann sich, glaube ich, hören lassen.

Reinhören & Gewinnen!

Wir sind stolz und wollen mit Euch gemeinsam den neuen MORITZ-Song feiern! Zu diesem Anlass machen wir ein großes Gewinnspiel und verlosen 20 tolle Preise! Diese werden noch nicht verraten – wir werden sie im Laufe der nächsten Wochen auf Instagram und Facebook nach und nach bekanntgeben. Gefällt dir unser MORITZ-Song und willst du beim großen Gewinnspiel dabei sein? Dann schenke uns einen Like, folge uns und teile den Song mit deinen Freunden!