Sommerfilme unter Sternenhimmel ab 22. August am Mercedes-Benz Museum

Film ab vor dem Mercedes-Benz Museum: Mit einem abwechslungsreichen Programm aus 16 Leinwandproduktionen begeistert das diesjährige Open Air Kino. Von Actionfilm über Abenteuer und Drama bis zum Dokumentarfilm reicht die Spanne der Genres. Vom 22. August bis zum 8. September kann sich das Publikum wieder einmal auf einen großen Kinospaß freuen. Los geht es mit »VfB in Team - Das Saisonfinale«. Der Film lässt die Spielzeit 2023/2024 Revue passieren. Im deutschen Spielfilm »Eine Million Minuten« begibt sich ein Elternpaar mit seinen beiden Kindern 694 Tage, also eine Million Minuten, auf eine Reise durch die Welt. Der Dokumentarfilm »Back to Black« lässt das Leben der talentierten Sängerin und Musikerin Amy Winehouse Revue passieren. »The Fall Guy« erzählt die Geschichte von Stuntman Colt Seavers, der nach einem Unfall, der seine Karriere fast beendet hätte, eine Verschwörung aufklären und die Liebe seines Lebens zurückgewinnen muss. In der englischen Küstenstadt Littlehampton zirkulieren in den 1920er Jahren auf einmal »Kleine schmutzige Briefe«, gespickt mit gemeinen Beschuldigungen in unflätiger Sprache. Die lebhafte Rose Gooding muss beweisen, dass sie nicht die Autorin ist. Die »European Outdoor Film Tour« zeigt auch in diesem Jahr wieder sechs beeindruckende Outdoor-Dokumentar-Filme, in denen es zum Beispiel per Fahrrad von Alaska bis nach Feuerland geht. In der französischen Komödie »Oh La La – Wer ahnt denn sowas?« stört sich eine scheinbar aristokratische Familie an der Partnerwahl ihrer einzigen Tochter. Die beliebten gelben Minions sorgen im vierten Teil von »Ich – Einfach unverbesserlich« wieder für jede Menge Spaß. Chantal aus der »Fack ju Göhte«-Serie landet bei »Chantal im Märchenland« auf mysteriöse Weise in einer Märchenwelt und sorgt dort für Chaos. Die ehemalige Tennisspielerin und heutige Trainerin Tashi hat ihren Mann Art in einen weltberühmten Grand-Slam-Champion verwandelt. Um ihn aus einer Pechsträhne aufzurütteln, meldet sie ihn für ein »Challenger« Tunier an, wo er auf einen alten Rivalen trifft. Bei der mittlerweile zehnte Auflage der »International Ocean Film Tour« entführen fünf Filme die Besuche in die unterschiedlichsten Wasserwelten. »All of Us Strangers« erzählt die Geschichte von zwei Männern, die sich in anonymen Hochhaus in London kennen und lieben lernen. »Kinds of Kindness« greift in drei lose miteinander verbundenen Episoden, die die Themen Macht, Kontrolle und freier Wille auf. Superheld Deadpool ist sich nie für einen blöden Spruch zu schade. Gemeinsam mit seinem Idol Wolverine darf er dieses Mal auf Schurkenjagd gehen. Das epochale Sci-Fi Meisterwerk Dune findet in seinem zweiten Teil sein bildgewaltiges Ende. Zum Abschluss des diesjährigen Open Air Kinos am Mercedes-Benz Museum gibt es die romantische Drama-Komödie »To the Moon« zu sehen. Der Film macht sich über Verschwörungstheorien zur Mondlandung lustig.

Das Programm

Do. 22.8., 21 Uhr: VfB in Team - Das Saisonfinale

Fr. 23.8., 21 Uhr: Eine Million Minuten

Sa. 24.8., 21 Uhr: Back to Black

So. 25.8., 21 Uhr: The Fall Guy

Di. 27.8., 20.45 Uhr: Kleine schmutzige Briefe

Mi. 28.8., 20.45 Uhr: European Outdoor Film Tour

Do. 29.8., 20.45 Uhr: Oh La La – Wer ahnt denn sowas?

Fr. 30.8., 20.45 Uhr: Ich – Einfach unverbesserlich 4

Sa. 31.8., 20.30 Uhr: Chantal im Märchenland

So. 1.9., 20.30 Uhr: Challengers

Di. 3.9., 20.30 Uhr: Int. Ocean Film Tour Vol. 10

Mi. 4.9., 20.30 Uhr: All of Us Strangers

Do. 5.9., 20.30 Uhr: Kinds of Kindness

Fr. 6.9., 20.30 Uhr: Deadpool & Wolverine

Sa. 7.9., 20.30 Uhr: Dune – Part Two

So. 8.9., 20.30 Uhr: To the Moon

Open Air Kino

Do. 22. August bis So. 8. September, Mercedes-Benz Museum, Stuttgart,

mercedes-benz.com/oak