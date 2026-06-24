Sonnenlichtspiele Gaildorf: Elf Tage Kino im Schlosshof, 08. bis 18.07.26

Das Programm für eines der wichtigsten Film-Festivals der Region verspricht viele Stunden voller Spannung und guter Unterhaltung unter freiem Himmel: Der Gaildorfer Kinoverein Sonnenlichtspiele zeigt vom 8. bis 18. Juli im Hof des Alten Schlosses elf cineastische Meisterwerke. Der 200 Mitglieder zählende Kinoverein erwartet auch in diesem Jahr Besucherinnen und Besucher aus allen Teilen des Landes. Und die dürfen sich auf ein echtes Highlight des Sommers freuen – ein »ganz ­besonderes Gemeinschaftserlebnis«, wie es Bürgermeister Stephen Brauer in seinem Grußwort zum Festival formuliert.

Die Atmosphäre im Innenhof des Gaildorfer ­Wahrzeichens, dem 1399 erstmals urkundlich ­erwähnten Fachwerk-Prachtbau und einstigen Regierungssitz der Schenken von Limpurg, sucht ­ihresgleichen im Ländle. Zigtausende von Gästen konnten diese besondere Stimmung seit der ­Premiere im Jahr 2008 genießen. Besonders freut es die ehrenamtlichen Kino-Macher um das Vorstands-Trio Margarete John, Martin Bohn und Ralf Hünnefeld, dass das Kino unter freiem Himmel dem allgemeinen Trend trotzt – und sich wachsender Beliebtheit erfreut. Das bestätigt den Verein – dessen topmodernes Filmtheater an der Ecke Karl-/Schmiedstraße während des Festivals geschlossen bleibt – auch in seiner sorgfältigen Programmgestaltung: Von der Komödie über das Drama und die Romanze bis hin zum Action-Thriller sind alle Genres vertreten. Bevor sich nun aber der Vorhang für die diesjährige »Open-Air-Elf« hebt, haben die ­ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer noch viele Arbeitsstunden zu absolvieren. Vor allem im ­Zusammenhang mit dem Aufbau der notwendigen Infrastruktur für den Freiluft-Kinosaal und das ­Catering-Areal im Schlossgraben.

Einlass ist jeweils um 20 Uhr, dann öffnet auch die Gastronomie im Schlossgraben, für viele Besucherinnen und Besucher eine »Stammkneipe auf Zeit«. Dort serviert das Kino-Team allerlei Leckereien vom Grill und eine große Auswahl an Getränken. Popcorn darf natürlich auch nicht fehlen. ­Vorstellungsbeginn ist bei Einbruch der Dunkelheit gegen 21.45 Uhr. Der Vorverkauf endet am Tag der jeweiligen Filmvorführung um 12 Uhr (samstags auch Karten für den Sonntag). Über die Anzahl der verfügbaren Karten an der Abendkasse wird tagesaktuell auf der Website der Sonnenlichtspiele informiert. Karten- und Sitzplatzreservierungen sind nicht möglich. »Wer früh kommt, sitzt und sieht besser«, berichten die Macher im Vorfeld. Und gespielt wird tradionsgemäß bei jedem Wetter! ­Karten gibt es seit dem 20. Juni im Vorverkauf bei Schreibwaren & Bücher Hirth-Aller, Fraschstr. 7 in Gaildorf und im Online-Ticketverkauf unter www.sonnenlichtspiele.de.

Programm:

Mi. 8. Juli: Extrawurst

Do. 9. Juli: Song Sung Blue

Fr. 10. Juli: Springsteen

Sa. 11. Juli: The Astronaut

So. 12. Juli: Die Ältern

Mo. 13. Juli: Das Kanu des Manitu

Di. 14. Juli: Für immer ein Teil von dir

Mi. 15. Juli: Ein Münchner im Himmel

Do. 16. Juli: Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke

Fr. 17. Juli: Die Farben der Zeit

Sa. 18. Juli: Ein fast perfekter Antrag

Open Air Kino der Sonnenlichtspiele Gaildorf, Mi. 8. bis Sa. 18. Juli, ab 20 Uhr, Schlosshof Gaildorf, www.sonnenlichtspiele.de