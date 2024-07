Stuttgart feiert ab 17. Juli die Magie des indischen Kinos

Mit einem brillianten Programm zeigt das 21. Indische Filmfestival Stuttgart, warum es nicht nur Europas größtes indisches Filmfestival, sondern auch für den weltgrößten Filmmarkt eine wichtige Adresse ist. So startet das Filmfestival am Mittwoch, 17. Juli, mit dem Drama »Narayaneete Moonnaanmakkal – Three Sons of Narayani« von Sharan Venugopals, in dem drei Brüder nach langer Zeit am Sterbebett der totkranken Mutter wieder aufeinandertreffen, alte familiäre Gräben wieder aufbrechen und ein Flirt die Situation auf die Spitze treibt. Das Publikum darf sich zudem auf eine besondere Weltpremiere freuen: Babil Khan, Indiens angesagter Filmstar, Trendsetter und Sohn des unvergessenen Schauspielers Irrfan Khan, bringt indisches Mainstream-Kino nach Stuttgart. Sein neuer Influencer-Thriller »Logout« von Amit Golani läuft am Schultag vormittags am 18. Juli und abends am 19. Juli. Nahezu 70 aktuelle Spiel-, Kurz- und Dokumentarfilme bringen bis 21. Juli das neue indische Kino mit weiteren Premieren in die baden-württembergische Landeshauptstadt. Die Fans erwartet ein cineastischer Indien-Trip, der mit einer Mischung aus Realismus und großen Kino-Momenten begeistern wird. Zum Abschluss werden die in Indien begehrten Filmpreise »German Star of India« verliehen. Nachdem der bisherige Hauptsponsor des Festivals, das Unternehmen Lapp und das Indische Honorarkonsulat, nach 20 Jahren die Förderung des Festivals beendete, rettete die mit Mumbai städtepartnerschaftlich verbundene Landeshauptstadt Stuttgart das sommerliche Kulturhighlight. Auch Marc Gegenfurtner, der Leiter des Kulturamtes der Stadt Stuttgart freut sich auf das Festival: »Das Indische Filmfestival lädt dazu ein, das bevölkerungsreichste und faszinierend widersprüchliche Land kennenzulernen.« alh

21. Indische Filmfestival Stuttgart, 17. bis 21. Juli, Innenstadtkinos Stuttgart, alle Infos & Termine: www.indisches-filmfestival.de