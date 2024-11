Stuttgart liebt Gänsehaut: Fantasy Filmfest White Nights angekündigt

Dunkle Ereignisse werfen ihre Schatten voraus! Im Stuttgarter EM Kino kündigen sich die kommenden Fantasy Filmfest White Nights an, die im Februar 2025 für wohlige Gänsehaut und zahlreiche Schreckmomente sorgen werden.

Monster, Alien, Horror oder Thriller: Am 1. und 2. Februar 2025 lehren die Veranstalter der Fantasy Filmfest White Nights den Kinobesuchern in Stuttgart das Fürchten. Das beliebte Filmfestival, in dem der übernatürliche als auch menschliche Horror im Vordergrund steht, kehrt wieder ins EM Kino zurück. Erst im September endete das jährliche Filmfest, das 2024 seine 38. Ausgabe feierte. Bei den White Nights handelt es sich dagegen um ein kleineres Event, um die Wartezeit bis zur Hauptveranstaltung im Herbst zu verkürzen.

An zwei Tagen übernehmen die düsteren Genres das Ruder und öffnen das Tor zu einer anderen Welt. Dabei setzt das Filmfestival keinesfalls ausschließlich auf Horror, denn auch absurde Komödien mit ungewöhnlichen Ansätzen oder Familiendramen mit Tiefgang sind in den Spielplänen zu finden. Zuletzt liefen Highlights wie das amerikanische Remake des skandinavischen Überraschungsthrillers „Speak No Evil“ oder die bedrückende Geschichte „Maldoror“, die von den wahren Ereignissen um den Serienmörder Marc Dutroux erzählt.

Horror ist ein Evergreen

Horror gehört zu den ältesten Genres, die es gibt. Schon Regisseur Friedrich Wilhelm Murnau ließ im Jahr 1922 mit „Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens“ die transsylvanische Sagengestalt Dracula auferstehen. Der Stummfilm gilt als Klassiker und wird noch heute in besonderen Vorstellungen – teilweise mit Live-Klavierbegleitung – aufgeführt. Die Lust am Grusel ist somit fester Teil der Unterhaltungsbranche und findet auch heute in vielfältiger Form ihre treuen Fans.

Der Buchhandel feiert derzeit die amerikanische Schriftstellerin Christina Henry, die aus bekannten Märchen und Legenden – von der kleinen Meerjungfrau bis zum kopflosen Reiter – schaurig-schöne Romane mit neuem Blickwinkel entwickelt. Auch im Games-Segment gehört etwas Gänsehaut ins unverzichtbare Repertoire, weshalb zahlreiche Genre-Remaster und Neuauflagen für die Konsolen der aktuellen Generationen immer wieder auf den Veröffentlichungslisten erscheinen. Dagegen bieten „Ghost Slider“ oder „House of Doom 2: The Crypt“ als Automatenspiele im Online-Casino gruselige Atmosphäre. Detailreich in der grafischen Gestaltung und mit ansprechendem Sounddesign drehen sich die Walzen mit passenden Symbolen und Zeichen. Durch Bonusangebote wird hierbei neuen Spielern der Einstieg erleichtert, da sie mithilfe von unter anderem Startguthaben Slots zunächst ausprobieren können. Mehr Informationen gibt es hier, um sich in die unterschiedlichen Bonus-Optionen einzulesen.

Welche Filme die Fantasy Filmfest White Nights im Februar 2025 zu bieten haben, ist derweil noch Geheimsache.

Karten rechtzeitig sichern

Für Liebhaber des Festivals ist das noch ausstehende Line-up kein Grund, den Ticketkauf in die Länge zu ziehen. Die begehrten Festivalpässe sind bereits auf der Homepage des Festivals zu bestellen und kosten 75 Euro. Damit erhalten die Besitzer Eintritt zu allen Filmen, die an den beiden Tagen gezeigt werden. Für alle vorsichtigen Besucher, die sich ihre Kapazitäten an Schreckmomenten einteilen möchten, wird es rechtzeitig Einzelkarten für die jeweiligen Vorführungen geben. Wem es noch an Inspiration für ein besonderes Weihnachtsgeschenk mangelt, der dürfte mit einem Festivalpass für die White Nights zweifellos eine außergewöhnliche Aufmerksamkeit für Filmfans in den Händen halten. Freude und Grusel liegen durchaus eng beieinander!