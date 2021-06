SWR Doku Festival #digital findet vom 16. bis 19. Juni 2021 statt

Herausragende deutschsprachige Dokumentarfilme des Jahres sind beim SWR Doku-Festival #digital vom 16. bis 19 Juni bundesweit zugangsfrei auf swr.de/dokufestival zu sehen.

Der SWR ermöglicht den Menschen in ganz Deutschland während der Festivaltage, nahezu alle für den Deutschen Dokumentarfilmpreis nominierten und damit herausragenden Dokumentarfilme des vergangenen Jahres zugangsfrei zu streamen. Pandemiebedingt findet das SWR Doku Festival auch in diesem Jahr wieder digital statt. Für Fans von großartigen Dokumentarfilmen gibt es neben den Filmen online weitere Highlights. Neu in diesem Jahr ist der Ausbau des barrierefreien Zugangs. Vom 16. bis 19. Juni sind Festival-Kino und Rahmenprogramm abrufbar auf swr.de/dokufestival. Die Verleihung des Deutschen Dokumentarfilmpreises wird am 18. Juni ab 19 Uhr online zu sehen sein.

Das Festival im Netz

Nahezu alle für den Deutschen Dokumentarfilmpreis nominierten und damit herausragenden dokumentarischen Filme des vergangenen Jahres können in Deutschland auf der Website des SWR Doku Festivals (swr.de/dokufestival) zugangsfrei gestreamt werden. Darüber hinaus gibt es zu allen nominierten Werken Filmbesprechungen, Trailer, weitergehende Informationen sowie Interviews mit den Regisseur*innen, Autor*innen und Jurymitgliedern. Der barrierefreie Zugang wurde in diesem Jahr ausgebaut: Alle Videos werden mit Untertiteln produziert. Sofern verfügbar, werden darüber hinaus im Festival-Kino Audiodeskriptionen abrufbar sein. Zusätzlich bietet das Festival mit den "Filmen fürs Ohr" einen neuen auditiven Zugang zu den nominierten Filmen. Diese Filmbesprechungen werden überdies zum Nachlesen bereitgestellt. Mit dem SWR Doku Festival #digital werden damit die bedeutenden deutschen Dokumentarfilme des vergangenen Jahres bundesweit leicht zugänglich erlebbar gemacht.