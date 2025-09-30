SWR-Thriller: »Die Nichte des Polizisten« befasst sich mit Heilbronner Polizistenmord

Der am 8. Oktober startende SWR-Spielfilm »Die Nichte des Polizisten« ist angelegt an ­einen der brisantesten Mord­fälle der letzten Jahrzehnte: dem Heilbronner Polizistenmord.

Für Regisseur Dustin Loose ist die Erinnerung an 2007 immer noch präsent: » Der Fall passierte ziemlich genau, während ich parallel in Ludwigsburg meine Aufnahmeprüfung an der Filmakademie Baden-Württemberg hatte.« Am 25. April 2007 wurde die Polizistin Michèle Kiesewetter auf der Theresienwiese in Heilbronn mit einem gezielten Kopfschuss getötet. Das Verbrechen wird mittlerweile der rechtsterroristischen Gruppe Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) zugerechnet. »Diese emblematischen Bilder, die durch die Medien gingen, die habe ich nie vergessen«, so Loose. 18 Jahre später wird der Polizistenmord von Heilbronn nun als fiktionalisierter Spielfilm aufbereitet. Erzählt wird die Geschichte der ehrgeizigen 23-jährigen Rebecca Henselmann (Magdalena Laubisch), die schon bald bei verdeckten Operationen eingesetzt wird und dabei mit Machtmissbrauch und rechtsradikalen Einstellungen auch in der Polizei konfrontiert wird. »Wir zeigen eine junge Polizistin, die in eine Gemengelage aus Neonaziströmungen, organisierter Kriminalität und auch rechtsunterwanderter Polizei ging«, erklärt Loose. Gedreht wurde 25 Tage lang vorwiegend in Wien und Umgebung. Trotzdem war es dem Team wichtig, dem wahren Fall auch in Details gerecht zu werden. »Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht«, verspricht Loose. Die Heilbronner Theresienwiese wurde im Film auf einem Platz neben dem Praterstadion in Wien nachgebaut, mitsamt Elektro-Transformator-Häuschen und Wiesengang.

Im Anschluss an »Die Nichte des Polizisten« zeigt der SWR eine Begleitdoku »Warum starb Michèle Kiesewetter?« Auch wenn der Fall lange zurückliegt, ist die Thematik für Loose und das Filmteam immer noch brandaktuell: »Die Angriffe auf die Demokratie, die Angriffe auf die Strukturen sind gleichzeitig Angriffe auf jeden Einzelnen von uns.«

»Die Nichte des Polizisten«

ab 8. Oktober im SWR und in der ARD-Mediathek