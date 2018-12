The Favourite – Intrigen und Irrsinn

Schon in seinen vorangegangenen Filmen „The Lobster“ und „The killing of a sacred deer“ hat der Grieche Yorgos Lanthimos Geschichten erzählt, in deren Kern es um Machtspiele und Manipulationen ging.

Mit „The Favourite“ reist er nun ins England des frühen 18. Jahrhunderts. Während das Königreich Krieg gegen Frankreich führt, begleitet man im Schloss die gebrechliche und launische Königin Anne (Olivia Colman) und ihre enge Freundin Lady Sarah (Rachel Weisz), die sich aufgrund der gesundheitlichen Lage der Queen um die Regierungsgeschäfte kümmert. Mit dem neuen Dienstmädchen Abigail (Emma Stone) gesellt sich bald eine weitere anspruchsvolle Frauenperson hinzu, die wieder aufgenommen werden will in den Kreis ihrer aristokratischen Herkunft. In seiner Ausstattung und extremen Weitwinkelblicken zeichnet Lanthimos das Leben und die Bewohner am Hofe als Karikaturen und macht deutlich, dass er deren Machtspielchen nicht allein nur historisch betrachtet, sondern als gegenwärtig. Er hält indirekt also auch der heutigen Politik und Gesellschaft den Spiegel vor.

Kinostart: 25. Januar