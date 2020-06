»The Handmaid‘s Tale - Geschichte einer Dienerin«

Dies ist die Geschichte der Dienerin Kate (Natasha Richardson). Sie spielt in naher Zukunft. Sie lebt in einem fernen Land, das vormals die USA war, das nach den Gesetzen des Alten Testaments regiert wird. Die wenigen fruchtbaren Frauen nennt man Dienerinnen und teilt sie den Familien der Herrschenden zu. Kate war selbst Mutter. Jetzt soll sie nicht nur den Wunsch ihrer Herrin nach einem Kind erfüllen, sondern auch das verbotene Verlangen ihres Kommandanten. Kate unterwirft sich nur scheinbar. Die Herrin wird ihre Komplizin, der Herr Freund und der Chauffeur wird ihr Geliebter. Gefangen im Netz heimlicher Beziehungen schwebt Kate in Lebensgefahr. Alle können sie verraten. Was bleibt, ist ihre Hoffnung, Kraft und ihr Wille zu überleben.

