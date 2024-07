Nach dem erfolgreichen Start in 2023 mit knapp 1.500 Besuchenden steht die zweite Auflage des Nürtinger Altstadtkinos in diesem Sommer vor der Tür. Vom 7. bis 13. August flimmern insgesamt sieben Kinofilme unter freiem Himmel über die Leinwand im Innenhof der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in der Neckarsteige. Auch dieses Jahr gibt es wieder kleine Snacks, frisches Popcorn und kühle Getränke. Wer den Sommer nicht in der Ferne, sondern in der schönen Nürtinger Altstadt genießen möchte, kommt bei den lauen Kinoabenden voll auf seine Kosten! Den offiziellen Start des Nürtinger Altstadtkinos macht die romantische Thriller-Komödie »Ein Glücksfall« am Mittwoch, 7. August. Dabei geht es um eine zufällige Begegnung zweier ehemaliger Klassenkameraden, die eine Ehe ins Wanken bringt. Bei der Ladies Night am Donnerstag, 8. August läuft der Spielfilm mit Karoline Herfurth und Tom Schilling in den Hauptrollen. Familie Küpers hat genug von viel Arbeit und wenig Zeit - ein neues Lebensmodell muss her. Ab 20.15 Uhr gibt´s Live-Musik mit dem Duo Andiemo und für alle Kinobesuchenden ein Glas Sekt auf´s Haus. Das Kinowochenende leitet das Drama »Back to Black« über die tragisch verstorbene Sängerin Amy Winehouse am Freitag, 9. August ein. Ab 20.15 Uhr gibt´s Country und Rockabilly von Johnny Trouble Solo. Am Samstag, 10. August läuft die DDR-Komödie »Zwei zu eins«. In der sommerlichen Komödie geht es um eine Gruppe von Freunden, die in einem alten Schacht eine große Summe DDR-Mark finden. Anschließend entwickeln sie ein ausgetüfteltes System um das inzwischen wertlose Geld doch noch zu verwenden. Ab 20.15 Uhr gibt´s Live-Musik mit dem Diva-Cholerika-JazzDuo. Die französische Komödie »Oh la la - Wer ahnt denn sowas?« rundet das Kino-Wochenende am Sonntag, 11. August ab. Ein Film über die traditionelle Familie Bouvier-Sauvage, die gnadenlos gegen die Grande Nation und ihre europäischen Nachbarländer austeilt. Am Montag, 12. August wird es emotional im Kriegsdrama »One Life« mit Anthony Hopkins. Der Film erzählt die Geschichte von Nicholas Winton, der kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs nach Prag reist um die Rettung von jüdischen Kindern aus der Tschechoslowakei zu organisieren. Den Abschluss des Nürtinger Altstadtkinos 2024 macht die Action-Kömödie »The Fall Guy«, am Dienstag, 13. August. Der Stuntman Colt Seavers muss den Filmstar, den er sonst als Double spielt auffinden, um das Regiedebüt von seiner Ex Jody Moreno zu retten. alh

Nürtinger Altstadtkino 2024, Mi. 7. bis Di. 13. August, jeweils 21.15 Uhr, Innenhof der HfWU, Nürtingen, k3n.de/altstadtkino