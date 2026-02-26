»U17 – Die 500 Tonnen Reise« in Sinsheim

Ein echter Höhepunkt: die neue Produktion »U17 – Die 500 Tonnen Reise« ist exklusiv im IMAX Kino des Technik Museums Sinsheim zu sehen. Die Dokumentation zeigt den aufwendigen Transport des 50 Meter langen U-Boots U17 von Kiel bis in den Kraichgau – über Flüsse, Straßen und Brücken hinweg. Es handelt sich dabei um genau jenes U-Boot, das auf dem Gelände des Museums ausgestellt ist. Besucher können nicht nur den spektakulären Transport auf der Leinwand erleben, sondern anschließend das Original, das U-Boot U17, direkt vor Ort inspizieren.

Winterwochen, bis Do. 27. März, Technik Museen Sinsheim Speyer, technik-museum.de/winterwochen