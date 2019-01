× Erweitern Foto: 2018 Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH Venom

Er ist einer der ikonischsten Gegner Spider-Mans – nun tritt er in seinem eigenen Film auf. Eddie Brock (Tom Hardy) ist Journalist und möchte dem zwielichtigen Gründer der Life Foundation Carlton Drake (Riz Ahmed) auf die Schliche kommen. Dieses Vorhaben wird fast schon zur Besessenheit und sorgt auch dafür, dass Eddies Beziehung zu seiner Freundin Anne Weying (Michelle Williams) in die Brüche geht. Bei seinen Nachforschungen stößt Eddie auf den außerirdischen Symbionten Venom, der sich mit ihm verbündet und ihm erstaunliche Superkräfte verleiht. Nun hat Eddie die Möglichkeit, zu tun, was er will und mit seinen Feinden abzurechnen. Nach und nach werden die beiden Organismen immer mehr zur Einheit, sodass schon bald nicht mehr klar ist, wo Eddie aufhört und Venom anfängt.

»Venom«, ab 14.02. auf DVD, Blu-ray und on Demand

www.venomfilm.de